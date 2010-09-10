Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
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Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Да, Лина3000 именно так и было задумано,старая техника, новые проблемы!)
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Lina3000 писал(а):Да, Лина3000 именно так и было задумано,старая техника, новые проблемы!)
Да-да-да... генератор случайных слов, нейронные связи... Велкам, заждались
- Vredtech
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Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Почему у большинства из них цифры в логине? Какой в этом сакральный смысл?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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