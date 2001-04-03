Рекомендации по приемке квартир
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Рекомендации по приемке квартир
Добрый вечер! Меня интересует вопрос по поводу стяжки в квартире. Допустимы ли трещины на стяжке? Если Да, то размер их. Меня убеждает прораб, что это допустимо. Совсем запутался. Заранее спасибо.
Re: Рекомендации по приемке квартир
Нет, трещины на стяжка недопустимы, прораб вводит вас в заблуждение.
Re: Рекомендации по приемке квартир
Mark1982 писал(а):Добрый вечер! Меня интересует вопрос по поводу стяжки в квартире. Допустимы ли трещины на стяжке? Если Да, то размер их. Меня убеждает прораб, что это допустимо. Совсем запутался. Заранее спасибо.
СНИП 3.04.01 (если не ошибаюсь в цифрах)
Допускает тонкие трещины.на деле по факту обычно смотрится,насколько критичны.если не бухтит и пол не похож на пчелиные соты,то ничего страшного нет.перед финишным выравниванием их достаточно расшить и по грамотному заделать.
Застройщик часто в ответ на претензию просто замазывает эти трещины плиточным клеем,либо ремсоставом и юридически остается чист.
Вообще паника по поводу трещин обычно лишняя,более важная проблема это застывшая эмульсия сверху.достаточно непрочная и счищать ее хлопотно
http://vk.com/remontkv62
Re: Рекомендации по приемке квартир
В соответствии со СНиП 3.04.01-87 табл. 25. Поверхность покрытия не должна иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. Так что можете ссылаться на данный СНиП если ситуация критична. Про то что в СНиПе сказано про "тонкие трещины" ничего нет!
Re: Рекомендации по приемке квартир
Спасибо всем за ответы! Я вчера разговаривал на стройке с тех.надзором по приемке квартир, он мне тоже сказал, что не допускаются. ((((. Вот ещё озадачился по поводу застывшей эмульсии.
Re: Рекомендации по приемке квартир
Вообще-то эмульсия свидетельствуест о нарушении технологии производства работ, скорее всего в цементный состав было добавлено много воды которая и образовало цементной молочко на поверхности стяжки. Думаю, что марка стяжки вряд-ли соответствует проектной, рекомендую проверить - это важно!
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