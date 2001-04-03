Сообщение .RM. » 26 янв 2017, 10:18

Mark1982 писал(а): Добрый вечер! Меня интересует вопрос по поводу стяжки в квартире. Допустимы ли трещины на стяжке? Если Да, то размер их. Меня убеждает прораб, что это допустимо. Совсем запутался. Заранее спасибо.

СНИП 3.04.01 (если не ошибаюсь в цифрах)Допускает тонкие трещины.на деле по факту обычно смотрится,насколько критичны.если не бухтит и пол не похож на пчелиные соты,то ничего страшного нет.перед финишным выравниванием их достаточно расшить и по грамотному заделать.Застройщик часто в ответ на претензию просто замазывает эти трещины плиточным клеем,либо ремсоставом и юридически остается чист.Вообще паника по поводу трещин обычно лишняя,более важная проблема это застывшая эмульсия сверху.достаточно непрочная и счищать ее хлопотно