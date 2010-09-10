Российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете на ЧМ-2017
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- Зарегистрирован: 10 фев 2017, 18:01
Российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете на ЧМ-2017
Сборная России заняла третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону который стартовал в австрийском Хохфильцене.
В гонке приняли участие Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.
ронза тоже круто, поздравляем ребят!
В гонке приняли участие Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.
ронза тоже круто, поздравляем ребят!
Re: Российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете на ЧМ-2017
Мля, зарегился, чтоб нас осчастливить. Не удержал в себе.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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