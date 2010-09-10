Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Приход Николая Любимова экономическую ситуацию в Рязанской области вряд ли способен изменить кардинально. Модель управления он не изменит уж точно, будь он трижды технократ и прагматик. Любому пришедшему со стороны человеку дают привести с собой максимум двоих-троих помощников. Это максимальная квота, на которую он может рассчитывать. То есть выполнение новых задач он возложит на старые человеческие ресурсы. Увы.
Чем реально ему можно заняться для хоть какой-то пользы дела: http://www.prisp.ru/opinion/252-nikolaj-ponomarev-k-otstavke-olega-kovaleva-prilozhili-ruku
Чем реально ему можно заняться для хоть какой-то пользы дела: http://www.prisp.ru/opinion/252-nikolaj-ponomarev-k-otstavke-olega-kovaleva-prilozhili-ruku
1 сообщение • Страница 1 из 1
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