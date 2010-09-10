Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3627
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение Шварц » 40 минут назад

Вы прямо-таки пасетесь в моем профиле :shock: Как там, все в порядке... ну, усы, лапы, хвост? :lol:

ivanes писал(а):Вы часто интересовались швейцарскими часами.


Да я и сейчас не прочь... интересуюсь при случае :lol: А вы все пытаетесь учить окружающих, как надо жить?
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