Сообщение Peteffreymesse » 48 минут назад

Устанавливать новейшую приборную панель на Газель или нет — вот в чем вопросец

Почти все водители, отдавая дань моде, желают поменять старенькую панель приборов на собственном каре Газель панелью нового эталона Статья посвящена «Газелевой приборке»: предназначение, вероятные неисправности Дается аннотация по снятию и установке торпеды

Назначение панели

Основное назначение панели устройств – информировать водителя о текущем состоянии автомобиля На Газели все приборы и индикаторы расположены на маленьком участке торпеды Водители привыкают к такому расположению устройств

Панель устройств старенького эталона на Газели содержит от 3 до 5 круглых циферблата, которые окружены разными индикаторами Наибольшими по размерам являются циферблаты тахометра и спидометра Главным прибором считается спидометр, поэтому он всегда находится по центру

Третьим по размерам прибором является указатель температуры охлаждающей жидкости Кроме этого, на приборке располагаются циферблаты зарядки аккумуляторной батареи, количества бензина Реже присутствует циферблат масла

Приборка старого эталона

Освеженный внешний вид

Водители меняют старую приборку на бизнес панель по причине ее симпатичного внешнего вида Второй предпосылкой подмены будет то, что у панели устройств Газель бизнес расширенный функционал и большее количество способностей предоставления информации о работе автомобиля

Евро панель вооружена 2-мя большенными циферблатами тахометра и спидометра и двумя маленькими, информирующими о количестве бензина и температуре ОЖ Другие индикаторы размещены по центру

Простота евро панели упрощает водителю воспринимать информацию Недочетом новой панели является сложность установки Правда, распиновка содержится в аннотации Если автолюбитель имеет опыт подобных работ, то ему не составит труда установить новейшую приборку

Распиновка комбинации приборов Газели

Функционал

Если установка выполнена верно, то новая композиция приборов работает исправно Единственный недочет – слабая подсветка, которая ночкой практически не видна Рекомендуется установить светодиодную подсветку приборов и по всему периметру панели (создатель видео — Водила Челябинск)

На Газели установлено 20 индикаторов, сигнализирующих о том, что не работает какой-то из узлов либо датчиков кара

Ежели вкупе с одним из значков загорелась лампочка «Stop», лучше устранить неисправность до начала движения

На щитке с помощью индикаторов выводится информация о состоянии основных узлов и агрегатов автомобиля Подробное описание о предназначении каждого из их можно отыскать в аннотации по установке и эксплуатации

Типичные неисправности

После замены приборки возможны следующие неисправности:

не работает либо часть устройств, либо вся панель;

останавливаются стрелки на приборах;

некорректные показания датчиков

Решить проблему можно следующими действиями:

Поначалу нужно проверить питание: целостность проводов, качество контактов

Если с проводкой все в порядке, возможно, что сломался контролер Лучше заменить вполне панель, чем чинить контролер

Датчики могут не работать, ежели плохой контакт либо перегорел предохранитель

Восстановить работу датчиков можно попробовать нажатием кнопки «Режим»

При замене композиции приборов электроника не затрагивается, а конкретно с ней происходят неполадки Решается неувязка методом подмены предохранителей и обновления проводки

Горит лампочка Stop

Установка и снятие торпеды

Приборная панель входит в евро набор на Газель На крайних версиях она устанавливается на заводе Водители старых моделей также хотят обновить свою торпеду Подмена приборки не представляет ничего сложного: конструкция креплений практически не имеет различий, а посадочное место панели совпадает по размерам

Подмена торпеды влечет за собой значимые переделки, так как она различается и формой, и конструкцией креплений Какие делать конфигурации, приходится обдумывать владельцу авто самому Иногда для ремонта печки приходится полностью демонтировать торпеду Для этого необходимо знать, как снять и установить торпеду обратно Для данной нам процедуры нужно приготовить набор ключей и отверток Может понадобиться помощник

Демонтаж торпеды на Газели

Процедура снятия состоит из выполнения последующих шагов:

Перед началом работ в целях сохранности следует обесточить автомобиль Для этого необходимо снять минусовую клемму с аккума

в первую очередь снимаются все накладки Крестовой отверткой необходимо выкрутить винты крепления обивки

Затем, открутив два винта, снимаем кожух с управляющий колонки

Дальше снимаем накладку с панели приборов, вынимаем ее, потянув на себя руль до упора

Откручиваем крепления композиции приборов и демонтируем приборку, отсоединив все провода

Дальше снимаем управляющую колонку вкупе со всеми подключениями

На следующем шаге отключаем электропитание освещения: задние противотуманные огни, внутреннее освещение Также отключить необходимо электрокорректор фар

Потом откручиваем болтовое крепление воздушной заслонки

Отключаем тросик от карбюратора, открутив винт крепления оболочки тросика

Далее отключаем прикуриватель и аварийную сигнализацию

Отверткой откручиваем два болта около управления печкой

Открутив 10 болтов крепления панели, аккуратненько снимаем ее с монтажного места

Сейчас отсоединяем воздуховоды от дефлекторов

Демонтируем заслонку карбюратора

Демонтируем панель, отсоединив шланги воздуховодов печки

Теперь можно снимать торпеду Лучше это делать с ассистентом, так как она чрезвычайно тяжелая

Установка торпеды осуществляется в обратном порядке

Опосля установки новой торпеды могут не работать некоторые индикаторы из-за несовместимости строй и новой торпеды

Заключение

Установку евро панели рекомендуется для владельцев новейших моделей Газели, так как при всем этом пригодится минимальное количество доработок Для старенькых моделей следует анализировать возможность подмены панели, потому что после подмены часто из-за несовместимости не работает электроника Торпеду поменять можно, если она подойдет для данной модели автомобиля

Видео «Снятие приборной панели на Газели»

В этом видео показывается, как снять панель устройств на автомобиле Газель (автол ролика — Евгений Логачев)





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