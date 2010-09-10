Близится Масленица. Готовим блины
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Близится Масленица. Готовим блины
Вот уже скоро наступит масленичная неделя. Давайте делиться интересными рецептами блинов, рассказывать как и с чем вы их подаете. Может кто-то откроет свой фирменный секрет приготовления блинного торта или роллов из блинов?
А от меня для вас интересные и нарядные в подаче Блинные мешочки с грибами
Список ингредиентов:
А от меня для вас интересные и нарядные в подаче Блинные мешочки с грибами
Список ингредиентов:
- 300 г шампиньонов
20 г сливочного масла
соль для начинки
специи для начинки
1 куриное яйцо
250 мл кефира
170 г муки
1,5 ст.л. сахара
1/3 ч.л. соли
1/3 ч.л. соды
3 ст.л. растительного масла
масло для жарки
100 мл воды
перья зеленого лука
Re: Близится Масленица. Готовим блины
Полезные рецепты - как приготовить блины.
Блины
Всем привет! Сегодня готовим блины. Причем этот рецепт блинов - чуть ли не самый простой из всех рецептов, которые я знаю. Блинов разных очень много, а пока приготовим самые простые и очень быстрые блины на молоке.
Продукты
(на 6 порций)
Молоко - 1 л
Яйца - 4 шт.
Мука - 400 г
Соль - 1 ч. ложка
Сахар - 1 ст. ложка
Масло сливочное, растопленное - 20 г
В миску или кастрюлю выливаем молоко и добавляем яйца. Добавляем соль и сахар.
Берем блендер и тщательно взбиваем. Жена моя любит воздушные блины, так что я всегда взбиваю тесто для блинов очень сильно, до образование белковой пены. Впоследствии блины получатся более мягкими и легкими, ну и в дырочку (хотя тут и температура сковороды играет свою роль).
Продолжая взбивать (на самой маленькой скорости), вводим муку. Вводим понемногу - добавили 50 грамм муки, взбили, еще 50 грамм, и так, пока всю муку не вобьете в тесто.
Ну и, наконец, вводим в тесто растопленное сливочное масло. Не всё, где-то одну столовую ложку. Еще раз всё взбиваем.
Теперь о консистенции теста. Оно должно быть жидким, совершенно не густым. Лучшее сравнение - это, наверное, сливки 20%, может чуть-чуть гуще.
Ставим сковородку на сильный огонь. Я ставлю сковородку разогреваться до того, как начинаю взбивать тесто, ведь она должна буквально накалиться.
Еще один совет: если вы любите блины и собираетесь их готовить относительно часто, то купите отдельную блинную сковородку и готовьте на ней только блины. Блины очень любят свою сковородку.
Итак, сковородка накалилась, выливаем туда немного топленого сливочного масла. Совсем чуть-чуть. А теперь берем половник, зачерпываем тесто и понемногу выливаем на сковородку. Сковороду в этот момент лучше держать на весу и, поворачивая её в разные стороны, помочь тесту равномерно растечься по всей поверхности.
Какого-то определенного совета, как выливать тесто на сковородку, я не дам. Я испробовал много способов, сейчас выливаю часть теста в центр и поворачиваю сковородку против часовой стрелки, доливая тесто. Раньше иначе делал. В общем, вы сами должны найти самый удобный для себя способ.
Меньше, чем за минуту, тесто подрумянится с одной стороны. Переворачиваем блин и обжариваем его со второй стороны. Со второй стороны тесто подрумянивается еще быстрей, так что далеко не уходите. Из литра молока я готовлю блины где-то за 30 минут, +/-10 минут.
Таким образом мы жарим один блин за другим. Каждый готовый блин выкладывайте на тарелку, друг на друга. Когда все блины будут готовы, зовите близких!
Приятного аппетита!
Блины
Всем привет! Сегодня готовим блины. Причем этот рецепт блинов - чуть ли не самый простой из всех рецептов, которые я знаю. Блинов разных очень много, а пока приготовим самые простые и очень быстрые блины на молоке.
Продукты
(на 6 порций)
Молоко - 1 л
Яйца - 4 шт.
Мука - 400 г
Соль - 1 ч. ложка
Сахар - 1 ст. ложка
Масло сливочное, растопленное - 20 г
В миску или кастрюлю выливаем молоко и добавляем яйца. Добавляем соль и сахар.
Берем блендер и тщательно взбиваем. Жена моя любит воздушные блины, так что я всегда взбиваю тесто для блинов очень сильно, до образование белковой пены. Впоследствии блины получатся более мягкими и легкими, ну и в дырочку (хотя тут и температура сковороды играет свою роль).
Продолжая взбивать (на самой маленькой скорости), вводим муку. Вводим понемногу - добавили 50 грамм муки, взбили, еще 50 грамм, и так, пока всю муку не вобьете в тесто.
Ну и, наконец, вводим в тесто растопленное сливочное масло. Не всё, где-то одну столовую ложку. Еще раз всё взбиваем.
Теперь о консистенции теста. Оно должно быть жидким, совершенно не густым. Лучшее сравнение - это, наверное, сливки 20%, может чуть-чуть гуще.
Ставим сковородку на сильный огонь. Я ставлю сковородку разогреваться до того, как начинаю взбивать тесто, ведь она должна буквально накалиться.
Еще один совет: если вы любите блины и собираетесь их готовить относительно часто, то купите отдельную блинную сковородку и готовьте на ней только блины. Блины очень любят свою сковородку.
Итак, сковородка накалилась, выливаем туда немного топленого сливочного масла. Совсем чуть-чуть. А теперь берем половник, зачерпываем тесто и понемногу выливаем на сковородку. Сковороду в этот момент лучше держать на весу и, поворачивая её в разные стороны, помочь тесту равномерно растечься по всей поверхности.
Какого-то определенного совета, как выливать тесто на сковородку, я не дам. Я испробовал много способов, сейчас выливаю часть теста в центр и поворачиваю сковородку против часовой стрелки, доливая тесто. Раньше иначе делал. В общем, вы сами должны найти самый удобный для себя способ.
Меньше, чем за минуту, тесто подрумянится с одной стороны. Переворачиваем блин и обжариваем его со второй стороны. Со второй стороны тесто подрумянивается еще быстрей, так что далеко не уходите. Из литра молока я готовлю блины где-то за 30 минут, +/-10 минут.
Таким образом мы жарим один блин за другим. Каждый готовый блин выкладывайте на тарелку, друг на друга. Когда все блины будут готовы, зовите близких!
Приятного аппетита!
Re: Близится Масленица. Готовим блины
Очень вкусный рецепт блинов на молоке.
Блины
Готовлю блины по этому рецепту много лет! Вкусные, легкие и нежирные! Подруга приходит в гости и всегда заверяет меня в том, что это самые вкусные блины!)) Итак, рецепт самых вкусных блинов на молоке!
Продукты
(на 4 порции)
Молоко - 500 мл
Яйца - 3 шт.
Мука - 280 г (1,75 стакана объемом 250 мл)
Сахар - 1-2 ст. ложки
Соль - 1 ч. ложка (без горки) или по вкусу
Растительное масло - 3 ст. ложки + масло для сковороды
Сливочное масло (для смазывания готовых блинчиков) - по вкусу
Как приготовить самые вкусные блины на молоке:
1. В миску разбить яйца, добавить соль и сахар. Перемешать венчиком или вилкой до однородности (взбивать не нужно).
2. Влить к яйцам около 200 мл молока и перемешать.
3. Добавить муку и перемешать до однородности (по консистенции тесто - как густая сметана).
4. Влить оставшееся молоко (около 300 мл), перемешать. Тесто должно получиться жидким и легко льющимся.
5. Влить растительное масло. Тесто перемешать и дать постоять 15-20 минут.
6. Хорошо разогреть сковороду для блинов (желательно чугунную) и смазать ее тонким слоем растительного масла.
7. В центр сковороды вылить полчерпака или черпак теста (в зависимости от диаметра сковороды) и быстро распределить по всей поверхности тонким слоем, слегка поворачивая сковороду.
8. Когда края теста начнут подсыхать и слегка румяниться, поддеть блинчик тонкой широкой лопаткой и аккуратно перевернуть. Дать блинчику немного подрумяниться с другой стороны.
9. При помощи лопатки снимать готовые блинчики со сковороды, перекладывать на тарелку и обильно смазывать растопленным сливочным маслом.
Приятного аппетита!
Блины
Готовлю блины по этому рецепту много лет! Вкусные, легкие и нежирные! Подруга приходит в гости и всегда заверяет меня в том, что это самые вкусные блины!)) Итак, рецепт самых вкусных блинов на молоке!
Продукты
(на 4 порции)
Молоко - 500 мл
Яйца - 3 шт.
Мука - 280 г (1,75 стакана объемом 250 мл)
Сахар - 1-2 ст. ложки
Соль - 1 ч. ложка (без горки) или по вкусу
Растительное масло - 3 ст. ложки + масло для сковороды
Сливочное масло (для смазывания готовых блинчиков) - по вкусу
Как приготовить самые вкусные блины на молоке:
1. В миску разбить яйца, добавить соль и сахар. Перемешать венчиком или вилкой до однородности (взбивать не нужно).
2. Влить к яйцам около 200 мл молока и перемешать.
3. Добавить муку и перемешать до однородности (по консистенции тесто - как густая сметана).
4. Влить оставшееся молоко (около 300 мл), перемешать. Тесто должно получиться жидким и легко льющимся.
5. Влить растительное масло. Тесто перемешать и дать постоять 15-20 минут.
6. Хорошо разогреть сковороду для блинов (желательно чугунную) и смазать ее тонким слоем растительного масла.
7. В центр сковороды вылить полчерпака или черпак теста (в зависимости от диаметра сковороды) и быстро распределить по всей поверхности тонким слоем, слегка поворачивая сковороду.
8. Когда края теста начнут подсыхать и слегка румяниться, поддеть блинчик тонкой широкой лопаткой и аккуратно перевернуть. Дать блинчику немного подрумяниться с другой стороны.
9. При помощи лопатки снимать готовые блинчики со сковороды, перекладывать на тарелку и обильно смазывать растопленным сливочным маслом.
Приятного аппетита!
3 сообщения • Страница 1 из 1
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