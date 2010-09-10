Продаю квартиру в Роще (Высоковольтная 41)

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Silmaril
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 фев 2017, 11:59
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Продаю квартиру в Роще (Высоковольтная 41)

Сообщение Silmaril » 13 фев 2017, 12:07

Уютная 3-комнатная квартира ИЩЕТ ХОЗЯИНА

Продается трешка в Роще квадратура 70 м2 на 3 этаже Десятки. Отличный ремонт и обстановка. Тихий район. КУПИ МЕНЯ!

+ Мебель есть
+ Отличная Шумо и Теплоизоляция
+ Тихий район, рядом отдел полиции
+ Тепло, уютно и комфортно
+ До остановки 7 минут

Чистая,светлая,с хорошим ремонтом.

Окна ПВХ. Хорошие и тихие соседи. С/у совмещенный.

РЕАЛЬНОМУ покупателю ТОРГ.

Давайте все обсудим, можем показ назначить. Если нужно больше фоток, в личку обращайтесь, покажу. Или следующим постом оформлю. Продаю в связи с тем, что деньги нужны. Пишите в личку или оставляйте комменты, всем кому интересно!
Вложения
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AlenaDuade
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 08:00

Утилизация пищевых отходов современными технологиями

Сообщение AlenaDuade » Сегодня, 08:10

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JuristRobre
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Сегодня, 14:38

Кредиты малому, среднему бизнесу и частным лицам без обеспечения!

Сообщение JuristRobre » 7 минут назад

СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.

Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.

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Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.

Срок кредитования - до 60 мес.

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Обеспечение - не требуется

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Требования к заемщикам:

Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ

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