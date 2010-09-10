Сообщение Silmaril » 13 фев 2017, 12:07

Уютная 3-комнатная квартира ИЩЕТ ХОЗЯИНА



Продается трешка в Роще квадратура 70 м2 на 3 этаже Десятки. Отличный ремонт и обстановка. Тихий район. КУПИ МЕНЯ!



+ Мебель есть

+ Отличная Шумо и Теплоизоляция

+ Тихий район, рядом отдел полиции

+ Тепло, уютно и комфортно

+ До остановки 7 минут



Чистая,светлая,с хорошим ремонтом.



Окна ПВХ. Хорошие и тихие соседи. С/у совмещенный.



РЕАЛЬНОМУ покупателю ТОРГ.



Давайте все обсудим, можем показ назначить. Если нужно больше фоток, в личку обращайтесь, покажу. Или следующим постом оформлю. Продаю в связи с тем, что деньги нужны. Пишите в личку или оставляйте комменты, всем кому интересно!