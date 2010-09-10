PowerBank на солнечных батареях

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DavidUpsen
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 фев 2017, 12:16

PowerBank на солнечных батареях

Сообщение DavidUpsen » 10 минут назад

Лучший PowerBank на солнечных батареях

Изображение

POWER BANK 20000 mAh
НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ
Заряжается от солнца и сети 220V
До 10 полных зарядок гаджетов
Реализуем по ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
Универсальное зарядное устройство
Может заряжать сразу 2 гаджета
Емкость батареи 20 000 mah
Посмотреть поробнее - https://goo.gl/j4OgD2
Лучший PowerBank на солнечных батареях https://goo.gl/j4OgD2
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