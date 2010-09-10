Помогите разобраться в покере!
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Помогите разобраться в покере!
Всем привет! Помогите разобраться в правилах и комбинациях покера, если не сложно, поделитесь полезной информацией: книгами, журналами, то что можно было прикупить и читать в книжном варианте. Нашел хороший сайт, но хочется в печатном виде что-то. Может подскажите что-то похожее?
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