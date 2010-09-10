Российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете на ЧМ-2017

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KirbyErono
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Российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете на ЧМ-2017

Сообщение KirbyErono » Сегодня, 21:44

Сборная России заняла третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону который стартовал в австрийском Хохфильцене.
В гонке приняли участие Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.
ронза тоже круто, поздравляем ребят!
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