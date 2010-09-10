Сообщение Lina3000 » Вчера, 21:03

ivanes писал(а): Какая разница в том,что изберут рязанцы нового пришельца.Лишь бы дотации из федерального бюджета поступали в бюджет областной. Это уже не менталитет,а жизнь в долг. Перешло в стадию хроническую.

В том то и разница, что если изберут "пришельца", то врятли ,так называемые дотации, будут поступать в бюджет, он и так уехал из Калуги с "не чистой" совестью, не думаю, что в Рязани будет паинькой. Что ,нет хотя бы кандидатов из нашего города, которые тут родились? Может стоит изучить, ну или как минимум, хотя бы почитать про каждого кандидата,кто есть кто? Прочитайте, поищите, про Любимова, сейчас это не так сложно,не очень то у него праздничные планы, если говорить о рязанцах. Думайте головой, товарищи, а не тем, что говорит вам ящик с антенной!