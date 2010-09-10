И наш Николай Любимов...единственный из пятёрки назначенцев, кто активно взаимодействует с предшественником и даже совместно участвует с ним в публичных мероприятиях. Похоже, Любимов не знает о рейтинге Ковалёва за последний год. И многих критических статьях, связанных с Ковалёвым. А также о том, что под руководством его бескорыстного советника область более чем в 7 раз увеличила свои внешние долги по сравнению с предшественником Георгием Шпаком. Другая независимая газета отмечает, как Любимову организовали встречу с фальшивым составом «Клуба политологов» вместо реального соцопроса жителей Рязанщины. Пока Николай Любимов сделал заявление о личном контроле качества дорожных и дворовых работ, но, видно, не знает, что лет пять назад Олег Ковалёв лично обещал Владимиру Путину, что за 2-3 года приведёт все дороги региона в нормативное состояние. Но по этому состоянию мы сейчас в хвосте не только ЦФО, но и всей России... Николай Любимов совершает роковую ошибку, имея при себе такого советника как Ковалёв. Учиться у такого «папаши» – это гарантия того, что нашей области приблизиться к Калужской не удастся даже в далёкой перспективе.

Художник провел творческую встречу с поклонниками, куда вход стоил пятьсот рублей, пообщался с местным министром культуры Виталием Поповым в сигарном клубе и провел «мастер-класс» для студентов Рязанского художественного училища (пишу в кавычках, потому что мастер-класс – это форма занятия, во время которого ведущий специалист рассказывает и, что еще более важно, показывает, как применять на практике новую технологию или метод; однако в училище Сафронов просто рассказывал о себе любимом и забавные истории из жизни, в которые трудно поверить). За общение с собственной значительной персоной с Попова и учащихся РХУ денег он не взял. Может, еще и в бане с кем парился, а потом бегал нагишом по березовым рощам, питаясь есенинской энергетикой, но это осталось за кадром.

Очень метко высказался по поводу помпезности встречи в Рязани Никаса Сафронова председатель городского клуба «Кинематограф», президент кинофестиваля «Окраина», член Русского ботанического общества Александр НИКИТИН на своей странице в Facebook: «Полагаю, что если бы в нынешнюю Рязань приехал гроссмейстер О.Бендер, состав участников сеанса одновременной игры формировался бы строго по спискам; под мероприятие отвели бы самый роскошный зал, охраняемый от неплатежеспособного населения конной милицией и пешими казаками; перед входом расстелили бы ковровую дорожку, по которой шествовали лучшие люди города (чиновники с супругами, бизнесмены с бизнесвуменами и режиссеры с актрисами); симфонический оркестр играл бы увертюру к фильму «Укрощение огня»; лекцию гроссмейстера предварял бы показ мод с участием срочно выписанных из столицы топ-моделей; участники сеанса (лучшие люди города) играли бы в шахматы второй раз в жизни; каждая кража гроссмейстером ладьи вызывала бы вздохи восхищения, а финальный удар доской по голове мэра - угодливое хихиканье последнего и совместное фотографирование».

