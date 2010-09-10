Сообщение Шварц » 40 минут назад

ivanes писал(а): Вы часто интересовались швейцарскими часами.

Вы прямо-таки пасетесь в моем профилеКак там, все в порядке... ну, усы, лапы, хвост?Да я и сейчас не прочь... интересуюсь при случаеА вы все пытаетесь учить окружающих, как надо жить?