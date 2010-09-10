Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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Lina3000
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 02:30

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение Lina3000 » Вчера, 17:05

Да, Лина3000 именно так и было задумано,старая техника, новые проблемы!)
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3615
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение Шварц » Вчера, 21:04

Lina3000 писал(а):Да, Лина3000 именно так и было задумано,старая техника, новые проблемы!)


Да-да-да... генератор случайных слов, нейронные связи... Велкам, заждались :lol:
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3427
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение Vredtech » Вчера, 23:15

Почему у большинства из них цифры в логине? Какой в этом сакральный смысл?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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taument
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 окт 2015, 19:14

Re: Любимов и вокруг него мутная инфосреда

Сообщение taument » Сегодня, 09:55

Любимов при старой ковалевской команде, будет исполнять указанную ими роль при процессе, запущенном не им. Ему еще долго наращивать своих, способных на развитие региона. При тухлой информационной поддержке угодливых сми и таких ушлых гешефт-мастеров как Дрейлих, все долго будет буксовать на месте, а бюджет улетать в никуда. Теперь жулик Дрейлих, директор телекомпании ГТРК "Ока", совсем распояшется - обложит данью всю Рязанскую область, для собственного скорейшего обогащения в период этой мутной предвыборной губернаторской истории. Контролировать его совсем некому, всюду, во всех структурах партийные друзья и пособники одураченные им. Всех одурачил, в том числе и сына известного шиловского начальника.
Подробнее: http://e-kom.ru/static/2/feed-33760.html
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5754
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение ivanes » Сегодня, 12:38

И.о. Губернатора, вероятно, трудно заменить команду.доставшуюся в наследство. Главное есть административный ресурс региональный и федеральный.ГТРК "Ока" не так уж может повлиять на ход выборов,Есть другие-местные телеканалы.
taument Когда население будет оплачивать передачи,тогда и контроль появится у населения или региональной власти.
Кто платит,тот и танцует под заказанную музыку.
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Lina3000
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 02:30

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение Lina3000 » 19 минут назад

ivanes писал(а):И.о. Губернатора, вероятно, трудно заменить команду.доставшуюся в наследство. Главное есть административный ресурс региональный и федеральный.ГТРК "Ока" не так уж может повлиять на ход выборов,Есть другие-местные телеканалы.
taument Когда население будет оплачивать передачи,тогда и контроль появится у населения или региональной власти.
Кто платит,тот и танцует под заказанную музыку.




Вы серьёзно? Ресурс есть, но в руках других людей и в последствии карманах)))

ГТРК "Ока" не так уж может повлиять на ход выборов,Есть другие-местные телеканалы.
taument Когда население будет оплачивать передачи,тогда и контроль появится у населения или региональной власти.
Кто платит,тот и танцует под заказанную музыку

Но тут вообще сложно как то комментировать,вы действительно в это все выше сказанное верите???)))
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