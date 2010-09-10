Одежда для новорожденных оптом и в розницу!

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
malyshigolyshi
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 12:10

Одежда для новорожденных оптом и в розницу!

Сообщение malyshigolyshi » Сегодня, 12:18

Уважаемые организаторы совместных покупок!

Интернет-магазин "Малыши-голыши" занимается оптово-розничной продажей одежды для новорожденных.
У нас Вы можете приобрести одежду для выписки и крещения, различные водолазки и
комбинезоны, постельное белье и многое другое.

Изображение
Изображение
Изображение

Наши преимущества:

Мы предлагаем одежду для новорожденных оптом и мелким оптом от 1й упаковки. В зависимости
от вида товара, в упаковке может быть от 1 до 12 штук вещей.

Ассортимент охватывает одежду и вещи на все сезоны.

Представляем большой выбор материалов, которые изготавливаются из 100% хлопка
или очищенной шерсти / синтетики: интерлок-пинье, кулир, трансфер-пинье, футер,
рибана, велюр, махра, мех, флис, шерсть.

Находится магазин детской одежды для новорожденных в Москве, но отправки товара
осуществляются по всей России.

Наши условия:

Мы работаем и с юридическими, и физическими лицами.
Весь ассортимент отпускается упаковками.
В упаковке товары одного размера, разного цвета.

При заказе от 10 000 руб действуют оптовые цены.
До 3 000 руб. сумма заказа увеличивается на 10%

За более подробными сведениями приглашаем Вас посетить наш веб-сайт: http://malishi-golishi.ru/

Наши контакты:

Телефон: +7 (499) 682-90-83 .
Электронная почта: info@malishi-golishi.ru

Наш адрес:

Москва, 19-ый км МКАД, владение 20, стр. 1, ТК Южные Ворота
Вход № 20, 3 этаж, офис 20310.

Режим работы: будни с 09:00 до 16:00.

Будем рады нашему сотрудничеству!

С уважением, Администрация Интернет-магазина "Малыши-голыши"
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Совместные покупки»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей