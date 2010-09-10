Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
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Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Да, Лина3000 именно так и было задумано,старая техника, новые проблемы!)
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Lina3000 писал(а):Да, Лина3000 именно так и было задумано,старая техника, новые проблемы!)
Да-да-да... генератор случайных слов, нейронные связи... Велкам, заждались
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Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Почему у большинства из них цифры в логине? Какой в этом сакральный смысл?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Любимов и вокруг него мутная инфосреда
Любимов при старой ковалевской команде, будет исполнять указанную ими роль при процессе, запущенном не им. Ему еще долго наращивать своих, способных на развитие региона. При тухлой информационной поддержке угодливых сми и таких ушлых гешефт-мастеров как Дрейлих, все долго будет буксовать на месте, а бюджет улетать в никуда. Теперь жулик Дрейлих, директор телекомпании ГТРК "Ока", совсем распояшется - обложит данью всю Рязанскую область, для собственного скорейшего обогащения в период этой мутной предвыборной губернаторской истории. Контролировать его совсем некому, всюду, во всех структурах партийные друзья и пособники одураченные им. Всех одурачил, в том числе и сына известного шиловского начальника.
Подробнее: http://e-kom.ru/static/2/feed-33760.html
Подробнее: http://e-kom.ru/static/2/feed-33760.html
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
И.о. Губернатора, вероятно, трудно заменить команду.доставшуюся в наследство. Главное есть административный ресурс региональный и федеральный.ГТРК "Ока" не так уж может повлиять на ход выборов,Есть другие-местные телеканалы.
taument Когда население будет оплачивать передачи,тогда и контроль появится у населения или региональной власти.
Кто платит,тот и танцует под заказанную музыку.
taument Когда население будет оплачивать передачи,тогда и контроль появится у населения или региональной власти.
Кто платит,тот и танцует под заказанную музыку.
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
ivanes писал(а):И.о. Губернатора, вероятно, трудно заменить команду.доставшуюся в наследство. Главное есть административный ресурс региональный и федеральный.ГТРК "Ока" не так уж может повлиять на ход выборов,Есть другие-местные телеканалы.
taument Когда население будет оплачивать передачи,тогда и контроль появится у населения или региональной власти.
Кто платит,тот и танцует под заказанную музыку.
Вы серьёзно? Ресурс есть, но в руках других людей и в последствии карманах)))
ГТРК "Ока" не так уж может повлиять на ход выборов,Есть другие-местные телеканалы.
taument Когда население будет оплачивать передачи,тогда и контроль появится у населения или региональной власти.
Кто платит,тот и танцует под заказанную музыку
Но тут вообще сложно как то комментировать,вы действительно в это все выше сказанное верите???)))
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Lina3000 писал(а):
Вы серьёзно? Ресурс есть, но в руках других людей и в последствии карманах)))
Но тут вообще сложно как то комментировать,вы действительно в это все выше сказанное верите???)))
Ваш оппонент, уважаемая 3000-я, принадлежит к старой, давно снятой с производства 200-й серии.
Скорее всего, это модель Т-202, техник-механик Из особенностей - подгрузка Википедии, отсутствие юмора
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Тут вот на прошлой неделе Рязанская областная газета статейку тиснула...
Типа, острый репортаж... о проблемах выбора, которого нет... и проблемах, которые есть
И старое фото Ковалёва... в часах присовокупили.
И "Новая газета" тоже язвила... Как один художник двух губернаторов обаял
Фото, выразительные взляды )))
Типа, острый репортаж... о проблемах выбора, которого нет... и проблемах, которые есть
И наш Николай Любимов...единственный из пятёрки назначенцев, кто активно взаимодействует с предшественником и даже совместно участвует с ним в публичных мероприятиях. Похоже, Любимов не знает о рейтинге Ковалёва за последний год. И многих критических статьях, связанных с Ковалёвым. А также о том, что под руководством его бескорыстного советника область более чем в 7 раз увеличила свои внешние долги по сравнению с предшественником Георгием Шпаком. Другая независимая газета отмечает, как Любимову организовали встречу с фальшивым составом «Клуба политологов» вместо реального соцопроса жителей Рязанщины. Пока Николай Любимов сделал заявление о личном контроле качества дорожных и дворовых работ, но, видно, не знает, что лет пять назад Олег Ковалёв лично обещал Владимиру Путину, что за 2-3 года приведёт все дороги региона в нормативное состояние. Но по этому состоянию мы сейчас в хвосте не только ЦФО, но и всей России... Николай Любимов совершает роковую ошибку, имея при себе такого советника как Ковалёв. Учиться у такого «папаши» – это гарантия того, что нашей области приблизиться к Калужской не удастся даже в далёкой перспективе.
И старое фото Ковалёва... в часах присовокупили.
И "Новая газета" тоже язвила... Как один художник двух губернаторов обаял
Художник провел творческую встречу с поклонниками, куда вход стоил пятьсот рублей, пообщался с местным министром культуры Виталием Поповым в сигарном клубе и провел «мастер-класс» для студентов Рязанского художественного училища (пишу в кавычках, потому что мастер-класс – это форма занятия, во время которого ведущий специалист рассказывает и, что еще более важно, показывает, как применять на практике новую технологию или метод; однако в училище Сафронов просто рассказывал о себе любимом и забавные истории из жизни, в которые трудно поверить). За общение с собственной значительной персоной с Попова и учащихся РХУ денег он не взял. Может, еще и в бане с кем парился, а потом бегал нагишом по березовым рощам, питаясь есенинской энергетикой, но это осталось за кадром.
Очень метко высказался по поводу помпезности встречи в Рязани Никаса Сафронова председатель городского клуба «Кинематограф», президент кинофестиваля «Окраина», член Русского ботанического общества Александр НИКИТИН на своей странице в Facebook: «Полагаю, что если бы в нынешнюю Рязань приехал гроссмейстер О.Бендер, состав участников сеанса одновременной игры формировался бы строго по спискам; под мероприятие отвели бы самый роскошный зал, охраняемый от неплатежеспособного населения конной милицией и пешими казаками; перед входом расстелили бы ковровую дорожку, по которой шествовали лучшие люди города (чиновники с супругами, бизнесмены с бизнесвуменами и режиссеры с актрисами); симфонический оркестр играл бы увертюру к фильму «Укрощение огня»; лекцию гроссмейстера предварял бы показ мод с участием срочно выписанных из столицы топ-моделей; участники сеанса (лучшие люди города) играли бы в шахматы второй раз в жизни; каждая кража гроссмейстером ладьи вызывала бы вздохи восхищения, а финальный удар доской по голове мэра - угодливое хихиканье последнего и совместное фотографирование».
Фото, выразительные взляды )))
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Тут вот наткнулась, статья длинная, но обратите внимание на фамилию Карапетян, как бы из Калуги эта фамилия не начала свои гастроли в Рязань)))
http://popados.livejournal.com/424656.h ... ium=social
http://popados.livejournal.com/424656.h ... ium=social
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Серия юмора начинается тогда,когда избран новый губернатор. Когда поставят памятник Рязанскому заводу автомобильных агрегатов (РЗАА),Ликероводочному заводу (РЛВЗ),снесут под застройку Рязанский мясокомбинат. Старый завод - ОКБ сельхозтехники. Может быть новый губернатор соберёт макеты всех закрытых рязанских предприятий и организует выставку под лозунгом:"Так не надо поступать в своем развитии!"
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Lina3000 писал(а):Тут вот наткнулась, статья длинная, но обратите внимание на фамилию Карапетян, как бы из Калуги эта фамилия не начала свои гастроли в Рязань)))
http://popados.livejournal.com/424656.h ... ium=social
Какой рязанский Карапетян снес здания Сельмаша? Какой Карапетян сносит РЗАА,отдает под офисы РЛВЗ,РМК и др. здания предприятий. РЗЭП,Телезавод,часть САМа. Рязанский Центральный рынок полон криминала и полным ходом идет торговля шмотками.
Раньше на этом рынке шла торговля продуктами. Молоко,мясо,картофель на кг и мешками.Где это?
Кто распродал акции рязанских ОАО,принадлежащих администрации Рязанской области. В.Н. Любимов,глава области,входил в состав совета директоров ТНК,владел до 15% акций РЗАА,Рязанской ЭС (Новомичуринск),САМа, РЗЭП,Тепдлоприбор.
Карапетян прошелся? Кто продавал рязанские предприятия московским фирмам? САМ,Ново-Рязанская ТЭЦ,Шацкий ЛВЗ, Захаровский мясокомбинат? Про земли и энергетику другую промолчу.
Карапетян?
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
ivanes писал(а):Раньше на этом рынке шла торговля продуктами. Молоко,мясо,картофель на кг и мешками.Где это?
Ну, вспомнили Раньше и вода была мокрей, и болота топистей
Раньше среднестатистический дедушка мог четверть выкушать, а теперь только полуштоф
ivanes писал(а): Про земли и энергетику другую промолчу. Карапетян?
А деффки были... уххх, пропустим, дедушка? А карапетяны наоборот, были скромные, их старались беречь
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
В Рязани более 10 филиалов московских банков. Так кто,когда из властей продал акции ТНК? САМа? Центрального рынка? Все идет на продажу. Построили фабрику фармакологическую за чужие деньги. Что еще построили,но на свои?
Карапетяны сидели в администрации Рязани и Рязанской области.Но очень скромные. Постельное белье покупали за бюджетные средства,перестроилизагородную резиденцию,прихвати больницу под администрацию на Полонского. Поставили от Георгия памятник Георгию Победоносцу.
Раньше мерились членами,а ныне чем? Говорят дефицит мужиков в Рязани.Они с машинами в Москве.
Карапетяны сидели в администрации Рязани и Рязанской области.Но очень скромные. Постельное белье покупали за бюджетные средства,перестроилизагородную резиденцию,прихвати больницу под администрацию на Полонского. Поставили от Георгия памятник Георгию Победоносцу.
Раньше мерились членами,а ныне чем? Говорят дефицит мужиков в Рязани.Они с машинами в Москве.
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