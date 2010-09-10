Сообщение ivanes » Сегодня, 11:50

Более 200 миллионов рублей федеральных средств будет направлено на формирование современной городской среды и ремонт дворов. 275 миллионов рублей регион получил на жилищные выплаты семьям при рождении третьего ребёнка. 27 миллионов рублей выделено на укрепление материально-технической базы и ремонт сельских клубов, регион софинансирует эти мероприятия ещё на семь миллионов рублей.



Значительно увеличен резерв средств на зарплату бюджетникам в 2017 году в соответствии с Указами президента. При первом чтении он составлял порядка 500 миллионов рублей, в окончательном варианте бюджета — 1,4 миллиарда рублей.





Ещё одно важное для области решение — предоставление бюджетного кредита. Рязанской области согласовано право на получение 1,8 миллиарда рублей такого кредита под небольшие процентные ставки.



Напишите весь список кандидатов на пост губернатора. Может среди них есть знакомые лица.Если ВВП назначил И.о. губернатора,значит сделал ставку. Пока Калуга российский Детройт автомобильный. Туда шли и идут инвестиции иностранные и российские. Про Рязань и инвестиции расскажите.Какие планы у рязанцев? Кроме дотаций. Или менталитет не тот?