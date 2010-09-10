Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Приход Николая Любимова экономическую ситуацию в Рязанской области вряд ли способен изменить кардинально. Модель управления он не изменит уж точно, будь он трижды технократ и прагматик. Любому пришедшему со стороны человеку дают привести с собой максимум двоих-троих помощников. Это максимальная квота, на которую он может рассчитывать. То есть выполнение новых задач он возложит на старые человеческие ресурсы. Увы.
Чем реально ему можно заняться для хоть какой-то пользы дела: http://www.prisp.ru/opinion/252-nikolaj-ponomarev-k-otstavke-olega-kovaleva-prilozhili-ruku
Чем реально ему можно заняться для хоть какой-то пользы дела: http://www.prisp.ru/opinion/252-nikolaj-ponomarev-k-otstavke-olega-kovaleva-prilozhili-ruku
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
«Как я уже говорил, нельзя утверждать, что руководство Олега Ковалева было абсолютно провальным. Он обеспечил поступление финансовых ресурсов в область как минимум по нескольким направлениям. В первую очередь это медицина и дороги.
а можно я вот уже после этого не буду читать, а просто помолюсь новому Любимову? )аА?
дай же нам дороги, и дай же нам медицину - о новый губер!
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Путин будет способствовать трудоустройству отставных глав регионов и просил передавать опыт приемникам.
Лучший молокозавод создан Ковалевым,привлечены в область инвестиции. Зря просил отставку.Такой отличный губернатор.
Но никто не вспомнил о станкостроении.
Лучший молокозавод создан Ковалевым,привлечены в область инвестиции. Зря просил отставку.Такой отличный губернатор.
Но никто не вспомнил о станкостроении.
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
А ведь станкостроение это важно
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Ну раз вы все Так апатичны и без интересны, и вам всё равно Любимов ли, Роднов ли, Петров или Сидоров, так может собраться и хотя бы " по приколу" взять наконец и проголосовать не за того кого нам так рьяно пихают и в рот и в ..., а за абсолютно противоположного кандидата? Вам же без разницы? Та давайте с унынием и без разницы, хоть что нибудь попробуем изменить, хоть раз.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3425
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Lina3000 писал(а):Та давайте с унынием и без разницы, хоть что нибудь попробуем изменить, хоть раз.
Ваша команда тоже нахрен не нужна. Все вы одним салом мазаны, к кормушке щемитесь.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Vredtech писал(а):Lina3000 писал(а):Та давайте с унынием и без разницы, хоть что нибудь попробуем изменить, хоть раз.
Ваша команда тоже нахрен не нужна. Все вы одним салом мазаны, к кормушке щемитесь.
Кто вы????какая команда???я что кого то сейчас рекламировала? Кандидатов достаточно, что б выбрать, а когда сидят дома у зомбоящиков, ноют, что все плохо, и при этом говорят, какая разница кто будет губернатором, так может надо как минимум встать с дивана и пойти голосовать?
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
И да, все хотят быть ближе к солнцу, но только кто то ворует и доводит все до беспредела, а кто то ворует, но при этом делает, так что,кто будет сидеть на мягком кресле, разница все таки есть, кого заслужили- того и получим, а горланить нам и ваши не нать,и те не годны, нос воротить, так и получите, что дадут и не спросят, нравится или нет.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3425
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Lina3000 писал(а): Кандидатов достаточно, что б выбрать..?
Согласен, мишеней стало намного больше.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Третий присланный пройдет в губернаторы. Дважды избирали,в третий раз- положено по статистики.
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Grinii писал(а):Нужно сначала поменять менталитет у народа, тогда будет толк.
Ты казачок?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Grinii писал(а):Нет я обычный из народа человек.UNCLE1911 писал(а):Grinii писал(а):Нужно сначала поменять менталитет у народа, тогда будет толк.
Ты казачок?
А давай поменяем менталитет, казачок из народа?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Какая разница в том,что изберут рязанцы нового пришельца.Лишь бы дотации из федерального бюджета поступали в бюджет областной. Это уже не менталитет,а жизнь в долг. Перешло в стадию хроническую.
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
ivanes писал(а):Какая разница в том,что изберут рязанцы нового пришельца.Лишь бы дотации из федерального бюджета поступали в бюджет областной. Это уже не менталитет,а жизнь в долг. Перешло в стадию хроническую.
В том то и разница, что если изберут "пришельца", то врятли ,так называемые дотации, будут поступать в бюджет, он и так уехал из Калуги с "не чистой" совестью, не думаю, что в Рязани будет паинькой. Что ,нет хотя бы кандидатов из нашего города, которые тут родились? Может стоит изучить, ну или как минимум, хотя бы почитать про каждого кандидата,кто есть кто? Прочитайте, поищите, про Любимова, сейчас это не так сложно,не очень то у него праздничные планы, если говорить о рязанцах. Думайте головой, товарищи, а не тем, что говорит вам ящик с антенной!
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