Сообщение ReiGok » 6 минут назад

После прокладки кабельной инфраструктуры действует принцип Plug and Play – это значительно сокращает время на установку оборудования и уменьшает количество кабеля, что положительно влияет на надежность, и вносит эстетическую составляющую, которая окажется немаловажной, например, при строительстве системы безопасности в квартирах и домах или небольших магазинах intervision ua/gsm-ultra gsm сигнализация В современных аналоговых системах аналоговой intervision ua/videosposterejennya відеоспостереження составляющей имеется не так уж много Камера и регистратор давно превратились в цифровые устройства, а аналоговым остался сигнал в кабеле между ними Как показывает опыт, долгосрочные прогнозы в ИТ-сфере имеют тенденцию не сбываться Если исходить из общей динамики рынка за последние годы, то доля IP-intervision ua видеонаблюдение будет расти Выбор разрешения камер должен в первую очередь быть обоснован спецификой применения Несмотря на то, что маркетинговая гонка мегапикселей весьма успешно мигрировала с рынка цифровых фотоаппаратов на рынок видеонаблюдения, а конечные потребители часто особенно радуются сочной картинке высокого разрешения, применение камер высокого разрешения не всегда оправдано Таким образом, разница в задержке сигнала заключается во времени, которое уходит на пакетизацию видеопотока и его транспортировку в сети В небольших сетях с правильно спроектированной и построенной инфраструктурой речь идет о задержке, не превышающей нескольких (2–3) сотен миллисекунд, которая не критична, поскольку видеонаблюдение в редких случаях можно расценивать, как систему реального времени, которая бы требовала мгновенной реакции В сложных системах с удаленным доступом, где возможны значительные сетевые задержки, аналоговое решение почти всегда окажется сложнореализуемым