Модная детская одежда из Китая

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Модная детская одежда из Китая

Сообщение Barabulka222 » Сегодня, 11:03

Девочки, это просто улет! Заказала своему сынуле вот такой костюм на Али http://ali.pub/kix13 Это просто бомба!! Все спрашивают где купила, а ведь он реально стильный. Очень рекомендую.
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