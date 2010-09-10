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Leradom Гость RZN.info Сообщения: 20 Зарегистрирован: 02 фев 2016, 16:02 Лингвистический лагерь ILS в ДОЛ Радуга Цитата Сообщение Leradom » Сегодня, 16:40

ДОЛ "Радуга" Московская область, Одинцовский район.

Стоимость: 50 000 руб. при оплате до 15.02.2017 г. !!!

Летние каникулы:

16.06.17 - 29.07.17

01.07.17 - 14.07.17

16.07.17 - 29.07.17

31.07.17 - 13.08.17



Возраст: 7-17 лет

ДОЛ Радуга

РАЗМЕЩЕНИЕ

В лагере расположены 5 одноэтажных современных спальных корпусов для детей, с 3-4-х местным размещением, с удобствами на блок. Каждый номер оснащен кондиционером и всей необходимой мебелью. В корпусе есть кулер с водой и одноразовыми стаканчиками, стиральная машина, гладильная доска, шкафы для сушки обуви и одежды.

ПИТАНИЕ

Корпус-столовая, вместимостью до 250 человек, оснащен необходимым кухонным и технологическим оборудованием государственного стандарта. В лагере предусмотрено 6-разовое комплексное питание, из свежих и качественных продуктов.

ИНФРАСТРУКТУРА

•Рядом с корпусами расположены 7 открытых беседок. Эти отрядные места отлично подойдут для творческих занятий в теплое время года.

•Футбольное поле с искусственным травяным покрытием.

•Танцевальным зал.

•Крытый спортивный зал с наливным покрытием, разметкой для баскетбола, волейбола и мини-футбола, столами для настольного тенниса.

•Два досуговых корпуса оборудованы 9 классами для проведения кружков и занятий.

•Компьютерный класс.

•Библиотека.

МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ

Медицинский пункт расположен в отдельном корпусе, где круглосуточно дежурят врач - педиатр и медсестра. Он оборудован кабинетом врача, смотровым кабинетом, несколькими палатами и изолятором.

Если ребенку по курсу лечения необходимо принимать какие-либо медицинские препараты, находящиеся у ребенка, родителю необходимо письменно уведомить об этом руководителя группы (вожатого). Лечение обостренных хронических заболеваний, являющихся противопоказаниями для направления ребенка в лагерь, производится за счет родителей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

обеспечивает профессиональная охрана. Въезд автотранспорта и вход на территорию лагеря посторонним запрещен. Лагерь огорожен, в вечернее время освещен. По всей территории лагеря расположены камеры наружного наблюдения.

ПРОЕЗД:

На машине:

по Минскому шоссе до 62 км (или по Можайскому шоссе), как только въехали в Кубинку поворот направо (после автозаправки Лукойл) на «Солнечную поляну». Прямо через переезд, поворот налево по указателю «Радуга» и сразу поворот направо на Никольское. Далее двигаться по главной дороге, мимо «Старого городка», насквозь проехать село Никольское по главной дороге. Через пару километров подъедете к синему забору лагеря «Радуга».

Общественным транспортом:

На электричке с Белорусского вокзала до станции Кубинка, далее авт. 28 до остановки ДОЛ «Радуга».





Список необходимых документов для бронирования путевки в лагерь:

Паспорт родителя для оформления Договора;

Копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорт ребенка (от 14 лет);

Копия медицинского полиса ребенка;

Анкета от родителей. (скачать)

Список необходимых медицинских справок для заезда в лагерь:

Справка Форма 079-У (выдается в поликлинике), должна быть информация о прививках и об отсутствии педикулеза у ребенка;

Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными. Дата выдачи справки не раньше, чем за 3 дня до заезда в лагерь, с учетом дня выдачи.

Справка для бассейна (при его наличии в программе).

Примерное планирование на день



08:30 – Waking up/Подъем

08:45 – Morning exercises/Зарядка

09:00 – Breakfast/Завтрак

09:30 – 10.50 English classes/ Аудиторные занятия 2 ак. ч.

10.50 - 11.00 Break/Второй завтрак

11.00 - 13.00 English Project/ Аудиторные занятия с проектными работами 3ак.ч.

13.00 - Lunch/Обед

13.30 - 14.30 Free Time/Тихий час

14:30 – 15.50 Elective: Media club/Lazy club/Conversation club (другие языки) 2 ак.ч.

16.00 - Break/Ланч

16:30 – 18.50 Activity(спортивные игры/бассейн/ коммуникативные игры) /Pre Party

19:00 – Dinner/Ужин

20:00 – Evening Party

21:00 - Break/Cнек

Disco party,Movies/Дискотека/Кинозал( English)

22:30 – Getting to bed/Отбой

Более подробно:

Консультация по телефону

+7 499 500-38-55



Место проведенияДОЛ "Радуга" Московская область, Одинцовский район.Стоимость: 50 000 руб. при оплате до 15.02.2017 г. !!!Летние каникулы:16.06.17 - 29.07.1701.07.17 - 14.07.1716.07.17 - 29.07.1731.07.17 - 13.08.17Возраст: 7-17 летДОЛ РадугаРАЗМЕЩЕНИЕВ лагере расположены 5 одноэтажных современных спальных корпусов для детей, с 3-4-х местным размещением, с удобствами на блок. Каждый номер оснащен кондиционером и всей необходимой мебелью. В корпусе есть кулер с водой и одноразовыми стаканчиками, стиральная машина, гладильная доска, шкафы для сушки обуви и одежды.ПИТАНИЕКорпус-столовая, вместимостью до 250 человек, оснащен необходимым кухонным и технологическим оборудованием государственного стандарта. В лагере предусмотрено 6-разовое комплексное питание, из свежих и качественных продуктов.ИНФРАСТРУКТУРА•Рядом с корпусами расположены 7 открытых беседок. Эти отрядные места отлично подойдут для творческих занятий в теплое время года.•Футбольное поле с искусственным травяным покрытием.•Танцевальным зал.•Крытый спортивный зал с наливным покрытием, разметкой для баскетбола, волейбола и мини-футбола, столами для настольного тенниса.•Два досуговых корпуса оборудованы 9 классами для проведения кружков и занятий.•Компьютерный класс.•Библиотека.МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТМедицинский пункт расположен в отдельном корпусе, где круглосуточно дежурят врач - педиатр и медсестра. Он оборудован кабинетом врача, смотровым кабинетом, несколькими палатами и изолятором.Если ребенку по курсу лечения необходимо принимать какие-либо медицинские препараты, находящиеся у ребенка, родителю необходимо письменно уведомить об этом руководителя группы (вожатого). Лечение обостренных хронических заболеваний, являющихся противопоказаниями для направления ребенка в лагерь, производится за счет родителей.БЕЗОПАСНОСТЬобеспечивает профессиональная охрана. Въезд автотранспорта и вход на территорию лагеря посторонним запрещен. Лагерь огорожен, в вечернее время освещен. По всей территории лагеря расположены камеры наружного наблюдения.ПРОЕЗД:На машине:по Минскому шоссе до 62 км (или по Можайскому шоссе), как только въехали в Кубинку поворот направо (после автозаправки Лукойл) на «Солнечную поляну». Прямо через переезд, поворот налево по указателю «Радуга» и сразу поворот направо на Никольское. Далее двигаться по главной дороге, мимо «Старого городка», насквозь проехать село Никольское по главной дороге. Через пару километров подъедете к синему забору лагеря «Радуга».Общественным транспортом:На электричке с Белорусского вокзала до станции Кубинка, далее авт. 28 до остановки ДОЛ «Радуга».Список необходимых документов для бронирования путевки в лагерь:Паспорт родителя для оформления Договора;Копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорт ребенка (от 14 лет);Копия медицинского полиса ребенка;Анкета от родителей. (скачать)Список необходимых медицинских справок для заезда в лагерь:Справка Форма 079-У (выдается в поликлинике), должна быть информация о прививках и об отсутствии педикулеза у ребенка;Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными. Дата выдачи справки не раньше, чем за 3 дня до заезда в лагерь, с учетом дня выдачи.Справка для бассейна (при его наличии в программе).Примерное планирование на день08:30 – Waking up/Подъем08:45 – Morning exercises/Зарядка09:00 – Breakfast/Завтрак09:30 – 10.50 English classes/ Аудиторные занятия 2 ак. ч.10.50 - 11.00 Break/Второй завтрак11.00 - 13.00 English Project/ Аудиторные занятия с проектными работами 3ак.ч.13.00 - Lunch/Обед13.30 - 14.30 Free Time/Тихий час14:30 – 15.50 Elective: Media club/Lazy club/Conversation club (другие языки) 2 ак.ч.16.00 - Break/Ланч16:30 – 18.50 Activity(спортивные игры/бассейн/ коммуникативные игры) /Pre Party19:00 – Dinner/Ужин20:00 – Evening Party21:00 - Break/CнекDisco party,Movies/Дискотека/Кинозал( English)22:30 – Getting to bed/ОтбойБолее подробно: http://agencywelcome.ru/shkolnye_lagerya Консультация по телефону+7 499 500-38-55 Вернуться к началу

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