Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Lina3000
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 02:30

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение Lina3000 » Вчера, 17:05

Да, Лина3000 именно так и было задумано,старая техника, новые проблемы!)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3615
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение Шварц » Вчера, 21:04

Lina3000 писал(а):Да, Лина3000 именно так и было задумано,старая техника, новые проблемы!)


Да-да-да... генератор случайных слов, нейронные связи... Велкам, заждались :lol:
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3427
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение Vredtech » Вчера, 23:15

Почему у большинства из них цифры в логине? Какой в этом сакральный смысл?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
taument
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 окт 2015, 19:14

Re: Любимов и вокруг него мутная инфосреда

Сообщение taument » 30 минут назад

Любимов при старой ковалевской команде, будет исполнять указанную ими роль при процессе, запущенном не им. Ему еще долго наращивать своих, способных на развитие региона. При тухлой информационной поддержке угодливых сми и таких ушлых гешефт-мастеров как Дрейлих, все долго будет буксовать на месте, а бюджет улетать в никуда. Теперь жулик Дрейлих, директор телекомпании ГТРК "Ока", совсем распояшется - обложит данью всю Рязанскую область, для собственного скорейшего обогащения в период этой мутной предвыборной губернаторской истории. Контролировать его совсем некому, всюду, во всех структурах партийные друзья и пособники одураченные им. Всех одурачил, в том числе и сына известного шиловского начальника.
Подробнее: http://e-kom.ru/static/2/feed-33760.html
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя