PowerBank на солнечных батареях
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 фев 2017, 12:16
PowerBank на солнечных батареях
Лучший PowerBank на солнечных батареях
POWER BANK 20000 mAh
НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ
Заряжается от солнца и сети 220V
До 10 полных зарядок гаджетов
Реализуем по ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
Универсальное зарядное устройство
Может заряжать сразу 2 гаджета
Емкость батареи 20 000 mah
Посмотреть поробнее - https://goo.gl/j4OgD2
POWER BANK 20000 mAh
НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ
Заряжается от солнца и сети 220V
До 10 полных зарядок гаджетов
Реализуем по ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
Универсальное зарядное устройство
Может заряжать сразу 2 гаджета
Емкость батареи 20 000 mah
Посмотреть поробнее - https://goo.gl/j4OgD2
Лучший PowerBank на солнечных батареях https://goo.gl/j4OgD2
1 сообщение • Страница 1 из 1
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