Помогите разобраться в покере!

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Donatello
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 17:00

Помогите разобраться в покере!

Сообщение Donatello » Сегодня, 17:04

Всем привет! Помогите разобраться в правилах и комбинациях покера, если не сложно, поделитесь полезной информацией: книгами, журналами, то что можно было прикупить и читать в книжном варианте. Нашел хороший сайт, но хочется в печатном виде что-то. Может подскажите что-то похожее?
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