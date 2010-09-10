Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
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Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Да, Лина3000 именно так и было задумано,старая техника, новые проблемы!)
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Lina3000 писал(а):Да, Лина3000 именно так и было задумано,старая техника, новые проблемы!)
Да-да-да... генератор случайных слов, нейронные связи... Велкам, заждались
- Vredtech
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Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Почему у большинства из них цифры в логине? Какой в этом сакральный смысл?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Любимов и вокруг него мутная инфосреда
Любимов при старой ковалевской команде, будет исполнять указанную ими роль при процессе, запущенном не им. Ему еще долго наращивать своих, способных на развитие региона. При тухлой информационной поддержке угодливых сми и таких ушлых гешефт-мастеров как Дрейлих, все долго будет буксовать на месте, а бюджет улетать в никуда. Теперь жулик Дрейлих, директор телекомпании ГТРК "Ока", совсем распояшется - обложит данью всю Рязанскую область, для собственного скорейшего обогащения в период этой мутной предвыборной губернаторской истории. Контролировать его совсем некому, всюду, во всех структурах партийные друзья и пособники одураченные им. Всех одурачил, в том числе и сына известного шиловского начальника.
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