Хочу сдать комнату.
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Хочу сдать комнату.
Всем здравствуйте. Есть комната в Рязани, в общежитии. Уже несколько лет там никто не живет. Решили ее сдавать. Подскажите пожалуйста, как это лучше сделать? Через какие сайты, или доски объявлений? Вот здесь http://sdare.ru/sdat_ryazan пишут, что можно сдать комнату в Рязани через них, без посредников. Кто-нибудь пользовался этим сервисом? Что скажите?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Общие вопросы по недвижимости»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей