Продаю квартиру в Роще (Высоковольтная 41)

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Silmaril
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 фев 2017, 11:59
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Продаю квартиру в Роще (Высоковольтная 41)

Сообщение Silmaril » 13 фев 2017, 12:07

Уютная 3-комнатная квартира ИЩЕТ ХОЗЯИНА

Продается трешка в Роще квадратура 70 м2 на 3 этаже Десятки. Отличный ремонт и обстановка. Тихий район. КУПИ МЕНЯ!

+ Мебель есть
+ Отличная Шумо и Теплоизоляция
+ Тихий район, рядом отдел полиции
+ Тепло, уютно и комфортно
+ До остановки 7 минут

Чистая,светлая,с хорошим ремонтом.

Окна ПВХ. Хорошие и тихие соседи. С/у совмещенный.

РЕАЛЬНОМУ покупателю ТОРГ.

Давайте все обсудим, можем показ назначить. Если нужно больше фоток, в личку обращайтесь, покажу. Или следующим постом оформлю. Продаю в связи с тем, что деньги нужны. Пишите в личку или оставляйте комменты, всем кому интересно!
Вложения
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DennisMom
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 16:42

где купить ключницу настенную в воронеже

Сообщение DennisMom » 40 минут назад

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