Хочу сдать комнату.

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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Арина_Н
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 16:37

Хочу сдать комнату.

Сообщение Арина_Н » 19 минут назад

Всем здравствуйте. Есть комната в Рязани, в общежитии. Уже несколько лет там никто не живет. Решили ее сдавать. Подскажите пожалуйста, как это лучше сделать? Через какие сайты, или доски объявлений? Вот здесь http://sdare.ru/sdat_ryazan пишут, что можно сдать комнату в Рязани через них, без посредников. Кто-нибудь пользовался этим сервисом? Что скажите?
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