Продаю квартиру в Роще (Высоковольтная 41)
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2 сообщения • Страница 1 из 1
Продаю квартиру в Роще (Высоковольтная 41)
Уютная 3-комнатная квартира ИЩЕТ ХОЗЯИНА
Продается трешка в Роще квадратура 70 м2 на 3 этаже Десятки. Отличный ремонт и обстановка. Тихий район. КУПИ МЕНЯ!
+ Мебель есть
+ Отличная Шумо и Теплоизоляция
+ Тихий район, рядом отдел полиции
+ Тепло, уютно и комфортно
+ До остановки 7 минут
Чистая,светлая,с хорошим ремонтом.
Окна ПВХ. Хорошие и тихие соседи. С/у совмещенный.
РЕАЛЬНОМУ покупателю ТОРГ.
Давайте все обсудим, можем показ назначить. Если нужно больше фоток, в личку обращайтесь, покажу. Или следующим постом оформлю. Продаю в связи с тем, что деньги нужны. Пишите в личку или оставляйте комменты, всем кому интересно!
Продается трешка в Роще квадратура 70 м2 на 3 этаже Десятки. Отличный ремонт и обстановка. Тихий район. КУПИ МЕНЯ!
+ Мебель есть
+ Отличная Шумо и Теплоизоляция
+ Тихий район, рядом отдел полиции
+ Тепло, уютно и комфортно
+ До остановки 7 минут
Чистая,светлая,с хорошим ремонтом.
Окна ПВХ. Хорошие и тихие соседи. С/у совмещенный.
РЕАЛЬНОМУ покупателю ТОРГ.
Давайте все обсудим, можем показ назначить. Если нужно больше фоток, в личку обращайтесь, покажу. Или следующим постом оформлю. Продаю в связи с тем, что деньги нужны. Пишите в личку или оставляйте комменты, всем кому интересно!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 апр 2017, 03:40
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кирпич-декор.рф/cat/stenovie-materialy/handform-brick/ - кирпич купить цена
[url=кирпич-декор.рф/cat/stenovie-materialy/build-mix/]марка кладочного раствора[/url]
Экошпон.Но такой характер фундамента обязан учитывать перспектива внешней отделки.Физико-химические свойства материалов определяют их поведение в стене перед нагрузкой и во многом влияют для микроклимат в доме.Понятие была оценена по достоинству и такие доски стали широко применяться в облицовочных работах.Стеклянные вставки, когда они не сделаны из нескольких слоев, обязательно будут ухудшать звукоизоляцию.Универсальный пробел таких материалов – меньшая долговечность, однако часто это компенсируется низкой теплопроводностью, сколько позволяет приспособлять их в помещениях, прогревающихся накануне высоких температур.Класс АСледующий вариация это двери в которых каркас изготавливается из брусьев.
2 сообщения • Страница 1 из 1
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