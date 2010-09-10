Помогите выбрать краску

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Princessa.ksu0807
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 01:54

Помогите выбрать краску

Сообщение Princessa.ksu0807 » 9 минут назад

Делаем с мужем бизиборды-доски интерактивные для деток.
Для окраски используем водоимульсионные краски.
Сейчас запускаеи серию "в поисках сокровищ". Помогите пожалуйста подобрать цвет и тип краски для основы. Заказывать будем отсюда http://xn--80aegcca5bc2bil.xn--p1ai
Прошу, помогите с выбором.
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