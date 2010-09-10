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Maulisa Гость RZN.info Сообщения: 126 Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53 Близится Масленица. Готовим блины Цитата Сообщение Maulisa » 15 фев 2017, 16:22

А от меня для вас интересные и нарядные в подаче Блинные мешочки с грибами



Список ингредиентов:

300 г шампиньонов

20 г сливочного масла

соль для начинки

специи для начинки

1 куриное яйцо

250 мл кефира

170 г муки

1,5 ст.л. сахара

1/3 ч.л. соли

1/3 ч.л. соды

3 ст.л. растительного масла

масло для жарки

100 мл воды

перья зеленого лука Возможно придется повозиться с приготовлением, но результат того стоит - Вот уже скоро наступит масленичная неделя. Давайте делиться интересными рецептами блинов, рассказывать как и с чем вы их подаете. Может кто-то откроет свой фирменный секрет приготовления блинного торта или роллов из блинов?А от меня для вас интересные и нарядные в подачеСписок ингредиентов:Возможно придется повозиться с приготовлением, но результат того стоит - праздничное угощение из блинов порадует всех. Вернуться к началу

amelina Гость RZN.info Сообщения: 17 Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53 Re: Близится Масленица. Готовим блины Цитата Сообщение amelina » Сегодня, 11:13

Блины



Всем привет! Сегодня готовим блины. Причем этот рецепт блинов - чуть ли не самый простой из всех рецептов, которые я знаю. Блинов разных очень много, а пока приготовим самые простые и очень быстрые блины на молоке.

Продукты

(на 6 порций)

Молоко - 1 л

Яйца - 4 шт.

Мука - 400 г

Соль - 1 ч. ложка

Сахар - 1 ст. ложка

Масло сливочное, растопленное - 20 г



В миску или кастрюлю выливаем молоко и добавляем яйца. Добавляем соль и сахар.

Берем блендер и тщательно взбиваем. Жена моя любит воздушные блины, так что я всегда взбиваю тесто для блинов очень сильно, до образование белковой пены. Впоследствии блины получатся более мягкими и легкими, ну и в дырочку (хотя тут и температура сковороды играет свою роль).

Продолжая взбивать (на самой маленькой скорости), вводим муку. Вводим понемногу - добавили 50 грамм муки, взбили, еще 50 грамм, и так, пока всю муку не вобьете в тесто.

Ну и, наконец, вводим в тесто растопленное сливочное масло. Не всё, где-то одну столовую ложку. Еще раз всё взбиваем.

Теперь о консистенции теста. Оно должно быть жидким, совершенно не густым. Лучшее сравнение - это, наверное, сливки 20%, может чуть-чуть гуще.

Ставим сковородку на сильный огонь. Я ставлю сковородку разогреваться до того, как начинаю взбивать тесто, ведь она должна буквально накалиться.

Еще один совет: если вы любите блины и собираетесь их готовить относительно часто, то купите отдельную блинную сковородку и готовьте на ней только блины. Блины очень любят свою сковородку.

Итак, сковородка накалилась, выливаем туда немного топленого сливочного масла. Совсем чуть-чуть. А теперь берем половник, зачерпываем тесто и понемногу выливаем на сковородку. Сковороду в этот момент лучше держать на весу и, поворачивая её в разные стороны, помочь тесту равномерно растечься по всей поверхности.

Какого-то определенного совета, как выливать тесто на сковородку, я не дам. Я испробовал много способов, сейчас выливаю часть теста в центр и поворачиваю сковородку против часовой стрелки, доливая тесто. Раньше иначе делал. В общем, вы сами должны найти самый удобный для себя способ.

Меньше, чем за минуту, тесто подрумянится с одной стороны. Переворачиваем блин и обжариваем его со второй стороны. Со второй стороны тесто подрумянивается еще быстрей, так что далеко не уходите. Из литра молока я готовлю блины где-то за 30 минут, +/-10 минут.

Таким образом мы жарим один блин за другим. Каждый готовый блин выкладывайте на тарелку, друг на друга. Когда все блины будут готовы, зовите близких!

Приятного аппетита! Полезные рецепты - как приготовить блины БлиныВсем привет! Сегодня готовим блины. Причем этот рецепт блинов - чуть ли не самый простой из всех рецептов, которые я знаю. Блинов разных очень много, а пока приготовим самые простые и очень быстрые блины на молоке.Продукты(на 6 порций)Молоко - 1 лЯйца - 4 шт.Мука - 400 гСоль - 1 ч. ложкаСахар - 1 ст. ложкаМасло сливочное, растопленное - 20 гВ миску или кастрюлю выливаем молоко и добавляем яйца. Добавляем соль и сахар.Берем блендер и тщательно взбиваем. Жена моя любит воздушные блины, так что я всегда взбиваю тесто для блинов очень сильно, до образование белковой пены. Впоследствии блины получатся более мягкими и легкими, ну и в дырочку (хотя тут и температура сковороды играет свою роль).Продолжая взбивать (на самой маленькой скорости), вводим муку. Вводим понемногу - добавили 50 грамм муки, взбили, еще 50 грамм, и так, пока всю муку не вобьете в тесто.Ну и, наконец, вводим в тесто растопленное сливочное масло. Не всё, где-то одну столовую ложку. Еще раз всё взбиваем.Теперь о консистенции теста. Оно должно быть жидким, совершенно не густым. Лучшее сравнение - это, наверное, сливки 20%, может чуть-чуть гуще.Ставим сковородку на сильный огонь. Я ставлю сковородку разогреваться до того, как начинаю взбивать тесто, ведь она должна буквально накалиться.Еще один совет: если вы любите блины и собираетесь их готовить относительно часто, то купите отдельную блинную сковородку и готовьте на ней только блины. Блины очень любят свою сковородку.Итак, сковородка накалилась, выливаем туда немного топленого сливочного масла. Совсем чуть-чуть. А теперь берем половник, зачерпываем тесто и понемногу выливаем на сковородку. Сковороду в этот момент лучше держать на весу и, поворачивая её в разные стороны, помочь тесту равномерно растечься по всей поверхности.Какого-то определенного совета, как выливать тесто на сковородку, я не дам. Я испробовал много способов, сейчас выливаю часть теста в центр и поворачиваю сковородку против часовой стрелки, доливая тесто. Раньше иначе делал. В общем, вы сами должны найти самый удобный для себя способ.Меньше, чем за минуту, тесто подрумянится с одной стороны. Переворачиваем блин и обжариваем его со второй стороны. Со второй стороны тесто подрумянивается еще быстрей, так что далеко не уходите. Из литра молока я готовлю блины где-то за 30 минут, +/-10 минут.Таким образом мы жарим один блин за другим. Каждый готовый блин выкладывайте на тарелку, друг на друга. Когда все блины будут готовы, зовите близких!Приятного аппетита! Вернуться к началу

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