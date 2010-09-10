Сообщение Robertdep » 25 минут назад

Правильное план источников света — основной вопрос пла­ нировки малогабаритных квартир При недостаточном vk com/page-38100944_52561514 укладка плитки цена освещении в комна­ те резко снижается насыщенность цветов Нужно памятовать, который холодные тона изменяются меньше, чем теплые Поэтому в слабо освещенных поме­ щениях, к примеру в прихожих alias длинных коридорах, лучше отказаться через красных, оранжевых, желтых цветов, отдав достоинство любым оттен