Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.



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marina1986 Гость RZN.info Сообщения: 5 Зарегистрирован: 27 апр 2015, 14:54 Подарочки-оптом:готовимся к 14 февраля, 23 февраля и 8 марта Цитата Сообщение marina1986 » Сегодня, 20:27



Наш интернет-магазин оригинальных подарков и удивительных вещей «Подарочки

Оптом»

февраля и 8 марта нашими новыми поступлениями товара, начиная от 18 рублей, заканчивая шикарным подарком за

5000 рублей.



За предыдущую неделю на сайт поступили такие товары:



1) На сайте появился раздел "23 февраля", на основании новой партии товара - очень необычные, интересные, нужные подарки любимым и уважаемым

мужчинам от 180 рублей. А именно:

- Ножи складные от 180 р.;

- Ножи универсальные;

- Ножи охотничьи;

- Ножи сувенирные;

- Зажигалки (турбозажигалки, импульсные зажигалки,бензиновые зажигалки, зажигалки-часы);

- Фляги сувенирные от 240 руб.;

- Фляги в чехле, в рюкзаке, в подарочной коробке в видеокниги, фляги в виде рыбы;

- Ремни (ремень брезентовый от 450 р., ремень из эко-кожи с зажигалкой в бляшке по 525 р.);

- Наборы из фляжки и стопок в подарочной коробке (44 вида по цене от 480 рублей);

- Часы наручные для выживания на природе (часы, компас,трос, огниво для разведения огня) по 600 р.;

- Записные книжки от 250 р. и прочее.

В течение 7-10 дней этот раздел будет дополнен фонарями,шокерами, налобными фонариками, термокружками, термосами, увеличительными

стёклами и прочее. Поэтому следите, пожалуйста, за нашими следующими

обновлениями.



2) Открыт новый раздел "Подарки детям". В него вошли новинки,которые будут хорошим подарочком деткам к 23 февраля и 8 марта.

- Набор "Часики и кошелёчек" по цене 245 руб.(Peppa Pig, McQueen, Angry Birds, Губка Боб, Человек-паук, Минни-маус, Пони,

Принцессы и прочее);

- Наборы для творчества по 590 руб. (67 предметов: 12 цветных карандашей 12 восковых мелков 12 фломастеров Пастель Акварельные краски

(12 цветов) Масляные краски (12 цветов) Кисть Ластик Точилка Клей

Чернографитный карандаш Палитра Линейка);

- Наборы из 12 гелевых разноцветных ручек с блёстками по 150 р.;

- Блокнотики по 105 р.



3) Новинки поступили и в раздел "Хиты продаж". Это проверенные товары, которые очень хорошо продаются и обязательно радуют своих новых

владельцев. Отличные подарки! Для того, чтобы найти эти товары. необходимо

отфильтровать хиты продаж по дате обновления и обновить свои закупки.

Немного подробнее:

- Ночник, светильник, проектор звёздного неба"Черепаха" музыкальная по 525 рублей. От этого подарка всегда в

восторге и дети, и взрослые;

- Селфи-палки по цене 205 р.,

- Детские наборы для творчества по цене 475 р.,

- Дискошары, дисколампы, светильники, фонарики и прочее



4) Полностью обновлён ассортимент категории "Женское бельё" в разделе "Нижнее бельё". Склад постоянный, всё есть в наличии.

Комплекты нижнего белья послужат хорошим подарком ко Дню Влюблённых и к 8 Марта

для подруг,сестёр и для себя любимой!

В этом разделе Вы найдёте такие товары:

- Бюстгальтеры от 380 р.;

- Комплекты нижнего белья от 570 р.



Внимание, ЦЕНА УПАЛА! За это время некоторые наши товары стали значительно дешевле:

- Набор из 12 кистей в тубусе во всех расцветках подешевел с 945 руб. до 695 руб.

- Дискошар большой подешевел с 960 руб. до 750 руб., цена снижена производителем по причине кризиса в России и падения продаж.



Не упустите заработать на ассортименте подарков и сюрпризов вместе с нашим магазином оригинальных и удивительных вещей

http://podaro4ki-opt.ru !



УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАШИМ МАГАЗИНОМ



+ Минимальная сумма закупки составляет всего лишь 5 000р. в любом товарном ассортименте.

+ Покупать весь товар можно в любом ассортименте и количестве.

+ С момента получения от Вас заявки, счет выставляется в течении 3 рабочих дней.

+ С момента получения от Вас оплаты на наши реквизиты до момента отправки товара в Ваш город проходит 4 рабочих дня.

+ Мы работаем со всеми удобными для Вас ТК.

+ Мы за свой счет доставляем Ваш груз до ТК: ПЭК, Деловые Линии, Байкал Сервис, КИТ, ЖДЭ (при заказе от 10 000 р.)

+ Доставка до более редких ТК составляет 400 р..

+ При заказе от 5 000 р. и до 10 000 р. стоимость доставки до всех ТК составляет 400 р.

+ Стоимость доставки до Почты России составляет 400 р.(включена доставка, ожидание в очереди, заполнение бланков).

+ Стоимость доставки по г. Москва в пределах МКАД составляет 500 р., по г. Москва за МКАД - 800 р..

+ В своей работе мы максимально исключаем любой пересорт.

+ Оплата за товар возможна и на р/с нашего юр.лица, и на карту Сбербанка, и на QIWI-кошелек.

+ Если Вам нужны отчетные документы для отчетности в фискальные органы - мы с удовольствием Вам их предоставим.

+ Все цены на сайте

+ Заказ осуществляется либо через корзину на нашем сайте,либо в свободной форме.



С НАМИ УДОБНО РАБОТАТЬ

На нашем сайте установлен виджет Sliza.Ru, благодаря которому Вы легко загрузите наш ассортимент в альбомы своей группы СП

ВКонтакте.



Так же, при помощи данного сервиса, Вы сможете создать заливочные таблицы для выгрузки нашего ассортимента на свой сайт/форум

совместных покупок.



НАШИ КОНТАКТЫ

http://podaro4ki-opt.ru

zakaz@podaro4ki-opt.ru

8 (499) 70-339-70





















Уважаемый организатор Совместных Покупок!Наш интернет-магазин оригинальных подарков и удивительных вещей «ПодарочкиОптом» http://podaro4ki-opt.ru пополнился новым ассортиментом очень популярного товара, а также подарками для мужчин к 23 февраля. Таким образом, предлагаем обновить ассортимент подарков ко Дню Святого Валентина, 23февраля и 8 марта нашими новыми поступлениями товара, начиная от 18 рублей, заканчивая шикарным подарком за5000 рублей.За предыдущую неделю на сайт поступили такие товары:1) На сайте появился раздел "23 февраля", на основании новой партии товара - очень необычные, интересные, нужные подарки любимым и уважаемыммужчинам от 180 рублей. А именно:- Ножи складные от 180 р.;- Ножи универсальные;- Ножи охотничьи;- Ножи сувенирные;- Зажигалки (турбозажигалки, импульсные зажигалки,бензиновые зажигалки, зажигалки-часы);- Фляги сувенирные от 240 руб.;- Фляги в чехле, в рюкзаке, в подарочной коробке в видеокниги, фляги в виде рыбы;- Ремни (ремень брезентовый от 450 р., ремень из эко-кожи с зажигалкой в бляшке по 525 р.);- Наборы из фляжки и стопок в подарочной коробке (44 вида по цене от 480 рублей);- Часы наручные для выживания на природе (часы, компас,трос, огниво для разведения огня) по 600 р.;- Записные книжки от 250 р. и прочее.В течение 7-10 дней этот раздел будет дополнен фонарями,шокерами, налобными фонариками, термокружками, термосами, увеличительнымистёклами и прочее. Поэтому следите, пожалуйста, за нашими следующимиобновлениями.2) Открыт новый раздел "Подарки детям". В него вошли новинки,которые будут хорошим подарочком деткам к 23 февраля и 8 марта.- Набор "Часики и кошелёчек" по цене 245 руб.(Peppa Pig, McQueen, Angry Birds, Губка Боб, Человек-паук, Минни-маус, Пони,Принцессы и прочее);- Наборы для творчества по 590 руб. (67 предметов: 12 цветных карандашей 12 восковых мелков 12 фломастеров Пастель Акварельные краски(12 цветов) Масляные краски (12 цветов) Кисть Ластик Точилка КлейЧернографитный карандаш Палитра Линейка);- Наборы из 12 гелевых разноцветных ручек с блёстками по 150 р.;- Блокнотики по 105 р.3) Новинки поступили и в раздел "Хиты продаж". Это проверенные товары, которые очень хорошо продаются и обязательно радуют своих новыхвладельцев. Отличные подарки! Для того, чтобы найти эти товары. необходимоотфильтровать хиты продаж по дате обновления и обновить свои закупки.Немного подробнее:- Ночник, светильник, проектор звёздного неба"Черепаха" музыкальная по 525 рублей. От этого подарка всегда ввосторге и дети, и взрослые;- Селфи-палки по цене 205 р.,- Детские наборы для творчества по цене 475 р.,- Дискошары, дисколампы, светильники, фонарики и прочее4) Полностью обновлён ассортимент категории "Женское бельё" в разделе "Нижнее бельё". Склад постоянный, всё есть в наличии.Комплекты нижнего белья послужат хорошим подарком ко Дню Влюблённых и к 8 Мартадля подруг,сестёр и для себя любимой!В этом разделе Вы найдёте такие товары:- Бюстгальтеры от 380 р.;- Комплекты нижнего белья от 570 р.Внимание, ЦЕНА УПАЛА! За это время некоторые наши товары стали значительно дешевле:- Набор из 12 кистей в тубусе во всех расцветках подешевел с 945 руб. до 695 руб.- Дискошар большой подешевел с 960 руб. до 750 руб., цена снижена производителем по причине кризиса в России и падения продаж.Не упустите заработать на ассортименте подарков и сюрпризов вместе с нашим магазином оригинальных и удивительных вещейУСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАШИМ МАГАЗИНОМ+ Минимальная сумма закупки составляет всего лишь 5 000р. в любом товарном ассортименте.+ Покупать весь товар можно в любом ассортименте и количестве.+ С момента получения от Вас заявки, счет выставляется в течении 3 рабочих дней.+ С момента получения от Вас оплаты на наши реквизиты до момента отправки товара в Ваш город проходит 4 рабочих дня.+ Мы работаем со всеми удобными для Вас ТК.+ Мы за свой счет доставляем Ваш груз до ТК: ПЭК, Деловые Линии, Байкал Сервис, КИТ, ЖДЭ (при заказе от 10 000 р.)+ Доставка до более редких ТК составляет 400 р..+ При заказе от 5 000 р. и до 10 000 р. стоимость доставки до всех ТК составляет 400 р.+ Стоимость доставки до Почты России составляет 400 р.(включена доставка, ожидание в очереди, заполнение бланков).+ Стоимость доставки по г. Москва в пределах МКАД составляет 500 р., по г. Москва за МКАД - 800 р..+ В своей работе мы максимально исключаем любой пересорт.+ Оплата за товар возможна и на р/с нашего юр.лица, и на карту Сбербанка, и на QIWI-кошелек.+ Если Вам нужны отчетные документы для отчетности в фискальные органы - мы с удовольствием Вам их предоставим.+ Все цены на сайте http://podaro4ki-opt.ru оптовые.+ Заказ осуществляется либо через корзину на нашем сайте,либо в свободной форме.С НАМИ УДОБНО РАБОТАТЬНа нашем сайте установлен виджет Sliza.Ru, благодаря которому Вы легко загрузите наш ассортимент в альбомы своей группы СПВКонтакте.Так же, при помощи данного сервиса, Вы сможете создать заливочные таблицы для выгрузки нашего ассортимента на свой сайт/форумсовместных покупок.НАШИ КОНТАКТЫ8 (499) 70-339-70 Вернуться к началу

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