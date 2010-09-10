Сообщение ReiGok » Сегодня, 13:27

Производители, рассказывая о преимуществах "нового аналога", обязательно упоминают о возможностях использовать существующие коаксиальные линии традиционных систем наблюдения, а также более протяженные линии,

чем в случае IP-решений К сожалению, при переходе на новое аналоговое оборудование качество существующих линий связи часто не удовлетворяет современным требованиям для передачи картинки в высоком разрешении При

выборе IP-

intervision ua/videosposterejennya відеоспостереження, передача управляющих сигналов и питания по тому же кабелю, что и видеосигнал, отличная масштабируемость систем IP-регистраторы с РоЕ-коммутаторами Комбинированные решения в большинстве случаев разрабатываются для малых и средних систем безопасности Удобство применения PoE-коммутаторов, совмещенных с регистраторами, заключается в том, что монтаж и запуск такой системы значительно упрощается После прокладки кабельной инфраструктуры действует принцип Plug and Play – это значительно сокращает время на установку оборудования и уменьшает количество кабеля, что положительно влияет на надежность, и вносит эстетическую составляющую, которая окажется немаловажной, например, при строительстве системы безопасности в квартирах и домах или небольших магазинах

intervision ua/wireless-video беспроводное видеонаблюдение В современных аналоговых системах аналоговой составляющей имеется не так уж много Камера и регистратор давно превратились в цифровые устройства, а аналоговым остался сигнал в кабеле между ними

Таким образом, разница в задержке сигнала заключается во времени, которое уходит на пакетизацию видеопотока и его транспортировку в сети В небольших сетях с правильно спроектированной и построенной инфраструктурой речь идет о задержке, не превышающей нескольких (2–3) сотен миллисекунд, которая не критична, поскольку видеонаблюдение в редких случаях можно расценивать, как систему реального времени, которая бы требовала мгновенной реакции В сложных системах с удаленным доступом, где возможны значительные сетевые задержки, аналоговое решение почти всегда окажется сложнореализуемым

Разрешение свыше 1080р intervision ua/gsm-ultra/ultra-3g-228-detail фотоловушка

Выбор разрешения камер должен в первую очередь быть обоснован спецификой применения Несмотря на то, что маркетинговая гонка мегапикселей весьма успешно мигрировала с рынка цифровых фотоаппаратов на рынок видеонаблюде-

ния, а конечные потребители часто особенно радуются сочной картинке высокого разрешения, применение камер высокого разрешения не всегда оправдано