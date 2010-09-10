Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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ikemmer
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 20:54

Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение ikemmer » 15 фев 2017, 20:58

Приход Николая Любимова экономическую ситуацию в Рязанской области вряд ли способен изменить кардинально. Модель управления он не изменит уж точно, будь он трижды технократ и прагматик. Любому пришедшему со стороны человеку дают привести с собой максимум двоих-троих помощников. Это максимальная квота, на которую он может рассчитывать. То есть выполнение новых задач он возложит на старые человеческие ресурсы. Увы.

Чем реально ему можно заняться для хоть какой-то пользы дела: http://www.prisp.ru/opinion/252-nikolaj-ponomarev-k-otstavke-olega-kovaleva-prilozhili-ruku
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receptor
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 22:51

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение receptor » 16 фев 2017, 23:30

«Как я уже говорил, нельзя утверждать, что руководство Олега Ковалева было абсолютно провальным. Он обеспечил поступление финансовых ресурсов в область как минимум по нескольким направлениям. В первую очередь это медицина и дороги.


а можно я вот уже после этого не буду читать, а просто помолюсь новому Любимову? )аА?
дай же нам дороги, и дай же нам медицину - о новый губер!
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5666
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение ivanes » 18 фев 2017, 10:45

Путин будет способствовать трудоустройству отставных глав регионов и просил передавать опыт приемникам.
Лучший молокозавод создан Ковалевым,привлечены в область инвестиции. Зря просил отставку.Такой отличный губернатор.
Но никто не вспомнил о станкостроении.
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Aber
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 09:05

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение Aber » 22 мар 2017, 09:19

А ведь станкостроение это важно
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Lina3000
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вчера, 02:30

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение Lina3000 » Вчера, 04:35

Ну раз вы все Так апатичны и без интересны, и вам всё равно Любимов ли, Роднов ли, Петров или Сидоров, так может собраться и хотя бы " по приколу" взять наконец и проголосовать не за того кого нам так рьяно пихают и в рот и в ..., а за абсолютно противоположного кандидата? Вам же без разницы? Та давайте с унынием и без разницы, хоть что нибудь попробуем изменить, хоть раз.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3416
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение Vredtech » Вчера, 22:58

Lina3000 писал(а):Та давайте с унынием и без разницы, хоть что нибудь попробуем изменить, хоть раз.


Ваша команда тоже нахрен не нужна. Все вы одним салом мазаны, к кормушке щемитесь.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Lina3000
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вчера, 02:30

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение Lina3000 » 46 минут назад

Vredtech писал(а):
Lina3000 писал(а):Та давайте с унынием и без разницы, хоть что нибудь попробуем изменить, хоть раз.


Ваша команда тоже нахрен не нужна. Все вы одним салом мазаны, к кормушке щемитесь.




Кто вы????какая команда???я что кого то сейчас рекламировала? Кандидатов достаточно, что б выбрать, а когда сидят дома у зомбоящиков, ноют, что все плохо, и при этом говорят, какая разница кто будет губернатором, так может надо как минимум встать с дивана и пойти голосовать?
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