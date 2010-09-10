Подарочки-оптом:готовимся к 14 февраля, 23 февраля и 8 марта
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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- Зарегистрирован: 27 апр 2015, 14:54
Подарочки-оптом:готовимся к 14 февраля, 23 февраля и 8 марта
Уважаемый организатор Совместных Покупок!
Наш интернет-магазин оригинальных подарков и удивительных вещей «Подарочки
Оптом» http://podaro4ki-opt.ru пополнился новым ассортиментом очень популярного товара, а также подарками для мужчин к 23 февраля. Таким образом, предлагаем обновить ассортимент подарков ко Дню Святого Валентина, 23
февраля и 8 марта нашими новыми поступлениями товара, начиная от 18 рублей, заканчивая шикарным подарком за
5000 рублей.
За предыдущую неделю на сайт поступили такие товары:
1) На сайте появился раздел "23 февраля", на основании новой партии товара - очень необычные, интересные, нужные подарки любимым и уважаемым
мужчинам от 180 рублей. А именно:
- Ножи складные от 180 р.;
- Ножи универсальные;
- Ножи охотничьи;
- Ножи сувенирные;
- Зажигалки (турбозажигалки, импульсные зажигалки,бензиновые зажигалки, зажигалки-часы);
- Фляги сувенирные от 240 руб.;
- Фляги в чехле, в рюкзаке, в подарочной коробке в видеокниги, фляги в виде рыбы;
- Ремни (ремень брезентовый от 450 р., ремень из эко-кожи с зажигалкой в бляшке по 525 р.);
- Наборы из фляжки и стопок в подарочной коробке (44 вида по цене от 480 рублей);
- Часы наручные для выживания на природе (часы, компас,трос, огниво для разведения огня) по 600 р.;
- Записные книжки от 250 р. и прочее.
В течение 7-10 дней этот раздел будет дополнен фонарями,шокерами, налобными фонариками, термокружками, термосами, увеличительными
стёклами и прочее. Поэтому следите, пожалуйста, за нашими следующими
обновлениями.
2) Открыт новый раздел "Подарки детям". В него вошли новинки,которые будут хорошим подарочком деткам к 23 февраля и 8 марта.
- Набор "Часики и кошелёчек" по цене 245 руб.(Peppa Pig, McQueen, Angry Birds, Губка Боб, Человек-паук, Минни-маус, Пони,
Принцессы и прочее);
- Наборы для творчества по 590 руб. (67 предметов: 12 цветных карандашей 12 восковых мелков 12 фломастеров Пастель Акварельные краски
(12 цветов) Масляные краски (12 цветов) Кисть Ластик Точилка Клей
Чернографитный карандаш Палитра Линейка);
- Наборы из 12 гелевых разноцветных ручек с блёстками по 150 р.;
- Блокнотики по 105 р.
3) Новинки поступили и в раздел "Хиты продаж". Это проверенные товары, которые очень хорошо продаются и обязательно радуют своих новых
владельцев. Отличные подарки! Для того, чтобы найти эти товары. необходимо
отфильтровать хиты продаж по дате обновления и обновить свои закупки.
Немного подробнее:
- Ночник, светильник, проектор звёздного неба"Черепаха" музыкальная по 525 рублей. От этого подарка всегда в
восторге и дети, и взрослые;
- Селфи-палки по цене 205 р.,
- Детские наборы для творчества по цене 475 р.,
- Дискошары, дисколампы, светильники, фонарики и прочее
4) Полностью обновлён ассортимент категории "Женское бельё" в разделе "Нижнее бельё". Склад постоянный, всё есть в наличии.
Комплекты нижнего белья послужат хорошим подарком ко Дню Влюблённых и к 8 Марта
для подруг,сестёр и для себя любимой!
В этом разделе Вы найдёте такие товары:
- Бюстгальтеры от 380 р.;
- Комплекты нижнего белья от 570 р.
Внимание, ЦЕНА УПАЛА! За это время некоторые наши товары стали значительно дешевле:
- Набор из 12 кистей в тубусе во всех расцветках подешевел с 945 руб. до 695 руб.
- Дискошар большой подешевел с 960 руб. до 750 руб., цена снижена производителем по причине кризиса в России и падения продаж.
Не упустите заработать на ассортименте подарков и сюрпризов вместе с нашим магазином оригинальных и удивительных вещей
http://podaro4ki-opt.ru!
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАШИМ МАГАЗИНОМ
+ Минимальная сумма закупки составляет всего лишь 5 000р. в любом товарном ассортименте.
+ Покупать весь товар можно в любом ассортименте и количестве.
+ С момента получения от Вас заявки, счет выставляется в течении 3 рабочих дней.
+ С момента получения от Вас оплаты на наши реквизиты до момента отправки товара в Ваш город проходит 4 рабочих дня.
+ Мы работаем со всеми удобными для Вас ТК.
+ Мы за свой счет доставляем Ваш груз до ТК: ПЭК, Деловые Линии, Байкал Сервис, КИТ, ЖДЭ (при заказе от 10 000 р.)
+ Доставка до более редких ТК составляет 400 р..
+ При заказе от 5 000 р. и до 10 000 р. стоимость доставки до всех ТК составляет 400 р.
+ Стоимость доставки до Почты России составляет 400 р.(включена доставка, ожидание в очереди, заполнение бланков).
+ Стоимость доставки по г. Москва в пределах МКАД составляет 500 р., по г. Москва за МКАД - 800 р..
+ В своей работе мы максимально исключаем любой пересорт.
+ Оплата за товар возможна и на р/с нашего юр.лица, и на карту Сбербанка, и на QIWI-кошелек.
+ Если Вам нужны отчетные документы для отчетности в фискальные органы - мы с удовольствием Вам их предоставим.
+ Все цены на сайте http://podaro4ki-opt.ru оптовые.
+ Заказ осуществляется либо через корзину на нашем сайте,либо в свободной форме.
С НАМИ УДОБНО РАБОТАТЬ
На нашем сайте установлен виджет Sliza.Ru, благодаря которому Вы легко загрузите наш ассортимент в альбомы своей группы СП
ВКонтакте.
Так же, при помощи данного сервиса, Вы сможете создать заливочные таблицы для выгрузки нашего ассортимента на свой сайт/форум
совместных покупок.
НАШИ КОНТАКТЫ
http://podaro4ki-opt.ru
zakaz@podaro4ki-opt.ru
8 (499) 70-339-70
Наш интернет-магазин оригинальных подарков и удивительных вещей «Подарочки
Оптом» http://podaro4ki-opt.ru пополнился новым ассортиментом очень популярного товара, а также подарками для мужчин к 23 февраля. Таким образом, предлагаем обновить ассортимент подарков ко Дню Святого Валентина, 23
февраля и 8 марта нашими новыми поступлениями товара, начиная от 18 рублей, заканчивая шикарным подарком за
5000 рублей.
За предыдущую неделю на сайт поступили такие товары:
1) На сайте появился раздел "23 февраля", на основании новой партии товара - очень необычные, интересные, нужные подарки любимым и уважаемым
мужчинам от 180 рублей. А именно:
- Ножи складные от 180 р.;
- Ножи универсальные;
- Ножи охотничьи;
- Ножи сувенирные;
- Зажигалки (турбозажигалки, импульсные зажигалки,бензиновые зажигалки, зажигалки-часы);
- Фляги сувенирные от 240 руб.;
- Фляги в чехле, в рюкзаке, в подарочной коробке в видеокниги, фляги в виде рыбы;
- Ремни (ремень брезентовый от 450 р., ремень из эко-кожи с зажигалкой в бляшке по 525 р.);
- Наборы из фляжки и стопок в подарочной коробке (44 вида по цене от 480 рублей);
- Часы наручные для выживания на природе (часы, компас,трос, огниво для разведения огня) по 600 р.;
- Записные книжки от 250 р. и прочее.
В течение 7-10 дней этот раздел будет дополнен фонарями,шокерами, налобными фонариками, термокружками, термосами, увеличительными
стёклами и прочее. Поэтому следите, пожалуйста, за нашими следующими
обновлениями.
2) Открыт новый раздел "Подарки детям". В него вошли новинки,которые будут хорошим подарочком деткам к 23 февраля и 8 марта.
- Набор "Часики и кошелёчек" по цене 245 руб.(Peppa Pig, McQueen, Angry Birds, Губка Боб, Человек-паук, Минни-маус, Пони,
Принцессы и прочее);
- Наборы для творчества по 590 руб. (67 предметов: 12 цветных карандашей 12 восковых мелков 12 фломастеров Пастель Акварельные краски
(12 цветов) Масляные краски (12 цветов) Кисть Ластик Точилка Клей
Чернографитный карандаш Палитра Линейка);
- Наборы из 12 гелевых разноцветных ручек с блёстками по 150 р.;
- Блокнотики по 105 р.
3) Новинки поступили и в раздел "Хиты продаж". Это проверенные товары, которые очень хорошо продаются и обязательно радуют своих новых
владельцев. Отличные подарки! Для того, чтобы найти эти товары. необходимо
отфильтровать хиты продаж по дате обновления и обновить свои закупки.
Немного подробнее:
- Ночник, светильник, проектор звёздного неба"Черепаха" музыкальная по 525 рублей. От этого подарка всегда в
восторге и дети, и взрослые;
- Селфи-палки по цене 205 р.,
- Детские наборы для творчества по цене 475 р.,
- Дискошары, дисколампы, светильники, фонарики и прочее
4) Полностью обновлён ассортимент категории "Женское бельё" в разделе "Нижнее бельё". Склад постоянный, всё есть в наличии.
Комплекты нижнего белья послужат хорошим подарком ко Дню Влюблённых и к 8 Марта
для подруг,сестёр и для себя любимой!
В этом разделе Вы найдёте такие товары:
- Бюстгальтеры от 380 р.;
- Комплекты нижнего белья от 570 р.
Внимание, ЦЕНА УПАЛА! За это время некоторые наши товары стали значительно дешевле:
- Набор из 12 кистей в тубусе во всех расцветках подешевел с 945 руб. до 695 руб.
- Дискошар большой подешевел с 960 руб. до 750 руб., цена снижена производителем по причине кризиса в России и падения продаж.
Не упустите заработать на ассортименте подарков и сюрпризов вместе с нашим магазином оригинальных и удивительных вещей
http://podaro4ki-opt.ru!
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАШИМ МАГАЗИНОМ
+ Минимальная сумма закупки составляет всего лишь 5 000р. в любом товарном ассортименте.
+ Покупать весь товар можно в любом ассортименте и количестве.
+ С момента получения от Вас заявки, счет выставляется в течении 3 рабочих дней.
+ С момента получения от Вас оплаты на наши реквизиты до момента отправки товара в Ваш город проходит 4 рабочих дня.
+ Мы работаем со всеми удобными для Вас ТК.
+ Мы за свой счет доставляем Ваш груз до ТК: ПЭК, Деловые Линии, Байкал Сервис, КИТ, ЖДЭ (при заказе от 10 000 р.)
+ Доставка до более редких ТК составляет 400 р..
+ При заказе от 5 000 р. и до 10 000 р. стоимость доставки до всех ТК составляет 400 р.
+ Стоимость доставки до Почты России составляет 400 р.(включена доставка, ожидание в очереди, заполнение бланков).
+ Стоимость доставки по г. Москва в пределах МКАД составляет 500 р., по г. Москва за МКАД - 800 р..
+ В своей работе мы максимально исключаем любой пересорт.
+ Оплата за товар возможна и на р/с нашего юр.лица, и на карту Сбербанка, и на QIWI-кошелек.
+ Если Вам нужны отчетные документы для отчетности в фискальные органы - мы с удовольствием Вам их предоставим.
+ Все цены на сайте http://podaro4ki-opt.ru оптовые.
+ Заказ осуществляется либо через корзину на нашем сайте,либо в свободной форме.
С НАМИ УДОБНО РАБОТАТЬ
На нашем сайте установлен виджет Sliza.Ru, благодаря которому Вы легко загрузите наш ассортимент в альбомы своей группы СП
ВКонтакте.
Так же, при помощи данного сервиса, Вы сможете создать заливочные таблицы для выгрузки нашего ассортимента на свой сайт/форум
совместных покупок.
НАШИ КОНТАКТЫ
http://podaro4ki-opt.ru
zakaz@podaro4ki-opt.ru
8 (499) 70-339-70
1 сообщение • Страница 1 из 1
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