Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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ikemmer
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 20:54

Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение ikemmer » 15 фев 2017, 20:58

Приход Николая Любимова экономическую ситуацию в Рязанской области вряд ли способен изменить кардинально. Модель управления он не изменит уж точно, будь он трижды технократ и прагматик. Любому пришедшему со стороны человеку дают привести с собой максимум двоих-троих помощников. Это максимальная квота, на которую он может рассчитывать. То есть выполнение новых задач он возложит на старые человеческие ресурсы. Увы.

Чем реально ему можно заняться для хоть какой-то пользы дела: http://www.prisp.ru/opinion/252-nikolaj-ponomarev-k-otstavke-olega-kovaleva-prilozhili-ruku
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receptor
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 22:51

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение receptor » 48 минут назад

«Как я уже говорил, нельзя утверждать, что руководство Олега Ковалева было абсолютно провальным. Он обеспечил поступление финансовых ресурсов в область как минимум по нескольким направлениям. В первую очередь это медицина и дороги.


а можно я вот уже после этого не буду читать, а просто помолюсь новому Любимову? )аА?
дай же нам дороги, и дай же нам медицину - о новый губер!
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