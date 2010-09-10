Близится Масленица. Готовим блины
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Близится Масленица. Готовим блины
Вот уже скоро наступит масленичная неделя. Давайте делиться интересными рецептами блинов, рассказывать как и с чем вы их подаете. Может кто-то откроет свой фирменный секрет приготовления блинного торта или роллов из блинов?
А от меня для вас интересные и нарядные в подаче Блинные мешочки с грибами
Список ингредиентов:
А от меня для вас интересные и нарядные в подаче Блинные мешочки с грибами
Список ингредиентов:
- 300 г шампиньонов
20 г сливочного масла
соль для начинки
специи для начинки
1 куриное яйцо
250 мл кефира
170 г муки
1,5 ст.л. сахара
1/3 ч.л. соли
1/3 ч.л. соды
3 ст.л. растительного масла
масло для жарки
100 мл воды
перья зеленого лука
Re: Близится Масленица. Готовим блины
Полезные рецепты - как приготовить блины.
Блины
Всем привет! Сегодня готовим блины. Причем этот рецепт блинов - чуть ли не самый простой из всех рецептов, которые я знаю. Блинов разных очень много, а пока приготовим самые простые и очень быстрые блины на молоке.
Продукты
(на 6 порций)
Молоко - 1 л
Яйца - 4 шт.
Мука - 400 г
Соль - 1 ч. ложка
Сахар - 1 ст. ложка
Масло сливочное, растопленное - 20 г
В миску или кастрюлю выливаем молоко и добавляем яйца. Добавляем соль и сахар.
Берем блендер и тщательно взбиваем. Жена моя любит воздушные блины, так что я всегда взбиваю тесто для блинов очень сильно, до образование белковой пены. Впоследствии блины получатся более мягкими и легкими, ну и в дырочку (хотя тут и температура сковороды играет свою роль).
Продолжая взбивать (на самой маленькой скорости), вводим муку. Вводим понемногу - добавили 50 грамм муки, взбили, еще 50 грамм, и так, пока всю муку не вобьете в тесто.
Ну и, наконец, вводим в тесто растопленное сливочное масло. Не всё, где-то одну столовую ложку. Еще раз всё взбиваем.
Теперь о консистенции теста. Оно должно быть жидким, совершенно не густым. Лучшее сравнение - это, наверное, сливки 20%, может чуть-чуть гуще.
Ставим сковородку на сильный огонь. Я ставлю сковородку разогреваться до того, как начинаю взбивать тесто, ведь она должна буквально накалиться.
Еще один совет: если вы любите блины и собираетесь их готовить относительно часто, то купите отдельную блинную сковородку и готовьте на ней только блины. Блины очень любят свою сковородку.
Итак, сковородка накалилась, выливаем туда немного топленого сливочного масла. Совсем чуть-чуть. А теперь берем половник, зачерпываем тесто и понемногу выливаем на сковородку. Сковороду в этот момент лучше держать на весу и, поворачивая её в разные стороны, помочь тесту равномерно растечься по всей поверхности.
Какого-то определенного совета, как выливать тесто на сковородку, я не дам. Я испробовал много способов, сейчас выливаю часть теста в центр и поворачиваю сковородку против часовой стрелки, доливая тесто. Раньше иначе делал. В общем, вы сами должны найти самый удобный для себя способ.
Меньше, чем за минуту, тесто подрумянится с одной стороны. Переворачиваем блин и обжариваем его со второй стороны. Со второй стороны тесто подрумянивается еще быстрей, так что далеко не уходите. Из литра молока я готовлю блины где-то за 30 минут, +/-10 минут.
Таким образом мы жарим один блин за другим. Каждый готовый блин выкладывайте на тарелку, друг на друга. Когда все блины будут готовы, зовите близких!
Приятного аппетита!
Блины
Всем привет! Сегодня готовим блины. Причем этот рецепт блинов - чуть ли не самый простой из всех рецептов, которые я знаю. Блинов разных очень много, а пока приготовим самые простые и очень быстрые блины на молоке.
Продукты
(на 6 порций)
Молоко - 1 л
Яйца - 4 шт.
Мука - 400 г
Соль - 1 ч. ложка
Сахар - 1 ст. ложка
Масло сливочное, растопленное - 20 г
В миску или кастрюлю выливаем молоко и добавляем яйца. Добавляем соль и сахар.
Берем блендер и тщательно взбиваем. Жена моя любит воздушные блины, так что я всегда взбиваю тесто для блинов очень сильно, до образование белковой пены. Впоследствии блины получатся более мягкими и легкими, ну и в дырочку (хотя тут и температура сковороды играет свою роль).
Продолжая взбивать (на самой маленькой скорости), вводим муку. Вводим понемногу - добавили 50 грамм муки, взбили, еще 50 грамм, и так, пока всю муку не вобьете в тесто.
Ну и, наконец, вводим в тесто растопленное сливочное масло. Не всё, где-то одну столовую ложку. Еще раз всё взбиваем.
Теперь о консистенции теста. Оно должно быть жидким, совершенно не густым. Лучшее сравнение - это, наверное, сливки 20%, может чуть-чуть гуще.
Ставим сковородку на сильный огонь. Я ставлю сковородку разогреваться до того, как начинаю взбивать тесто, ведь она должна буквально накалиться.
Еще один совет: если вы любите блины и собираетесь их готовить относительно часто, то купите отдельную блинную сковородку и готовьте на ней только блины. Блины очень любят свою сковородку.
Итак, сковородка накалилась, выливаем туда немного топленого сливочного масла. Совсем чуть-чуть. А теперь берем половник, зачерпываем тесто и понемногу выливаем на сковородку. Сковороду в этот момент лучше держать на весу и, поворачивая её в разные стороны, помочь тесту равномерно растечься по всей поверхности.
Какого-то определенного совета, как выливать тесто на сковородку, я не дам. Я испробовал много способов, сейчас выливаю часть теста в центр и поворачиваю сковородку против часовой стрелки, доливая тесто. Раньше иначе делал. В общем, вы сами должны найти самый удобный для себя способ.
Меньше, чем за минуту, тесто подрумянится с одной стороны. Переворачиваем блин и обжариваем его со второй стороны. Со второй стороны тесто подрумянивается еще быстрей, так что далеко не уходите. Из литра молока я готовлю блины где-то за 30 минут, +/-10 минут.
Таким образом мы жарим один блин за другим. Каждый готовый блин выкладывайте на тарелку, друг на друга. Когда все блины будут готовы, зовите близких!
Приятного аппетита!
Re: Близится Масленица. Готовим блины
Очень вкусный рецепт блинов на молоке.
Блины
Готовлю блины по этому рецепту много лет! Вкусные, легкие и нежирные! Подруга приходит в гости и всегда заверяет меня в том, что это самые вкусные блины!)) Итак, рецепт самых вкусных блинов на молоке!
Продукты
(на 4 порции)
Молоко - 500 мл
Яйца - 3 шт.
Мука - 280 г (1,75 стакана объемом 250 мл)
Сахар - 1-2 ст. ложки
Соль - 1 ч. ложка (без горки) или по вкусу
Растительное масло - 3 ст. ложки + масло для сковороды
Сливочное масло (для смазывания готовых блинчиков) - по вкусу
Как приготовить самые вкусные блины на молоке:
1. В миску разбить яйца, добавить соль и сахар. Перемешать венчиком или вилкой до однородности (взбивать не нужно).
2. Влить к яйцам около 200 мл молока и перемешать.
3. Добавить муку и перемешать до однородности (по консистенции тесто - как густая сметана).
4. Влить оставшееся молоко (около 300 мл), перемешать. Тесто должно получиться жидким и легко льющимся.
5. Влить растительное масло. Тесто перемешать и дать постоять 15-20 минут.
6. Хорошо разогреть сковороду для блинов (желательно чугунную) и смазать ее тонким слоем растительного масла.
7. В центр сковороды вылить полчерпака или черпак теста (в зависимости от диаметра сковороды) и быстро распределить по всей поверхности тонким слоем, слегка поворачивая сковороду.
8. Когда края теста начнут подсыхать и слегка румяниться, поддеть блинчик тонкой широкой лопаткой и аккуратно перевернуть. Дать блинчику немного подрумяниться с другой стороны.
9. При помощи лопатки снимать готовые блинчики со сковороды, перекладывать на тарелку и обильно смазывать растопленным сливочным маслом.
Приятного аппетита!
Блины
Готовлю блины по этому рецепту много лет! Вкусные, легкие и нежирные! Подруга приходит в гости и всегда заверяет меня в том, что это самые вкусные блины!)) Итак, рецепт самых вкусных блинов на молоке!
Продукты
(на 4 порции)
Молоко - 500 мл
Яйца - 3 шт.
Мука - 280 г (1,75 стакана объемом 250 мл)
Сахар - 1-2 ст. ложки
Соль - 1 ч. ложка (без горки) или по вкусу
Растительное масло - 3 ст. ложки + масло для сковороды
Сливочное масло (для смазывания готовых блинчиков) - по вкусу
Как приготовить самые вкусные блины на молоке:
1. В миску разбить яйца, добавить соль и сахар. Перемешать венчиком или вилкой до однородности (взбивать не нужно).
2. Влить к яйцам около 200 мл молока и перемешать.
3. Добавить муку и перемешать до однородности (по консистенции тесто - как густая сметана).
4. Влить оставшееся молоко (около 300 мл), перемешать. Тесто должно получиться жидким и легко льющимся.
5. Влить растительное масло. Тесто перемешать и дать постоять 15-20 минут.
6. Хорошо разогреть сковороду для блинов (желательно чугунную) и смазать ее тонким слоем растительного масла.
7. В центр сковороды вылить полчерпака или черпак теста (в зависимости от диаметра сковороды) и быстро распределить по всей поверхности тонким слоем, слегка поворачивая сковороду.
8. Когда края теста начнут подсыхать и слегка румяниться, поддеть блинчик тонкой широкой лопаткой и аккуратно перевернуть. Дать блинчику немного подрумяниться с другой стороны.
9. При помощи лопатки снимать готовые блинчики со сковороды, перекладывать на тарелку и обильно смазывать растопленным сливочным маслом.
Приятного аппетита!
Re: Близится Масленица. Готовим блины
Блины
Эти блины получаются очень вкусными, тонкими, нежными.
А какие они ажурные, и все-все в дырочках!
Даже если вы никогда не пекли блины, по этому рецепту они получаются у всех!
Блины очень вкусные и необыкновенно красивые!
Попробуйте!
Ингредиенты:
- 0,5 л кефира (пол-литра)
- 1 стакан молока
- 1-2 яйца
- 1,5 ст. муки
- 1 ст.л. сахара
- 0.5 ч.л. соли
- 1 ч.л. соды
- растительное масло
Готовим очень вкусные блины
1. В кастрюлю вылить кефир и немного подогреть (должен быть теплым, но не горячим).
2. Добавляем яйцо (если крупное - одно, мелкое - два), сахар, соль, соду и перемешиваем.
3. Кладем муку (примерно 1.5 стакана), кладем столько, чтобы масса была, как хорошая густая сметана, теперь все тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков.
4. Молоко доводим до кипения и тоненькой струйкой вливаем в массу, все время помешивая (так мы завариваем наше тесто!).
5. Если тесто получилось жидким на ваш взгляд, добавьте немного муки (не волнуйтесь, основная масса уже «сварена»).
6. Добавляем 1-2 ст.л. растительного масла, перемешиваем
Тесто для выпечки блинов готово!
Пеките блины желательно на чугунной сковороде. Смазать сковороду растительным маслом достаточно только перед первым блином.
Эти блины получаются очень вкусными, тонкими, нежными.
А какие они ажурные, и все-все в дырочках!
Даже если вы никогда не пекли блины, по этому рецепту они получаются у всех!
Блины очень вкусные и необыкновенно красивые!
Попробуйте!
Ингредиенты:
- 0,5 л кефира (пол-литра)
- 1 стакан молока
- 1-2 яйца
- 1,5 ст. муки
- 1 ст.л. сахара
- 0.5 ч.л. соли
- 1 ч.л. соды
- растительное масло
Готовим очень вкусные блины
1. В кастрюлю вылить кефир и немного подогреть (должен быть теплым, но не горячим).
2. Добавляем яйцо (если крупное - одно, мелкое - два), сахар, соль, соду и перемешиваем.
3. Кладем муку (примерно 1.5 стакана), кладем столько, чтобы масса была, как хорошая густая сметана, теперь все тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков.
4. Молоко доводим до кипения и тоненькой струйкой вливаем в массу, все время помешивая (так мы завариваем наше тесто!).
5. Если тесто получилось жидким на ваш взгляд, добавьте немного муки (не волнуйтесь, основная масса уже «сварена»).
6. Добавляем 1-2 ст.л. растительного масла, перемешиваем
Тесто для выпечки блинов готово!
Пеките блины желательно на чугунной сковороде. Смазать сковороду растительным маслом достаточно только перед первым блином.
Re: Близится Масленица. Готовим блины
Наверное, это самые вкусные блины!
Блинчики по бабушкиному рецепту
Этот вкус не забудешь никогда! Вкуснейшие русские блинчики по бабушкиному рецепту - вкус детства! Всегда получаются замечательно, проверено годами! Готовьте на здоровье блины на Масленицу.
Продукты
Молоко - 500 мл
Яйца - 5 шт.
Мука - 215 г
Масло сливочное - 30 г
Сахар - 1 ч. ложка
Соль - 1/2 ч. ложки
Подготавливаем продукты для блинчиков.
Как приготовить тонкие блинчики на молоке:
В яйца добавляем сахар и соль. Взбиваем до пены.
Добавляем половину молока и всю муку. Перемешиваем, чтобы не было комочков.
Добавляем оставшееся молоко, растопленное сливочное масло и перемешиваем.
Даем тесту для блинчиков постоять 10 минут.
Жарим очень тонкие блинчики с двух сторон.
Готовые блинчики желательно смазывать сливочным маслом или накрывать, чтобы они были мягкими.
Подаем блинчики с маслом, сметаной, вареньем, икрой или соленой рыбкой.
Приятного аппетита!
Блинчики по бабушкиному рецепту
Этот вкус не забудешь никогда! Вкуснейшие русские блинчики по бабушкиному рецепту - вкус детства! Всегда получаются замечательно, проверено годами! Готовьте на здоровье блины на Масленицу.
Продукты
Молоко - 500 мл
Яйца - 5 шт.
Мука - 215 г
Масло сливочное - 30 г
Сахар - 1 ч. ложка
Соль - 1/2 ч. ложки
Подготавливаем продукты для блинчиков.
Как приготовить тонкие блинчики на молоке:
В яйца добавляем сахар и соль. Взбиваем до пены.
Добавляем половину молока и всю муку. Перемешиваем, чтобы не было комочков.
Добавляем оставшееся молоко, растопленное сливочное масло и перемешиваем.
Даем тесту для блинчиков постоять 10 минут.
Жарим очень тонкие блинчики с двух сторон.
Готовые блинчики желательно смазывать сливочным маслом или накрывать, чтобы они были мягкими.
Подаем блинчики с маслом, сметаной, вареньем, икрой или соленой рыбкой.
Приятного аппетита!
Re: Близится Масленица. Готовим блины
Отличный завтрак - как готовить блины.
Заварные блины
Предлагаю вкуснейший рецепт заварных блинов. Они получаются очень вкусными, нежными, а на вид - ажурными.
Продукты
Яйца - 2 шт.
Молоко - 1 стакан
Вода (кипяток) - 1 стакан
Масло растительное - 3 ст.л.
Мука - 1 стакан
Сахар - 3 ст.л.
Соль - 0,5 ч.л.
Как приготовить заварные блины:
Взбиваем яйца с сахаром и солью.
Добавляем молоко, муку.
Затем постепенно добавляем кипяток и растительное масло.
Заварное тесто для блинов готово.
Обжариваем тонкие заварные блины на разогретой сковороде, до румяности с двух сторон.
Заварные блины готовы.
Заварные блины
Предлагаю вкуснейший рецепт заварных блинов. Они получаются очень вкусными, нежными, а на вид - ажурными.
Продукты
Яйца - 2 шт.
Молоко - 1 стакан
Вода (кипяток) - 1 стакан
Масло растительное - 3 ст.л.
Мука - 1 стакан
Сахар - 3 ст.л.
Соль - 0,5 ч.л.
Как приготовить заварные блины:
Взбиваем яйца с сахаром и солью.
Добавляем молоко, муку.
Затем постепенно добавляем кипяток и растительное масло.
Заварное тесто для блинов готово.
Обжариваем тонкие заварные блины на разогретой сковороде, до румяности с двух сторон.
Заварные блины готовы.
Re: Близится Масленица. Готовим блины
Приготовьте их на молоке, кефире, сметане или воде, с яблоком и даже без муки -
блины на масленицу.
Блины без муки.
Понадобится:
3 яйца;
2 столовые ложки сахара;
1 чайная ложка соли;
600 мл молока;
300 г картофельного крахмала;
50 мл растительного масла + немного для смазывания сковороды.
Приготовление:
В глубокую миску вбейте яйца, всыпьте сахар и соль. Тщательно взбейте венчиком или миксером на средней скорости, пока не появится пенка.
Добавьте 300 мл молока и крахмал. Перемешивайте, пока не исчезнут комочки. Продолжая помешивать, влейте остаток молока и добейтесь однородности теста.
Добавьте растительное масло и снова взбейте венчиком. Консистенция готового теста должна напоминать нежирные сливки.
Сковороду нагрейте на среднем огне и перед выпеканием первого блина смажьте небольшим количеством растительного масла. Подрумяньте блины с обеих сторон.
блины на масленицу.
Блины без муки.
Понадобится:
3 яйца;
2 столовые ложки сахара;
1 чайная ложка соли;
600 мл молока;
300 г картофельного крахмала;
50 мл растительного масла + немного для смазывания сковороды.
Приготовление:
В глубокую миску вбейте яйца, всыпьте сахар и соль. Тщательно взбейте венчиком или миксером на средней скорости, пока не появится пенка.
Добавьте 300 мл молока и крахмал. Перемешивайте, пока не исчезнут комочки. Продолжая помешивать, влейте остаток молока и добейтесь однородности теста.
Добавьте растительное масло и снова взбейте венчиком. Консистенция готового теста должна напоминать нежирные сливки.
Сковороду нагрейте на среднем огне и перед выпеканием первого блина смажьте небольшим количеством растительного масла. Подрумяньте блины с обеих сторон.
Re: Близится Масленица. Готовим блины
Вся семья будет в восторге от такого десерта -
блинный торт рецепт.
Понадобится:
1 стакан молока;
1 чайная ложка ванильного сахара;
10 г желатина;
500 г творога;
4 столовые ложки сахара;
15–20 тонких блинчиков на молоке или воде;
ягоды или фрукты — для украшения.
Приготовление:
Вскипятите в сотейнике молоко с ванильным сахаром и желатином. В глубокой миске перемешайте творог и сахар. Взбейте миксером вместе с остывшим молоком.
Положите блин на плоскую тарелку и смажьте его кремом. Соберите торт, чередуя кремовые и блинные слои.
Сверху украсьте ягодами или фруктами и оставьте в холодильнике на полтора-два часа.
блинный торт рецепт.
Понадобится:
1 стакан молока;
1 чайная ложка ванильного сахара;
10 г желатина;
500 г творога;
4 столовые ложки сахара;
15–20 тонких блинчиков на молоке или воде;
ягоды или фрукты — для украшения.
Приготовление:
Вскипятите в сотейнике молоко с ванильным сахаром и желатином. В глубокой миске перемешайте творог и сахар. Взбейте миксером вместе с остывшим молоком.
Положите блин на плоскую тарелку и смажьте его кремом. Соберите торт, чередуя кремовые и блинные слои.
Сверху украсьте ягодами или фруктами и оставьте в холодильнике на полтора-два часа.
Re: Близится Масленица. Готовим блины
На кефире с кипятком -
блинчики ажурные рецепт тонкие.
400 мл кефира,
200 мл воды,
2 яйца,
250 г муки,
2 ст. ложки растительного масла,
3 ст. ложки сахара,
0,5 ч. ложки соды,
щепотка соли.
Итак,что можно испечь из кефира
Взбей яйца с сахаром и солью. Добавь кефир, просеянную муку и взбей венчиком.
Вскипяти воду, размешай в ней соду и влей тонкой струйкой в тесто, хорошенько перемешивая.
Если тесто получилось недостаточно жидким, добавь еще немного теплой воды.
Добавь в тесто 1 ст. ложку растительного масла и перемешай.
Дай тесту постоять 5-7 минут.
Смажь разогретую сковороду растительным маслом, налей половником тесто и жарь блины на кефире по 1 минуте с каждой стороны.
Подавай горячие блины на кефире со сметаной, вареньем, медом или ягодами.
блинчики ажурные рецепт тонкие.
400 мл кефира,
200 мл воды,
2 яйца,
250 г муки,
2 ст. ложки растительного масла,
3 ст. ложки сахара,
0,5 ч. ложки соды,
щепотка соли.
Итак,что можно испечь из кефира
Взбей яйца с сахаром и солью. Добавь кефир, просеянную муку и взбей венчиком.
Вскипяти воду, размешай в ней соду и влей тонкой струйкой в тесто, хорошенько перемешивая.
Если тесто получилось недостаточно жидким, добавь еще немного теплой воды.
Добавь в тесто 1 ст. ложку растительного масла и перемешай.
Дай тесту постоять 5-7 минут.
Смажь разогретую сковороду растительным маслом, налей половником тесто и жарь блины на кефире по 1 минуте с каждой стороны.
Подавай горячие блины на кефире со сметаной, вареньем, медом или ягодами.
Re: Близится Масленица. Готовим блины
Вкусно - блины на молоке тонкие с дырочками рецепт.
Заварные блины
Предлагаю вкуснейший рецепт заварных блинов на молоке и кипятке. Блины получаются очень вкусными, нежными, а на вид - ажурными.
Продукты
Яйца - 2 шт.
Молоко - 250 мл (1 стакан)
Вода (кипяток) - 250 мл (1 стакан)
Масло растительное - 3 ст. ложки
Мука - 200 г
Сахар - 3 ст. ложки
Соль - 0,5 ч. ложки
Как приготовить заварные блины:
Взбиваем яйца с сахаром и солью.
Добавляем молоко, перемешиваем.
Всыпаем просеянную муку. Перемешиваем тесто до однородности.
Затем вливаем кипяток, перемешивая тесто, и растительное масло.
Заварное тесто для блинов готово.
Жарим тонкие блины на разогретой сковороде, до румяности с двух сторон.
Приятного аппетита!
Заварные блины
Предлагаю вкуснейший рецепт заварных блинов на молоке и кипятке. Блины получаются очень вкусными, нежными, а на вид - ажурными.
Продукты
Яйца - 2 шт.
Молоко - 250 мл (1 стакан)
Вода (кипяток) - 250 мл (1 стакан)
Масло растительное - 3 ст. ложки
Мука - 200 г
Сахар - 3 ст. ложки
Соль - 0,5 ч. ложки
Как приготовить заварные блины:
Взбиваем яйца с сахаром и солью.
Добавляем молоко, перемешиваем.
Всыпаем просеянную муку. Перемешиваем тесто до однородности.
Затем вливаем кипяток, перемешивая тесто, и растительное масло.
Заварное тесто для блинов готово.
Жарим тонкие блины на разогретой сковороде, до румяности с двух сторон.
Приятного аппетита!
Re: Близится Масленица. Готовим блины
Отличная мастика.
Мастика для украшения тортов
Сегодня поделюсь рецептом мастики, которую я готовлю в домашних условиях. Такая мастика из маршмэллоу, приготовленная своими руками, а точнее, украшения из нее смогут превратить простой торт или десерт в настоящий шедевр. Доступный способ без всяких заморочек, легко и быстро!
Продукты
Маршмеллоу – 60 г
Сахарная пудра – 1 стакан ёмкостью 200 мл + 10 г (1 ч. ложка) для посыпания стола
Сок лимона – 1 ч. ложка
Подготавливаем необходимые ингредиенты для приготовления мастики.
Маршмеллоу помещаем в кастрюльку или другую подходящую ёмкость, добавляем лимонный сок.
Ставим на водяную баню или отправляем в микроволновку. Перемешивая, растапливаем маршмеллоу до однородности.
Всыпаем частями сахарную пудру и замешиваем мастичное тесто. Сначала ложкой, затем руками. В процессе вымешивания масса станет мягкой и податливой, как обычное тесто.
Раскатываем мастику скалкой на столе, присыпанном сахарной пудрой, до нужной толщины.
Формочками (выемками) для печенья вырезаем украшения из мастики.
Их можно сложить в пакет и хранить в холодильнике до одного месяца. Или подсушить украшения из мастики, сложить в стеклянную банку и хранить несколько месяцев.
Попробуйте, вы удивитесь насколько всё легко, быстро и просто! Всем добра!
Мастика для украшения тортов
Сегодня поделюсь рецептом мастики, которую я готовлю в домашних условиях. Такая мастика из маршмэллоу, приготовленная своими руками, а точнее, украшения из нее смогут превратить простой торт или десерт в настоящий шедевр. Доступный способ без всяких заморочек, легко и быстро!
Продукты
Маршмеллоу – 60 г
Сахарная пудра – 1 стакан ёмкостью 200 мл + 10 г (1 ч. ложка) для посыпания стола
Сок лимона – 1 ч. ложка
Подготавливаем необходимые ингредиенты для приготовления мастики.
Маршмеллоу помещаем в кастрюльку или другую подходящую ёмкость, добавляем лимонный сок.
Ставим на водяную баню или отправляем в микроволновку. Перемешивая, растапливаем маршмеллоу до однородности.
Всыпаем частями сахарную пудру и замешиваем мастичное тесто. Сначала ложкой, затем руками. В процессе вымешивания масса станет мягкой и податливой, как обычное тесто.
Раскатываем мастику скалкой на столе, присыпанном сахарной пудрой, до нужной толщины.
Формочками (выемками) для печенья вырезаем украшения из мастики.
Их можно сложить в пакет и хранить в холодильнике до одного месяца. Или подсушить украшения из мастики, сложить в стеклянную банку и хранить несколько месяцев.
Попробуйте, вы удивитесь насколько всё легко, быстро и просто! Всем добра!
11 сообщений • Страница 1 из 1
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