Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Lina3000
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 02:30

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение Lina3000 » Сегодня, 17:05

Да, Лина3000 именно так и было задумано,старая техника, новые проблемы!)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей