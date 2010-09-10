Российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете на ЧМ-2017

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KirbyErono
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 фев 2017, 18:01

Российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете на ЧМ-2017

Сообщение KirbyErono » Вчера, 21:44

Сборная России заняла третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону который стартовал в австрийском Хохфильцене.
В гонке приняли участие Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.
ронза тоже круто, поздравляем ребят!
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11098
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете на ЧМ-2017

Сообщение UNCLE1911 » Сегодня, 06:21

Мля, зарегился, чтоб нас осчастливить. Не удержал в себе.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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