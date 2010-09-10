Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Приход Николая Любимова экономическую ситуацию в Рязанской области вряд ли способен изменить кардинально. Модель управления он не изменит уж точно, будь он трижды технократ и прагматик. Любому пришедшему со стороны человеку дают привести с собой максимум двоих-троих помощников. Это максимальная квота, на которую он может рассчитывать. То есть выполнение новых задач он возложит на старые человеческие ресурсы. Увы.
Чем реально ему можно заняться для хоть какой-то пользы дела: http://www.prisp.ru/opinion/252-nikolaj-ponomarev-k-otstavke-olega-kovaleva-prilozhili-ruku
Чем реально ему можно заняться для хоть какой-то пользы дела: http://www.prisp.ru/opinion/252-nikolaj-ponomarev-k-otstavke-olega-kovaleva-prilozhili-ruku
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
«Как я уже говорил, нельзя утверждать, что руководство Олега Ковалева было абсолютно провальным. Он обеспечил поступление финансовых ресурсов в область как минимум по нескольким направлениям. В первую очередь это медицина и дороги.
а можно я вот уже после этого не буду читать, а просто помолюсь новому Любимову? )аА?
дай же нам дороги, и дай же нам медицину - о новый губер!
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Путин будет способствовать трудоустройству отставных глав регионов и просил передавать опыт приемникам.
Лучший молокозавод создан Ковалевым,привлечены в область инвестиции. Зря просил отставку.Такой отличный губернатор.
Но никто не вспомнил о станкостроении.
Лучший молокозавод создан Ковалевым,привлечены в область инвестиции. Зря просил отставку.Такой отличный губернатор.
Но никто не вспомнил о станкостроении.
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
А ведь станкостроение это важно
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Ну раз вы все Так апатичны и без интересны, и вам всё равно Любимов ли, Роднов ли, Петров или Сидоров, так может собраться и хотя бы " по приколу" взять наконец и проголосовать не за того кого нам так рьяно пихают и в рот и в ..., а за абсолютно противоположного кандидата? Вам же без разницы? Та давайте с унынием и без разницы, хоть что нибудь попробуем изменить, хоть раз.
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