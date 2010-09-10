Близится Масленица. Готовим блины

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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Близится Масленица. Готовим блины

Сообщение Maulisa » 15 фев 2017, 16:22

Вот уже скоро наступит масленичная неделя. Давайте делиться интересными рецептами блинов, рассказывать как и с чем вы их подаете. Может кто-то откроет свой фирменный секрет приготовления блинного торта или роллов из блинов?
А от меня для вас интересные и нарядные в подаче Блинные мешочки с грибами
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Список ингредиентов:
    300 г шампиньонов
    20 г сливочного масла
    соль для начинки
    специи для начинки
    1 куриное яйцо
    250 мл кефира
    170 г муки
    1,5 ст.л. сахара
    1/3 ч.л. соли
    1/3 ч.л. соды
    3 ст.л. растительного масла
    масло для жарки
    100 мл воды
    перья зеленого лука
Возможно придется повозиться с приготовлением, но результат того стоит - праздничное угощение из блинов порадует всех. :)
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Agneshka
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 15:54

Re: Близится Масленица. Готовим блины

Сообщение Agneshka » 21 фев 2017, 15:57

Спасибо за рецепт)
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coffeemadgirl
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 02:38

Re: Близится Масленица. Готовим блины

Сообщение coffeemadgirl » 59 минут назад

Блины у каждой хозяйки выходят по-своему, наверное в этом прелесть и особенность этого блюда. Толстые блины - тонкие блины, более сладкие - менее сладкие. Нашла интересный вариант начинка - блины с творогом https://www.torchyn.ua/ru/recipes/single-photo/blinchiki-s-syrom, только дополнительно туда добавляется также измельченный болгарский перец и овощная приправа. Интересно, что за вкус получается?
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