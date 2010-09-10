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Leica M2 "chrome" 1958 год Leica M6 "platinum" 1989 год Но нужно иметь в виду, что если изображение в центре кадра и будет качественным, то по краю оно уже не сможет отвечать современным требованиям Барнак и Лейтц широко использовали несколько прототипов Ur-Leica Leica R4 "chrome" 1982 год Характерным для этого объектива является также то, что он построен из стекол типа флинт, в том числе и лантановых, - LaF21, BASF6, SF53, F1, LaFN3 , новая рецептура которых сделала их ме­нее чувствительными и более легкими Две последние линзы выполнены из стекла собственной лаборатории фирмы LaF 21 /nd= 1,78831, v=47,39/ и сорта LaSF 900403 /nd= 1,90051/, которые позволили Мандлеру рассчитать - Ноктилюкс 1/50 мм без асферических линз Для фотографии в ультрафиолете экспонометры бесполезны Когда в 1925 г Изменялись гравировка, внешний вид и расположение дисков и кнопок, много усовершенствований было внесено в затвор и другие внутренние узлы камеры Он трезво оценил рыночную ситуа­цию и увидел, что ни одна германская оптическая фирма не позво­ляет себе выпускать 7-линзовые 50-мм объективы со светосилой 1:2 только ради того, чтобы выделиться из круга производителей фотооптики Leica Ic 1949 год Единственный его недостаток в том, что это самый дорогой из трех вариантов и сильно мнущийся Отец этого объектива, как и прочих объективов Никона тех времён, был известный японский оптик Zenji Wakimoto (1924-1996г) 10) в семействе Никон датируется октябрём 1956г Фотограф-леечник отличается от своих коллег особенным стремлением к расширению границ фотографической практики – ведь он чувствует абсолютную уверенность в оптических и механических качествах своего оборудования Но фотографам все-таки проще – они могут над обработкой одного кадра посидеть подольше, не говоря уже о том, что даже блондинку в белом платье можно снять на белом фоне так, чтобы было легко разделить задний план от объекта съемки



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