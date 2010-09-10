Сообщение receptor » 48 минут назад

«Как я уже говорил, нельзя утверждать, что руководство Олега Ковалева было абсолютно провальным. Он обеспечил поступление финансовых ресурсов в область как минимум по нескольким направлениям. В первую очередь это медицина и дороги.

а можно я вот уже после этого не буду читать, а просто помолюсь новому Любимову? )аА?дай же нам дороги, и дай же нам медицину - о новый губер!