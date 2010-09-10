Лингвистический лагерь ILS в ДОЛ Радуга
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Лингвистический лагерь ILS в ДОЛ Радуга
Место проведения
ДОЛ "Радуга" Московская область, Одинцовский район.
Стоимость: 50 000 руб. при оплате до 15.02.2017 г. !!!
Летние каникулы:
16.06.17 - 29.07.17
01.07.17 - 14.07.17
16.07.17 - 29.07.17
31.07.17 - 13.08.17
Возраст: 7-17 лет
ДОЛ Радуга
РАЗМЕЩЕНИЕ
В лагере расположены 5 одноэтажных современных спальных корпусов для детей, с 3-4-х местным размещением, с удобствами на блок. Каждый номер оснащен кондиционером и всей необходимой мебелью. В корпусе есть кулер с водой и одноразовыми стаканчиками, стиральная машина, гладильная доска, шкафы для сушки обуви и одежды.
ПИТАНИЕ
Корпус-столовая, вместимостью до 250 человек, оснащен необходимым кухонным и технологическим оборудованием государственного стандарта. В лагере предусмотрено 6-разовое комплексное питание, из свежих и качественных продуктов.
ИНФРАСТРУКТУРА
•Рядом с корпусами расположены 7 открытых беседок. Эти отрядные места отлично подойдут для творческих занятий в теплое время года.
•Футбольное поле с искусственным травяным покрытием.
•Танцевальным зал.
•Крытый спортивный зал с наливным покрытием, разметкой для баскетбола, волейбола и мини-футбола, столами для настольного тенниса.
•Два досуговых корпуса оборудованы 9 классами для проведения кружков и занятий.
•Компьютерный класс.
•Библиотека.
МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ
Медицинский пункт расположен в отдельном корпусе, где круглосуточно дежурят врач - педиатр и медсестра. Он оборудован кабинетом врача, смотровым кабинетом, несколькими палатами и изолятором.
Если ребенку по курсу лечения необходимо принимать какие-либо медицинские препараты, находящиеся у ребенка, родителю необходимо письменно уведомить об этом руководителя группы (вожатого). Лечение обостренных хронических заболеваний, являющихся противопоказаниями для направления ребенка в лагерь, производится за счет родителей.
БЕЗОПАСНОСТЬ
обеспечивает профессиональная охрана. Въезд автотранспорта и вход на территорию лагеря посторонним запрещен. Лагерь огорожен, в вечернее время освещен. По всей территории лагеря расположены камеры наружного наблюдения.
ПРОЕЗД:
На машине:
по Минскому шоссе до 62 км (или по Можайскому шоссе), как только въехали в Кубинку поворот направо (после автозаправки Лукойл) на «Солнечную поляну». Прямо через переезд, поворот налево по указателю «Радуга» и сразу поворот направо на Никольское. Далее двигаться по главной дороге, мимо «Старого городка», насквозь проехать село Никольское по главной дороге. Через пару километров подъедете к синему забору лагеря «Радуга».
Общественным транспортом:
На электричке с Белорусского вокзала до станции Кубинка, далее авт. 28 до остановки ДОЛ «Радуга».
Список необходимых документов для бронирования путевки в лагерь:
Паспорт родителя для оформления Договора;
Копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорт ребенка (от 14 лет);
Копия медицинского полиса ребенка;
Анкета от родителей. (скачать)
Список необходимых медицинских справок для заезда в лагерь:
Справка Форма 079-У (выдается в поликлинике), должна быть информация о прививках и об отсутствии педикулеза у ребенка;
Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными. Дата выдачи справки не раньше, чем за 3 дня до заезда в лагерь, с учетом дня выдачи.
Справка для бассейна (при его наличии в программе).
Примерное планирование на день
08:30 – Waking up/Подъем
08:45 – Morning exercises/Зарядка
09:00 – Breakfast/Завтрак
09:30 – 10.50 English classes/ Аудиторные занятия 2 ак. ч.
10.50 - 11.00 Break/Второй завтрак
11.00 - 13.00 English Project/ Аудиторные занятия с проектными работами 3ак.ч.
13.00 - Lunch/Обед
13.30 - 14.30 Free Time/Тихий час
14:30 – 15.50 Elective: Media club/Lazy club/Conversation club (другие языки) 2 ак.ч.
16.00 - Break/Ланч
16:30 – 18.50 Activity(спортивные игры/бассейн/ коммуникативные игры) /Pre Party
19:00 – Dinner/Ужин
20:00 – Evening Party
21:00 - Break/Cнек
Disco party,Movies/Дискотека/Кинозал( English)
22:30 – Getting to bed/Отбой
Более подробно: http://agencywelcome.ru/shkolnye_lagerya
Консультация по телефону
+7 499 500-38-55
ДОЛ "Радуга" Московская область, Одинцовский район.
Стоимость: 50 000 руб. при оплате до 15.02.2017 г. !!!
Летние каникулы:
16.06.17 - 29.07.17
01.07.17 - 14.07.17
16.07.17 - 29.07.17
31.07.17 - 13.08.17
Возраст: 7-17 лет
ДОЛ Радуга
РАЗМЕЩЕНИЕ
В лагере расположены 5 одноэтажных современных спальных корпусов для детей, с 3-4-х местным размещением, с удобствами на блок. Каждый номер оснащен кондиционером и всей необходимой мебелью. В корпусе есть кулер с водой и одноразовыми стаканчиками, стиральная машина, гладильная доска, шкафы для сушки обуви и одежды.
ПИТАНИЕ
Корпус-столовая, вместимостью до 250 человек, оснащен необходимым кухонным и технологическим оборудованием государственного стандарта. В лагере предусмотрено 6-разовое комплексное питание, из свежих и качественных продуктов.
ИНФРАСТРУКТУРА
•Рядом с корпусами расположены 7 открытых беседок. Эти отрядные места отлично подойдут для творческих занятий в теплое время года.
•Футбольное поле с искусственным травяным покрытием.
•Танцевальным зал.
•Крытый спортивный зал с наливным покрытием, разметкой для баскетбола, волейбола и мини-футбола, столами для настольного тенниса.
•Два досуговых корпуса оборудованы 9 классами для проведения кружков и занятий.
•Компьютерный класс.
•Библиотека.
МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ
Медицинский пункт расположен в отдельном корпусе, где круглосуточно дежурят врач - педиатр и медсестра. Он оборудован кабинетом врача, смотровым кабинетом, несколькими палатами и изолятором.
Если ребенку по курсу лечения необходимо принимать какие-либо медицинские препараты, находящиеся у ребенка, родителю необходимо письменно уведомить об этом руководителя группы (вожатого). Лечение обостренных хронических заболеваний, являющихся противопоказаниями для направления ребенка в лагерь, производится за счет родителей.
БЕЗОПАСНОСТЬ
обеспечивает профессиональная охрана. Въезд автотранспорта и вход на территорию лагеря посторонним запрещен. Лагерь огорожен, в вечернее время освещен. По всей территории лагеря расположены камеры наружного наблюдения.
ПРОЕЗД:
На машине:
по Минскому шоссе до 62 км (или по Можайскому шоссе), как только въехали в Кубинку поворот направо (после автозаправки Лукойл) на «Солнечную поляну». Прямо через переезд, поворот налево по указателю «Радуга» и сразу поворот направо на Никольское. Далее двигаться по главной дороге, мимо «Старого городка», насквозь проехать село Никольское по главной дороге. Через пару километров подъедете к синему забору лагеря «Радуга».
Общественным транспортом:
На электричке с Белорусского вокзала до станции Кубинка, далее авт. 28 до остановки ДОЛ «Радуга».
Список необходимых документов для бронирования путевки в лагерь:
Паспорт родителя для оформления Договора;
Копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорт ребенка (от 14 лет);
Копия медицинского полиса ребенка;
Анкета от родителей. (скачать)
Список необходимых медицинских справок для заезда в лагерь:
Справка Форма 079-У (выдается в поликлинике), должна быть информация о прививках и об отсутствии педикулеза у ребенка;
Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными. Дата выдачи справки не раньше, чем за 3 дня до заезда в лагерь, с учетом дня выдачи.
Справка для бассейна (при его наличии в программе).
Примерное планирование на день
08:30 – Waking up/Подъем
08:45 – Morning exercises/Зарядка
09:00 – Breakfast/Завтрак
09:30 – 10.50 English classes/ Аудиторные занятия 2 ак. ч.
10.50 - 11.00 Break/Второй завтрак
11.00 - 13.00 English Project/ Аудиторные занятия с проектными работами 3ак.ч.
13.00 - Lunch/Обед
13.30 - 14.30 Free Time/Тихий час
14:30 – 15.50 Elective: Media club/Lazy club/Conversation club (другие языки) 2 ак.ч.
16.00 - Break/Ланч
16:30 – 18.50 Activity(спортивные игры/бассейн/ коммуникативные игры) /Pre Party
19:00 – Dinner/Ужин
20:00 – Evening Party
21:00 - Break/Cнек
Disco party,Movies/Дискотека/Кинозал( English)
22:30 – Getting to bed/Отбой
Более подробно: http://agencywelcome.ru/shkolnye_lagerya
Консультация по телефону
+7 499 500-38-55
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