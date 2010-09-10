Близится Масленица. Готовим блины

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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Близится Масленица. Готовим блины

Сообщение Maulisa » 15 фев 2017, 16:22

Вот уже скоро наступит масленичная неделя. Давайте делиться интересными рецептами блинов, рассказывать как и с чем вы их подаете. Может кто-то откроет свой фирменный секрет приготовления блинного торта или роллов из блинов?
А от меня для вас интересные и нарядные в подаче Блинные мешочки с грибами
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Список ингредиентов:
    300 г шампиньонов
    20 г сливочного масла
    соль для начинки
    специи для начинки
    1 куриное яйцо
    250 мл кефира
    170 г муки
    1,5 ст.л. сахара
    1/3 ч.л. соли
    1/3 ч.л. соды
    3 ст.л. растительного масла
    масло для жарки
    100 мл воды
    перья зеленого лука
Возможно придется повозиться с приготовлением, но результат того стоит - праздничное угощение из блинов порадует всех. :)
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amelina
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53

Re: Близится Масленица. Готовим блины

Сообщение amelina » Сегодня, 11:13

Полезные рецепты - как приготовить блины.
Блины
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Всем привет! Сегодня готовим блины. Причем этот рецепт блинов - чуть ли не самый простой из всех рецептов, которые я знаю. Блинов разных очень много, а пока приготовим самые простые и очень быстрые блины на молоке.
Продукты
(на 6 порций)
Молоко - 1 л
Яйца - 4 шт.
Мука - 400 г
Соль - 1 ч. ложка
Сахар - 1 ст. ложка
Масло сливочное, растопленное - 20 г

В миску или кастрюлю выливаем молоко и добавляем яйца. Добавляем соль и сахар.
Берем блендер и тщательно взбиваем. Жена моя любит воздушные блины, так что я всегда взбиваю тесто для блинов очень сильно, до образование белковой пены. Впоследствии блины получатся более мягкими и легкими, ну и в дырочку (хотя тут и температура сковороды играет свою роль).
Продолжая взбивать (на самой маленькой скорости), вводим муку. Вводим понемногу - добавили 50 грамм муки, взбили, еще 50 грамм, и так, пока всю муку не вобьете в тесто.
Ну и, наконец, вводим в тесто растопленное сливочное масло. Не всё, где-то одну столовую ложку. Еще раз всё взбиваем.
Теперь о консистенции теста. Оно должно быть жидким, совершенно не густым. Лучшее сравнение - это, наверное, сливки 20%, может чуть-чуть гуще.
Ставим сковородку на сильный огонь. Я ставлю сковородку разогреваться до того, как начинаю взбивать тесто, ведь она должна буквально накалиться.
Еще один совет: если вы любите блины и собираетесь их готовить относительно часто, то купите отдельную блинную сковородку и готовьте на ней только блины. Блины очень любят свою сковородку.
Итак, сковородка накалилась, выливаем туда немного топленого сливочного масла. Совсем чуть-чуть. А теперь берем половник, зачерпываем тесто и понемногу выливаем на сковородку. Сковороду в этот момент лучше держать на весу и, поворачивая её в разные стороны, помочь тесту равномерно растечься по всей поверхности.
Какого-то определенного совета, как выливать тесто на сковородку, я не дам. Я испробовал много способов, сейчас выливаю часть теста в центр и поворачиваю сковородку против часовой стрелки, доливая тесто. Раньше иначе делал. В общем, вы сами должны найти самый удобный для себя способ.
Меньше, чем за минуту, тесто подрумянится с одной стороны. Переворачиваем блин и обжариваем его со второй стороны. Со второй стороны тесто подрумянивается еще быстрей, так что далеко не уходите. Из литра молока я готовлю блины где-то за 30 минут, +/-10 минут.
Таким образом мы жарим один блин за другим. Каждый готовый блин выкладывайте на тарелку, друг на друга. Когда все блины будут готовы, зовите близких!
Приятного аппетита!
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