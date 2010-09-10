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Maulisa Гость RZN.info Сообщения: 129 Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53 Близится Масленица. Готовим блины Цитата Сообщение Maulisa » 15 фев 2017, 16:22

А от меня для вас интересные и нарядные в подаче Блинные мешочки с грибами



Список ингредиентов:

300 г шампиньонов

20 г сливочного масла

соль для начинки

специи для начинки

1 куриное яйцо

250 мл кефира

170 г муки

1,5 ст.л. сахара

1/3 ч.л. соли

1/3 ч.л. соды

3 ст.л. растительного масла

масло для жарки

100 мл воды

перья зеленого лука Возможно придется повозиться с приготовлением, но результат того стоит - Вот уже скоро наступит масленичная неделя. Давайте делиться интересными рецептами блинов, рассказывать как и с чем вы их подаете. Может кто-то откроет свой фирменный секрет приготовления блинного торта или роллов из блинов?А от меня для вас интересные и нарядные в подачеСписок ингредиентов:Возможно придется повозиться с приготовлением, но результат того стоит - праздничное угощение из блинов порадует всех. Вернуться к началу

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