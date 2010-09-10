Сообщение ArtemSathe » Сегодня, 18:55

Много разглядывал данные сети интернет, при этом к своему восторгу открыл замечательный ролик Это он: youtube com/watch?v=At2gWJ2_P0s инансово кредитные преступления Для меня вышеуказанный видеоролик показался очень неплохим Всего хорошего!