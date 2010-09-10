Сообщение amelina » 05 фев 2019, 21:59

Блины



Готовим

очень вкусные блины

Эти блины получаются очень вкусными, тонкими, нежными.А какие они ажурные, и все-все в дырочках!Даже если вы никогда не пекли блины, по этому рецепту они получаются у всех!Блины очень вкусные и необыкновенно красивые!Попробуйте!Ингредиенты:- 0,5 л кефира (пол-литра)- 1 стакан молока- 1-2 яйца- 1,5 ст. муки- 1 ст.л. сахара- 0.5 ч.л. соли- 1 ч.л. соды- растительное масло1. В кастрюлю вылить кефир и немного подогреть (должен быть теплым, но не горячим).2. Добавляем яйцо (если крупное - одно, мелкое - два), сахар, соль, соду и перемешиваем.3. Кладем муку (примерно 1.5 стакана), кладем столько, чтобы масса была, как хорошая густая сметана, теперь все тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков.4. Молоко доводим до кипения и тоненькой струйкой вливаем в массу, все время помешивая (так мы завариваем наше тесто!).5. Если тесто получилось жидким на ваш взгляд, добавьте немного муки (не волнуйтесь, основная масса уже «сварена»).6. Добавляем 1-2 ст.л. растительного масла, перемешиваемТесто для выпечки блинов готово!Пеките блины желательно на чугунной сковороде. Смазать сковороду растительным маслом достаточно только перед первым блином.