Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.



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malyshigolyshi Гость RZN.info Сообщения: 1 Зарегистрирован: Сегодня, 12:10 Одежда для новорожденных оптом и в розницу! Цитата Сообщение malyshigolyshi » Сегодня, 12:18



Интернет-магазин "Малыши-голыши" занимается оптово-розничной продажей одежды для новорожденных.

У нас Вы можете приобрести одежду для выписки и крещения, различные водолазки и

комбинезоны, постельное белье и многое другое.











Наши преимущества:



Мы предлагаем одежду для новорожденных оптом и мелким оптом от 1й упаковки. В зависимости

от вида товара, в упаковке может быть от 1 до 12 штук вещей.



Ассортимент охватывает одежду и вещи на все сезоны.



Представляем большой выбор материалов, которые изготавливаются из 100% хлопка

или очищенной шерсти / синтетики: интерлок-пинье, кулир, трансфер-пинье, футер,

рибана, велюр, махра, мех, флис, шерсть.



Находится магазин детской одежды для новорожденных в Москве, но отправки товара

осуществляются по всей России.



Наши условия:



Мы работаем и с юридическими, и физическими лицами.

Весь ассортимент отпускается упаковками.

В упаковке товары одного размера, разного цвета.



При заказе от 10 000 руб действуют оптовые цены.

До 3 000 руб. сумма заказа увеличивается на 10%



За более подробными сведениями приглашаем Вас посетить наш веб-сайт:



Наши контакты:



Телефон: +7 (499) 682-90-83 .

Электронная почта:



Наш адрес:



Москва, 19-ый км МКАД, владение 20, стр. 1, ТК Южные Ворота

Вход № 20, 3 этаж, офис 20310.



Режим работы: будни с 09:00 до 16:00.



Будем рады нашему сотрудничеству!



С уважением, Администрация Интернет-магазина "Малыши-голыши" Уважаемые организаторы совместных покупок!Интернет-магазин "Малыши-голыши" занимается оптово-розничной продажей одежды для новорожденных.У нас Вы можете приобрести одежду для выписки и крещения, различные водолазки икомбинезоны, постельное белье и многое другое.Наши преимущества:Мы предлагаем одежду для новорожденных оптом и мелким оптом от 1й упаковки. В зависимостиот вида товара, в упаковке может быть от 1 до 12 штук вещей.Ассортимент охватывает одежду и вещи на все сезоны.Представляем большой выбор материалов, которые изготавливаются из 100% хлопкаили очищенной шерсти / синтетики: интерлок-пинье, кулир, трансфер-пинье, футер,рибана, велюр, махра, мех, флис, шерсть.Находится магазин детской одежды для новорожденных в Москве, но отправки товараосуществляются по всей России.Наши условия:Мы работаем и с юридическими, и физическими лицами.Весь ассортимент отпускается упаковками.В упаковке товары одного размера, разного цвета.При заказе от 10 000 руб действуют оптовые цены.До 3 000 руб. сумма заказа увеличивается на 10%За более подробными сведениями приглашаем Вас посетить наш веб-сайт: http://malishi-golishi.ru/ Наши контакты:Телефон: +7 (499) 682-90-83 .Электронная почта: info@malishi-golishi.ru Наш адрес:Москва, 19-ый км МКАД, владение 20, стр. 1, ТК Южные ВоротаВход № 20, 3 этаж, офис 20310.Режим работы: будни с 09:00 до 16:00.Будем рады нашему сотрудничеству!С уважением, Администрация Интернет-магазина "Малыши-голыши" Вернуться к началу

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