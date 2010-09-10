Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Вы прямо-таки пасетесь в моем профиле Как там, все в порядке... ну, усы, лапы, хвост?
Да я и сейчас не прочь... интересуюсь при случае А вы все пытаетесь учить окружающих, как надо жить?
ivanes писал(а):Вы часто интересовались швейцарскими часами.
Да я и сейчас не прочь... интересуюсь при случае А вы все пытаетесь учить окружающих, как надо жить?
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