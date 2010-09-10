Близится Масленица. Готовим блины

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Maulisa

Близится Масленица. Готовим блины

Сообщение Maulisa » 15 фев 2017, 16:22

Вот уже скоро наступит масленичная неделя. Давайте делиться интересными рецептами блинов, рассказывать как и с чем вы их подаете. Может кто-то откроет свой фирменный секрет приготовления блинного торта или роллов из блинов?
А от меня для вас интересные и нарядные в подаче Блинные мешочки с грибами
Изображение
Список ингредиентов:
    300 г шампиньонов
    20 г сливочного масла
    соль для начинки
    специи для начинки
    1 куриное яйцо
    250 мл кефира
    170 г муки
    1,5 ст.л. сахара
    1/3 ч.л. соли
    1/3 ч.л. соды
    3 ст.л. растительного масла
    масло для жарки
    100 мл воды
    перья зеленого лука
Возможно придется повозиться с приготовлением, но результат того стоит - праздничное угощение из блинов порадует всех. :)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
amelina
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53

Re: Близится Масленица. Готовим блины

Сообщение amelina » 24 окт 2018, 11:13

Полезные рецепты - как приготовить блины.
Блины
Изображение
Всем привет! Сегодня готовим блины. Причем этот рецепт блинов - чуть ли не самый простой из всех рецептов, которые я знаю. Блинов разных очень много, а пока приготовим самые простые и очень быстрые блины на молоке.
Продукты
(на 6 порций)
Молоко - 1 л
Яйца - 4 шт.
Мука - 400 г
Соль - 1 ч. ложка
Сахар - 1 ст. ложка
Масло сливочное, растопленное - 20 г

В миску или кастрюлю выливаем молоко и добавляем яйца. Добавляем соль и сахар.
Берем блендер и тщательно взбиваем. Жена моя любит воздушные блины, так что я всегда взбиваю тесто для блинов очень сильно, до образование белковой пены. Впоследствии блины получатся более мягкими и легкими, ну и в дырочку (хотя тут и температура сковороды играет свою роль).
Продолжая взбивать (на самой маленькой скорости), вводим муку. Вводим понемногу - добавили 50 грамм муки, взбили, еще 50 грамм, и так, пока всю муку не вобьете в тесто.
Ну и, наконец, вводим в тесто растопленное сливочное масло. Не всё, где-то одну столовую ложку. Еще раз всё взбиваем.
Теперь о консистенции теста. Оно должно быть жидким, совершенно не густым. Лучшее сравнение - это, наверное, сливки 20%, может чуть-чуть гуще.
Ставим сковородку на сильный огонь. Я ставлю сковородку разогреваться до того, как начинаю взбивать тесто, ведь она должна буквально накалиться.
Еще один совет: если вы любите блины и собираетесь их готовить относительно часто, то купите отдельную блинную сковородку и готовьте на ней только блины. Блины очень любят свою сковородку.
Итак, сковородка накалилась, выливаем туда немного топленого сливочного масла. Совсем чуть-чуть. А теперь берем половник, зачерпываем тесто и понемногу выливаем на сковородку. Сковороду в этот момент лучше держать на весу и, поворачивая её в разные стороны, помочь тесту равномерно растечься по всей поверхности.
Какого-то определенного совета, как выливать тесто на сковородку, я не дам. Я испробовал много способов, сейчас выливаю часть теста в центр и поворачиваю сковородку против часовой стрелки, доливая тесто. Раньше иначе делал. В общем, вы сами должны найти самый удобный для себя способ.
Меньше, чем за минуту, тесто подрумянится с одной стороны. Переворачиваем блин и обжариваем его со второй стороны. Со второй стороны тесто подрумянивается еще быстрей, так что далеко не уходите. Из литра молока я готовлю блины где-то за 30 минут, +/-10 минут.
Таким образом мы жарим один блин за другим. Каждый готовый блин выкладывайте на тарелку, друг на друга. Когда все блины будут готовы, зовите близких!
Приятного аппетита!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
amelina
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53

Re: Близится Масленица. Готовим блины

Сообщение amelina » 29 ноя 2018, 14:44

Очень вкусный рецепт блинов на молоке.
Блины
Изображение
Готовлю блины по этому рецепту много лет! Вкусные, легкие и нежирные! Подруга приходит в гости и всегда заверяет меня в том, что это самые вкусные блины!)) Итак, рецепт самых вкусных блинов на молоке!
Продукты
(на 4 порции)
Молоко - 500 мл
Яйца - 3 шт.
Мука - 280 г (1,75 стакана объемом 250 мл)
Сахар - 1-2 ст. ложки
Соль - 1 ч. ложка (без горки) или по вкусу
Растительное масло - 3 ст. ложки + масло для сковороды
Сливочное масло (для смазывания готовых блинчиков) - по вкусу

Как приготовить самые вкусные блины на молоке:
1. В миску разбить яйца, добавить соль и сахар. Перемешать венчиком или вилкой до однородности (взбивать не нужно).
2. Влить к яйцам около 200 мл молока и перемешать.
3. Добавить муку и перемешать до однородности (по консистенции тесто - как густая сметана).
4. Влить оставшееся молоко (около 300 мл), перемешать. Тесто должно получиться жидким и легко льющимся.
5. Влить растительное масло. Тесто перемешать и дать постоять 15-20 минут.
6. Хорошо разогреть сковороду для блинов (желательно чугунную) и смазать ее тонким слоем растительного масла.
7. В центр сковороды вылить полчерпака или черпак теста (в зависимости от диаметра сковороды) и быстро распределить по всей поверхности тонким слоем, слегка поворачивая сковороду.
8. Когда края теста начнут подсыхать и слегка румяниться, поддеть блинчик тонкой широкой лопаткой и аккуратно перевернуть. Дать блинчику немного подрумяниться с другой стороны.
9. При помощи лопатки снимать готовые блинчики со сковороды, перекладывать на тарелку и обильно смазывать растопленным сливочным маслом.
Приятного аппетита!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
amelina
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53

Re: Близится Масленица. Готовим блины

Сообщение amelina » 05 фев 2019, 21:59

Блины
Эти блины получаются очень вкусными, тонкими, нежными.
А какие они ажурные, и все-все в дырочках!
Даже если вы никогда не пекли блины, по этому рецепту они получаются у всех!
Блины очень вкусные и необыкновенно красивые!
Попробуйте!

Ингредиенты:
- 0,5 л кефира (пол-литра)
- 1 стакан молока
- 1-2 яйца
- 1,5 ст. муки
- 1 ст.л. сахара
- 0.5 ч.л. соли
- 1 ч.л. соды
- растительное масло

Готовим очень вкусные блины
1. В кастрюлю вылить кефир и немного подогреть (должен быть теплым, но не горячим).
2. Добавляем яйцо (если крупное - одно, мелкое - два), сахар, соль, соду и перемешиваем.
3. Кладем муку (примерно 1.5 стакана), кладем столько, чтобы масса была, как хорошая густая сметана, теперь все тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков.
4. Молоко доводим до кипения и тоненькой струйкой вливаем в массу, все время помешивая (так мы завариваем наше тесто!).
5. Если тесто получилось жидким на ваш взгляд, добавьте немного муки (не волнуйтесь, основная масса уже «сварена»).
6. Добавляем 1-2 ст.л. растительного масла, перемешиваем

Тесто для выпечки блинов готово!
Пеките блины желательно на чугунной сковороде. Смазать сковороду растительным маслом достаточно только перед первым блином.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
amelina
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53

Re: Близится Масленица. Готовим блины

Сообщение amelina » 27 мар 2020, 13:28

Наверное, это самые вкусные блины!
Блинчики по бабушкиному рецепту
Изображение
Этот вкус не забудешь никогда! Вкуснейшие русские блинчики по бабушкиному рецепту - вкус детства! Всегда получаются замечательно, проверено годами! Готовьте на здоровье блины на Масленицу.
Продукты
Молоко - 500 мл
Яйца - 5 шт.
Мука - 215 г
Масло сливочное - 30 г
Сахар - 1 ч. ложка
Соль - 1/2 ч. ложки

Подготавливаем продукты для блинчиков.
Как приготовить тонкие блинчики на молоке:

В яйца добавляем сахар и соль. Взбиваем до пены.
Добавляем половину молока и всю муку. Перемешиваем, чтобы не было комочков.
Добавляем оставшееся молоко, растопленное сливочное масло и перемешиваем.
Даем тесту для блинчиков постоять 10 минут.
Жарим очень тонкие блинчики с двух сторон.
Готовые блинчики желательно смазывать сливочным маслом или накрывать, чтобы они были мягкими.
Подаем блинчики с маслом, сметаной, вареньем, икрой или соленой рыбкой.
Приятного аппетита!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
amelina
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53

Re: Близится Масленица. Готовим блины

Сообщение amelina » 07 дек 2020, 10:40

Отличный завтрак - как готовить блины.
Заварные блины
Изображение
Предлагаю вкуснейший рецепт заварных блинов. Они получаются очень вкусными, нежными, а на вид - ажурными.
Продукты
Яйца - 2 шт.
Молоко - 1 стакан
Вода (кипяток) - 1 стакан
Масло растительное - 3 ст.л.
Мука - 1 стакан
Сахар - 3 ст.л.
Соль - 0,5 ч.л.

Как приготовить заварные блины:

Взбиваем яйца с сахаром и солью.
Добавляем молоко, муку.
Затем постепенно добавляем кипяток и растительное масло.
Заварное тесто для блинов готово.
Обжариваем тонкие заварные блины на разогретой сковороде, до румяности с двух сторон.
Заварные блины готовы.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
amelina
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53

Re: Близится Масленица. Готовим блины

Сообщение amelina » 08 фев 2021, 12:32

Приготовьте их на молоке, кефире, сметане или воде, с яблоком и даже без муки -
блины на масленицу.
Изображение
Блины без муки.

Понадобится:
3 яйца;
2 столовые ложки сахара;
1 чайная ложка соли;
600 мл молока;
300 г картофельного крахмала;
50 мл растительного масла + немного для смазывания сковороды.

Приготовление:
В глубокую миску вбейте яйца, всыпьте сахар и соль. Тщательно взбейте венчиком или миксером на средней скорости, пока не появится пенка.
Добавьте 300 мл молока и крахмал. Перемешивайте, пока не исчезнут комочки. Продолжая помешивать, влейте остаток молока и добейтесь однородности теста.
Добавьте растительное масло и снова взбейте венчиком. Консистенция готового теста должна напоминать нежирные сливки.
Сковороду нагрейте на среднем огне и перед выпеканием первого блина смажьте небольшим количеством растительного масла. Подрумяньте блины с обеих сторон.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
amelina
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53

Re: Близится Масленица. Готовим блины

Сообщение amelina » 34 минуты назад

Вся семья будет в восторге от такого десерта -
блинный торт рецепт.
Изображение
Понадобится:
1 стакан молока;
1 чайная ложка ванильного сахара;
10 г желатина;
500 г творога;
4 столовые ложки сахара;
15–20 тонких блинчиков на молоке или воде;
ягоды или фрукты — для украшения.

Приготовление:
Вскипятите в сотейнике молоко с ванильным сахаром и желатином. В глубокой миске перемешайте творог и сахар. Взбейте миксером вместе с остывшим молоком.
Положите блин на плоскую тарелку и смажьте его кремом. Соберите торт, чередуя кремовые и блинные слои.
Сверху украсьте ягодами или фруктами и оставьте в холодильнике на полтора-два часа.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей