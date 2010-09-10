Близится Масленица. Готовим блины
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Близится Масленица. Готовим блины
Вот уже скоро наступит масленичная неделя. Давайте делиться интересными рецептами блинов, рассказывать как и с чем вы их подаете. Может кто-то откроет свой фирменный секрет приготовления блинного торта или роллов из блинов?
А от меня для вас интересные и нарядные в подаче Блинные мешочки с грибами
Список ингредиентов:
А от меня для вас интересные и нарядные в подаче Блинные мешочки с грибами
Список ингредиентов:
- 300 г шампиньонов
20 г сливочного масла
соль для начинки
специи для начинки
1 куриное яйцо
250 мл кефира
170 г муки
1,5 ст.л. сахара
1/3 ч.л. соли
1/3 ч.л. соды
3 ст.л. растительного масла
масло для жарки
100 мл воды
перья зеленого лука
Re: Близится Масленица. Готовим блины
Полезные рецепты - как приготовить блины.
Блины
Всем привет! Сегодня готовим блины. Причем этот рецепт блинов - чуть ли не самый простой из всех рецептов, которые я знаю. Блинов разных очень много, а пока приготовим самые простые и очень быстрые блины на молоке.
Продукты
(на 6 порций)
Молоко - 1 л
Яйца - 4 шт.
Мука - 400 г
Соль - 1 ч. ложка
Сахар - 1 ст. ложка
Масло сливочное, растопленное - 20 г
В миску или кастрюлю выливаем молоко и добавляем яйца. Добавляем соль и сахар.
Берем блендер и тщательно взбиваем. Жена моя любит воздушные блины, так что я всегда взбиваю тесто для блинов очень сильно, до образование белковой пены. Впоследствии блины получатся более мягкими и легкими, ну и в дырочку (хотя тут и температура сковороды играет свою роль).
Продолжая взбивать (на самой маленькой скорости), вводим муку. Вводим понемногу - добавили 50 грамм муки, взбили, еще 50 грамм, и так, пока всю муку не вобьете в тесто.
Ну и, наконец, вводим в тесто растопленное сливочное масло. Не всё, где-то одну столовую ложку. Еще раз всё взбиваем.
Теперь о консистенции теста. Оно должно быть жидким, совершенно не густым. Лучшее сравнение - это, наверное, сливки 20%, может чуть-чуть гуще.
Ставим сковородку на сильный огонь. Я ставлю сковородку разогреваться до того, как начинаю взбивать тесто, ведь она должна буквально накалиться.
Еще один совет: если вы любите блины и собираетесь их готовить относительно часто, то купите отдельную блинную сковородку и готовьте на ней только блины. Блины очень любят свою сковородку.
Итак, сковородка накалилась, выливаем туда немного топленого сливочного масла. Совсем чуть-чуть. А теперь берем половник, зачерпываем тесто и понемногу выливаем на сковородку. Сковороду в этот момент лучше держать на весу и, поворачивая её в разные стороны, помочь тесту равномерно растечься по всей поверхности.
Какого-то определенного совета, как выливать тесто на сковородку, я не дам. Я испробовал много способов, сейчас выливаю часть теста в центр и поворачиваю сковородку против часовой стрелки, доливая тесто. Раньше иначе делал. В общем, вы сами должны найти самый удобный для себя способ.
Меньше, чем за минуту, тесто подрумянится с одной стороны. Переворачиваем блин и обжариваем его со второй стороны. Со второй стороны тесто подрумянивается еще быстрей, так что далеко не уходите. Из литра молока я готовлю блины где-то за 30 минут, +/-10 минут.
Таким образом мы жарим один блин за другим. Каждый готовый блин выкладывайте на тарелку, друг на друга. Когда все блины будут готовы, зовите близких!
Приятного аппетита!
Блины
Всем привет! Сегодня готовим блины. Причем этот рецепт блинов - чуть ли не самый простой из всех рецептов, которые я знаю. Блинов разных очень много, а пока приготовим самые простые и очень быстрые блины на молоке.
Продукты
(на 6 порций)
Молоко - 1 л
Яйца - 4 шт.
Мука - 400 г
Соль - 1 ч. ложка
Сахар - 1 ст. ложка
Масло сливочное, растопленное - 20 г
В миску или кастрюлю выливаем молоко и добавляем яйца. Добавляем соль и сахар.
Берем блендер и тщательно взбиваем. Жена моя любит воздушные блины, так что я всегда взбиваю тесто для блинов очень сильно, до образование белковой пены. Впоследствии блины получатся более мягкими и легкими, ну и в дырочку (хотя тут и температура сковороды играет свою роль).
Продолжая взбивать (на самой маленькой скорости), вводим муку. Вводим понемногу - добавили 50 грамм муки, взбили, еще 50 грамм, и так, пока всю муку не вобьете в тесто.
Ну и, наконец, вводим в тесто растопленное сливочное масло. Не всё, где-то одну столовую ложку. Еще раз всё взбиваем.
Теперь о консистенции теста. Оно должно быть жидким, совершенно не густым. Лучшее сравнение - это, наверное, сливки 20%, может чуть-чуть гуще.
Ставим сковородку на сильный огонь. Я ставлю сковородку разогреваться до того, как начинаю взбивать тесто, ведь она должна буквально накалиться.
Еще один совет: если вы любите блины и собираетесь их готовить относительно часто, то купите отдельную блинную сковородку и готовьте на ней только блины. Блины очень любят свою сковородку.
Итак, сковородка накалилась, выливаем туда немного топленого сливочного масла. Совсем чуть-чуть. А теперь берем половник, зачерпываем тесто и понемногу выливаем на сковородку. Сковороду в этот момент лучше держать на весу и, поворачивая её в разные стороны, помочь тесту равномерно растечься по всей поверхности.
Какого-то определенного совета, как выливать тесто на сковородку, я не дам. Я испробовал много способов, сейчас выливаю часть теста в центр и поворачиваю сковородку против часовой стрелки, доливая тесто. Раньше иначе делал. В общем, вы сами должны найти самый удобный для себя способ.
Меньше, чем за минуту, тесто подрумянится с одной стороны. Переворачиваем блин и обжариваем его со второй стороны. Со второй стороны тесто подрумянивается еще быстрей, так что далеко не уходите. Из литра молока я готовлю блины где-то за 30 минут, +/-10 минут.
Таким образом мы жарим один блин за другим. Каждый готовый блин выкладывайте на тарелку, друг на друга. Когда все блины будут готовы, зовите близких!
Приятного аппетита!
2 сообщения • Страница 1 из 1
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