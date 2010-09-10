Продаю квартиру в Роще (Высоковольтная 41)
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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3 сообщения • Страница 1 из 1
Продаю квартиру в Роще (Высоковольтная 41)
Уютная 3-комнатная квартира ИЩЕТ ХОЗЯИНА
Продается трешка в Роще квадратура 70 м2 на 3 этаже Десятки. Отличный ремонт и обстановка. Тихий район. КУПИ МЕНЯ!
+ Мебель есть
+ Отличная Шумо и Теплоизоляция
+ Тихий район, рядом отдел полиции
+ Тепло, уютно и комфортно
+ До остановки 7 минут
Чистая,светлая,с хорошим ремонтом.
Окна ПВХ. Хорошие и тихие соседи. С/у совмещенный.
РЕАЛЬНОМУ покупателю ТОРГ.
Давайте все обсудим, можем показ назначить. Если нужно больше фоток, в личку обращайтесь, покажу. Или следующим постом оформлю. Продаю в связи с тем, что деньги нужны. Пишите в личку или оставляйте комменты, всем кому интересно!
Продается трешка в Роще квадратура 70 м2 на 3 этаже Десятки. Отличный ремонт и обстановка. Тихий район. КУПИ МЕНЯ!
+ Мебель есть
+ Отличная Шумо и Теплоизоляция
+ Тихий район, рядом отдел полиции
+ Тепло, уютно и комфортно
+ До остановки 7 минут
Чистая,светлая,с хорошим ремонтом.
Окна ПВХ. Хорошие и тихие соседи. С/у совмещенный.
РЕАЛЬНОМУ покупателю ТОРГ.
Давайте все обсудим, можем показ назначить. Если нужно больше фоток, в личку обращайтесь, покажу. Или следующим постом оформлю. Продаю в связи с тем, что деньги нужны. Пишите в личку или оставляйте комменты, всем кому интересно!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Сегодня, 08:00
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: Сегодня, 14:38
Кредиты малому, среднему бизнесу и частным лицам без обеспечения!
СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.
Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.
Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
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Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
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Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.
Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
3 сообщения • Страница 1 из 1
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