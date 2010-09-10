Сообщение taument » 26 минут назад

Интересно, надо ли ожидать в ближайшем будущем на рязанском кладбище памятник Дрейлиху. Вот веселиться народ будет: жулик в парной в полный рост с секретаршей и мозолит одной рукой свои фаберже, другая на ее месте. Прикольно! Главное, уважение к национальности, ничего, что задница с пол-москвича зато взгляд в будущее -миллионодолларовый.