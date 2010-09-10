Сообщение Lina3000 » Вчера, 04:35

Ну раз вы все Так апатичны и без интересны, и вам всё равно Любимов ли, Роднов ли, Петров или Сидоров, так может собраться и хотя бы " по приколу" взять наконец и проголосовать не за того кого нам так рьяно пихают и в рот и в ..., а за абсолютно противоположного кандидата? Вам же без разницы? Та давайте с унынием и без разницы, хоть что нибудь попробуем изменить, хоть раз.