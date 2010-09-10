Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3628
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение Шварц » 01 май 2017, 22:02

Вы прямо-таки пасетесь в моем профиле :shock: Как там, все в порядке... ну, усы, лапы, хвост? :lol:

ivanes писал(а):Вы часто интересовались швейцарскими часами.


Да я и сейчас не прочь... интересуюсь при случае :lol: А вы все пытаетесь учить окружающих, как надо жить?
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taument
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 окт 2015, 19:14

Re: Хоть Любимов, хоть Дрейлих толку не будет

Сообщение taument » 26 минут назад

Интересно, надо ли ожидать в ближайшем будущем на рязанском кладбище памятник Дрейлиху. Вот веселиться народ будет: жулик в парной в полный рост с секретаршей и мозолит одной рукой свои фаберже, другая на ее месте. Прикольно! Главное, уважение к национальности, ничего, что задница с пол-москвича зато взгляд в будущее -миллионодолларовый.
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