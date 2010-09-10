Помогите выбрать краску
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сегодня, 01:54
Помогите выбрать краску
Делаем с мужем бизиборды-доски интерактивные для деток.
Для окраски используем водоимульсионные краски.
Сейчас запускаеи серию "в поисках сокровищ". Помогите пожалуйста подобрать цвет и тип краски для основы. Заказывать будем отсюда http://xn--80aegcca5bc2bil.xn--p1ai
Прошу, помогите с выбором.
Для окраски используем водоимульсионные краски.
Сейчас запускаеи серию "в поисках сокровищ". Помогите пожалуйста подобрать цвет и тип краски для основы. Заказывать будем отсюда http://xn--80aegcca5bc2bil.xn--p1ai
Прошу, помогите с выбором.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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