Близится Масленица. Готовим блины
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Близится Масленица. Готовим блины
Вот уже скоро наступит масленичная неделя. Давайте делиться интересными рецептами блинов, рассказывать как и с чем вы их подаете. Может кто-то откроет свой фирменный секрет приготовления блинного торта или роллов из блинов?
А от меня для вас интересные и нарядные в подаче Блинные мешочки с грибами
Список ингредиентов:
А от меня для вас интересные и нарядные в подаче Блинные мешочки с грибами
Список ингредиентов:
- 300 г шампиньонов
20 г сливочного масла
соль для начинки
специи для начинки
1 куриное яйцо
250 мл кефира
170 г муки
1,5 ст.л. сахара
1/3 ч.л. соли
1/3 ч.л. соды
3 ст.л. растительного масла
масло для жарки
100 мл воды
перья зеленого лука
Re: Близится Масленица. Готовим блины
Спасибо за рецепт)
- Bananda138
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 08 июл 2014, 17:29
Re: Близится Масленица. Готовим блины
ого классные рецепты )
3 сообщения • Страница 1 из 1
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