Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.



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Elena Maaya Гость RZN.info Сообщения: 1 Зарегистрирован: 27 мар 2016, 08:47 Откуда: Волгоград Пасты для шугаринга (сахарной депиляции) «Елена Маая» Цитата Сообщение Elena Maaya » Сегодня, 16:57



Доброго времени суток, уважаемые Организаторы совместных закупок в Рязани!



Хочу предложить Вашему вниманию мои профессиональные авторские пасты для сахарной эпиляции (шугаринга), секрет приготовления которых я узнала, пока долгое время проживала на Ближнем Востоке.

Всего двенадцать видов паст четырех уровней плотности - пасты по традиционной технологии (только сахар, вода и лимонный сок), так и с добавкой отваров трав (ромашка, шалфей, подорожник), эфирных масел или натурального пчелиного мёда.





Я уже несколько лет работаю с вами и вашими коллегами на других сайтах СП, узнать все отзывы обо мне вы сможете, если просто наберете в любой поисковой системе (например Яндексе) запрос вида "елена маая совместные покупки". Уверена, мы сработаемся и с Вами!



Все пасты сертифицированы, прошли процедуру Государственной Регистрации. Организаторам закупок - индивидуальным предпринимателям предоставляется комплект документов.



Условия работы с Организаторами совместных покупок:

- Двенадцать или более баночек в заказе (пасты в заказе могут быть любыми из представленных у меня на сайте, любой плотности, с добавками эфирных масел, мёда, или без оных)

- Честная скидка от обычной розничной цены, одна полу-килограммовая баночка пасты для шугаринга будет стоить не семьсот, а всего четыреста рублей!

- Доставка по предварительному согласованию со мной осуществляется одной из наиболее удобных Вам транспортных компаний, например "Деловые Линии", ТК ПЭК, ТК Энергия. Доставка до терминала отправки - бесплатно!



Познакомиться со мной, с моими пастами, узнать что такое «шугаринг» и как его правильно делать в домашних условиях - предлагаю посмотреть мое видео:



[video]http://www.youtube.com/watch?v=cU4yq8SL7gs[/video]



Другие обучающие видео, описания паст и их рецепты, статьи, форум - доступны Вам у меня на сайте. Я буду рада проконсультировать Вас лично по любому интересующему Вас вопросу; все мои контакты указаны ниже:



Тел: +7 (927 )518-14-13 (Волгоград), Есть Viber и WhatsApp (на этом же номере)

Тел: 8 (800) 550-14-13 (бесплатный номер по всей России)

Сайт:

mail: sp[собака]sugaring.su



Большая просьба писать-звонить именно по этим контактам, в ЛС не писать. Спасибо! Пасты для шугаринга (сахарной депиляции) «Елена Маая»Доброго времени суток, уважаемые Организаторы совместных закупок в Рязани!Хочу предложить Вашему вниманию мои профессиональные авторские пасты для сахарной эпиляции (шугаринга), секрет приготовления которых я узнала, пока долгое время проживала на Ближнем Востоке.Всего двенадцать видов паст четырех уровней плотности - пасты по традиционной технологии (только сахар, вода и лимонный сок), так и с добавкой отваров трав (ромашка, шалфей, подорожник), эфирных масел или натурального пчелиного мёда.Я уже несколько лет работаю с вами и вашими коллегами на других сайтах СП, узнать все отзывы обо мне вы сможете, если просто наберете в любой поисковой системе (например Яндексе) запрос вида "елена маая совместные покупки". Уверена, мы сработаемся и с Вами!Все пасты сертифицированы, прошли процедуру Государственной Регистрации. Организаторам закупок - индивидуальным предпринимателям предоставляется комплект документов.Условия работы с Организаторами совместных покупок:- Двенадцать или более баночек в заказе (пасты в заказе могут быть любыми из представленных у меня на сайте, любой плотности, с добавками эфирных масел, мёда, или без оных)- Честная скидка от обычной розничной цены, одна полу-килограммовая баночка пасты для шугаринга будет стоить не семьсот, а всего четыреста рублей!- Доставка по предварительному согласованию со мной осуществляется одной из наиболее удобных Вам транспортных компаний, например "Деловые Линии", ТК ПЭК, ТК Энергия. Доставка до терминала отправки - бесплатно!Познакомиться со мной, с моими пастами, узнать что такое «шугаринг» и как его правильно делать в домашних условиях - предлагаю посмотреть мое видео:[video]http://www.youtube.com/watch?v=cU4yq8SL7gs[/video]Другие обучающие видео, описания паст и их рецепты, статьи, форум - доступны Вам у меня на сайте. Я буду рада проконсультировать Вас лично по любому интересующему Вас вопросу; все мои контакты указаны ниже:Тел: +7 (927 )518-14-13 (Волгоград), Есть Viber и WhatsApp (на этом же номере)Тел: 8 (800) 550-14-13 (бесплатный номер по всей России)Сайт: http://sugaring.su mail: sp[собака]sugaring.suБольшая просьба писать-звонить именно по этим контактам, в ЛС не писать. Спасибо! Вернуться к началу

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