Одежда для новорожденных оптом и в розницу!
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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Одежда для новорожденных оптом и в розницу!
Уважаемые организаторы совместных покупок!
Интернет-магазин "Малыши-голыши" занимается оптово-розничной продажей одежды для новорожденных.
У нас Вы можете приобрести одежду для выписки и крещения, различные водолазки и
комбинезоны, постельное белье и многое другое.
Наши преимущества:
Мы предлагаем одежду для новорожденных оптом и мелким оптом от 1й упаковки. В зависимости
от вида товара, в упаковке может быть от 1 до 12 штук вещей.
Ассортимент охватывает одежду и вещи на все сезоны.
Представляем большой выбор материалов, которые изготавливаются из 100% хлопка
или очищенной шерсти / синтетики: интерлок-пинье, кулир, трансфер-пинье, футер,
рибана, велюр, махра, мех, флис, шерсть.
Находится магазин детской одежды для новорожденных в Москве, но отправки товара
осуществляются по всей России.
Наши условия:
Мы работаем и с юридическими, и физическими лицами.
Весь ассортимент отпускается упаковками.
В упаковке товары одного размера, разного цвета.
При заказе от 10 000 руб действуют оптовые цены.
До 3 000 руб. сумма заказа увеличивается на 10%
За более подробными сведениями приглашаем Вас посетить наш веб-сайт: http://malishi-golishi.ru/
Наши контакты:
Телефон: +7 (499) 682-90-83 .
Электронная почта: info@malishi-golishi.ru
Наш адрес:
Москва, 19-ый км МКАД, владение 20, стр. 1, ТК Южные Ворота
Вход № 20, 3 этаж, офис 20310.
Режим работы: будни с 09:00 до 16:00.
Будем рады нашему сотрудничеству!
С уважением, Администрация Интернет-магазина "Малыши-голыши"
Интернет-магазин "Малыши-голыши" занимается оптово-розничной продажей одежды для новорожденных.
У нас Вы можете приобрести одежду для выписки и крещения, различные водолазки и
комбинезоны, постельное белье и многое другое.
Наши преимущества:
Мы предлагаем одежду для новорожденных оптом и мелким оптом от 1й упаковки. В зависимости
от вида товара, в упаковке может быть от 1 до 12 штук вещей.
Ассортимент охватывает одежду и вещи на все сезоны.
Представляем большой выбор материалов, которые изготавливаются из 100% хлопка
или очищенной шерсти / синтетики: интерлок-пинье, кулир, трансфер-пинье, футер,
рибана, велюр, махра, мех, флис, шерсть.
Находится магазин детской одежды для новорожденных в Москве, но отправки товара
осуществляются по всей России.
Наши условия:
Мы работаем и с юридическими, и физическими лицами.
Весь ассортимент отпускается упаковками.
В упаковке товары одного размера, разного цвета.
При заказе от 10 000 руб действуют оптовые цены.
До 3 000 руб. сумма заказа увеличивается на 10%
За более подробными сведениями приглашаем Вас посетить наш веб-сайт: http://malishi-golishi.ru/
Наши контакты:
Телефон: +7 (499) 682-90-83 .
Электронная почта: info@malishi-golishi.ru
Наш адрес:
Москва, 19-ый км МКАД, владение 20, стр. 1, ТК Южные Ворота
Вход № 20, 3 этаж, офис 20310.
Режим работы: будни с 09:00 до 16:00.
Будем рады нашему сотрудничеству!
С уважением, Администрация Интернет-магазина "Малыши-голыши"
1 сообщение • Страница 1 из 1
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