Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

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Lina3000
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 02:30

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение Lina3000 » 25 апр 2017, 17:05

Да, Лина3000 именно так и было задумано,старая техника, новые проблемы!)
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3621
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение Шварц » 25 апр 2017, 21:04

Lina3000 писал(а):Да, Лина3000 именно так и было задумано,старая техника, новые проблемы!)


Да-да-да... генератор случайных слов, нейронные связи... Велкам, заждались :lol:
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3429
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение Vredtech » 25 апр 2017, 23:15

Почему у большинства из них цифры в логине? Какой в этом сакральный смысл?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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taument
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 окт 2015, 19:14

Re: Любимов и вокруг него мутная инфосреда

Сообщение taument » 26 апр 2017, 09:55

Любимов при старой ковалевской команде, будет исполнять указанную ими роль при процессе, запущенном не им. Ему еще долго наращивать своих, способных на развитие региона. При тухлой информационной поддержке угодливых сми и таких ушлых гешефт-мастеров как Дрейлих, все долго будет буксовать на месте, а бюджет улетать в никуда. Теперь жулик Дрейлих, директор телекомпании ГТРК "Ока", совсем распояшется - обложит данью всю Рязанскую область, для собственного скорейшего обогащения в период этой мутной предвыборной губернаторской истории. Контролировать его совсем некому, всюду, во всех структурах партийные друзья и пособники одураченные им. Всех одурачил, в том числе и сына известного шиловского начальника.
Подробнее: http://e-kom.ru/static/2/feed-33760.html
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5759
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение ivanes » 26 апр 2017, 12:38

И.о. Губернатора, вероятно, трудно заменить команду.доставшуюся в наследство. Главное есть административный ресурс региональный и федеральный.ГТРК "Ока" не так уж может повлиять на ход выборов,Есть другие-местные телеканалы.
taument Когда население будет оплачивать передачи,тогда и контроль появится у населения или региональной власти.
Кто платит,тот и танцует под заказанную музыку.
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Lina3000
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 02:30

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение Lina3000 » 26 апр 2017, 19:16

ivanes писал(а):И.о. Губернатора, вероятно, трудно заменить команду.доставшуюся в наследство. Главное есть административный ресурс региональный и федеральный.ГТРК "Ока" не так уж может повлиять на ход выборов,Есть другие-местные телеканалы.
taument Когда население будет оплачивать передачи,тогда и контроль появится у населения или региональной власти.
Кто платит,тот и танцует под заказанную музыку.




Вы серьёзно? Ресурс есть, но в руках других людей и в последствии карманах)))

ГТРК "Ока" не так уж может повлиять на ход выборов,Есть другие-местные телеканалы.
taument Когда население будет оплачивать передачи,тогда и контроль появится у населения или региональной власти.
Кто платит,тот и танцует под заказанную музыку

Но тут вообще сложно как то комментировать,вы действительно в это все выше сказанное верите???)))
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3621
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение Шварц » Вчера, 10:10

Lina3000 писал(а):
Вы серьёзно? Ресурс есть, но в руках других людей и в последствии карманах)))

Но тут вообще сложно как то комментировать,вы действительно в это все выше сказанное верите???)))


Ваш оппонент, уважаемая 3000-я, принадлежит к старой, давно снятой с производства 200-й серии.
Скорее всего, это модель Т-202, техник-механик :lol: Из особенностей - подгрузка Википедии, отсутствие юмора :mrgreen:
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3621
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение Шварц » Вчера, 11:16

Тут вот на прошлой неделе Рязанская областная газета статейку тиснула...

Типа, острый репортаж... о проблемах выбора, которого нет... и проблемах, которые есть

И наш Николай Любимов...единственный из пятёрки назначенцев, кто активно взаимодействует с предшественником и даже совместно участвует с ним в публичных мероприятиях. Похоже, Любимов не знает о рейтинге Ковалёва за последний год. И многих критических статьях, связанных с Ковалёвым. А также о том, что под руководством его бескорыстного советника область более чем в 7 раз увеличила свои внешние долги по сравнению с предшественником Георгием Шпаком. Другая независимая газета отмечает, как Любимову организовали встречу с фальшивым составом «Клуба политологов» вместо реального соцопроса жителей Рязанщины. Пока Николай Любимов сделал заявление о личном контроле качества дорожных и дворовых работ, но, видно, не знает, что лет пять назад Олег Ковалёв лично обещал Владимиру Путину, что за 2-3 года приведёт все дороги региона в нормативное состояние. Но по этому состоянию мы сейчас в хвосте не только ЦФО, но и всей России... Николай Любимов совершает роковую ошибку, имея при себе такого советника как Ковалёв. Учиться у такого «папаши» – это гарантия того, что нашей области приблизиться к Калужской не удастся даже в далёкой перспективе.


И старое фото Ковалёва... в часах :D присовокупили.

И "Новая газета" тоже язвила... Как один художник двух губернаторов обаял

Художник провел творческую встречу с поклонниками, куда вход стоил пятьсот рублей, пообщался с местным министром культуры Виталием Поповым в сигарном клубе и провел «мастер-класс» для студентов Рязанского художественного училища (пишу в кавычках, потому что мастер-класс – это форма занятия, во время которого ведущий специалист рассказывает и, что еще более важно, показывает, как применять на практике новую технологию или метод; однако в училище Сафронов просто рассказывал о себе любимом и забавные истории из жизни, в которые трудно поверить). За общение с собственной значительной персоной с Попова и учащихся РХУ денег он не взял. Может, еще и в бане с кем парился, а потом бегал нагишом по березовым рощам, питаясь есенинской энергетикой, но это осталось за кадром.
Очень метко высказался по поводу помпезности встречи в Рязани Никаса Сафронова председатель городского клуба «Кинематограф», президент кинофестиваля «Окраина», член Русского ботанического общества Александр НИКИТИН на своей странице в Facebook: «Полагаю, что если бы в нынешнюю Рязань приехал гроссмейстер О.Бендер, состав участников сеанса одновременной игры формировался бы строго по спискам; под мероприятие отвели бы самый роскошный зал, охраняемый от неплатежеспособного населения конной милицией и пешими казаками; перед входом расстелили бы ковровую дорожку, по которой шествовали лучшие люди города (чиновники с супругами, бизнесмены с бизнесвуменами и режиссеры с актрисами); симфонический оркестр играл бы увертюру к фильму «Укрощение огня»; лекцию гроссмейстера предварял бы показ мод с участием срочно выписанных из столицы топ-моделей; участники сеанса (лучшие люди города) играли бы в шахматы второй раз в жизни; каждая кража гроссмейстером ладьи вызывала бы вздохи восхищения, а финальный удар доской по голове мэра - угодливое хихиканье последнего и совместное фотографирование».


Фото, выразительные взляды )))
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Lina3000
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 02:30

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение Lina3000 » Вчера, 19:18

Тут вот наткнулась, статья длинная, но обратите внимание на фамилию Карапетян, как бы из Калуги эта фамилия не начала свои гастроли в Рязань)))
http://popados.livejournal.com/424656.h ... ium=social
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5759
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение ivanes » Сегодня, 14:14

Серия юмора начинается тогда,когда избран новый губернатор. Когда поставят памятник Рязанскому заводу автомобильных агрегатов (РЗАА),Ликероводочному заводу (РЛВЗ),снесут под застройку Рязанский мясокомбинат. Старый завод - ОКБ сельхозтехники. Может быть новый губернатор соберёт макеты всех закрытых рязанских предприятий и организует выставку под лозунгом:"Так не надо поступать в своем развитии!"
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5759
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение ivanes » Сегодня, 14:32

Lina3000 писал(а):Тут вот наткнулась, статья длинная, но обратите внимание на фамилию Карапетян, как бы из Калуги эта фамилия не начала свои гастроли в Рязань)))
http://popados.livejournal.com/424656.h ... ium=social

Какой рязанский Карапетян снес здания Сельмаша? Какой Карапетян сносит РЗАА,отдает под офисы РЛВЗ,РМК и др. здания предприятий. РЗЭП,Телезавод,часть САМа. Рязанский Центральный рынок полон криминала и полным ходом идет торговля шмотками.
Раньше на этом рынке шла торговля продуктами. Молоко,мясо,картофель на кг и мешками.Где это?
Кто распродал акции рязанских ОАО,принадлежащих администрации Рязанской области. В.Н. Любимов,глава области,входил в состав совета директоров ТНК,владел до 15% акций РЗАА,Рязанской ЭС (Новомичуринск),САМа, РЗЭП,Тепдлоприбор.
Карапетян прошелся? Кто продавал рязанские предприятия московским фирмам? САМ,Ново-Рязанская ТЭЦ,Шацкий ЛВЗ, Захаровский мясокомбинат? Про земли и энергетику другую промолчу.
Карапетян?
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3621
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение Шварц » 38 минут назад

ivanes писал(а):Раньше на этом рынке шла торговля продуктами. Молоко,мясо,картофель на кг и мешками.Где это?


Ну, вспомнили :lol: Раньше и вода была мокрей, и болота топистей :lol:
Раньше среднестатистический дедушка мог четверть выкушать, а теперь только полуштоф :mrgreen:

ivanes писал(а): Про земли и энергетику другую промолчу. Карапетян?


А деффки были... уххх, пропустим, дедушка? :oops: А карапетяны наоборот, были скромные, их старались беречь :wink:
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