Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
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Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Вы прямо-таки пасетесь в моем профиле Как там, все в порядке... ну, усы, лапы, хвост?
Да я и сейчас не прочь... интересуюсь при случае А вы все пытаетесь учить окружающих, как надо жить?
ivanes писал(а):Вы часто интересовались швейцарскими часами.
Да я и сейчас не прочь... интересуюсь при случае А вы все пытаетесь учить окружающих, как надо жить?
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Интересно, поставят ли в ближайшее время на рязанском кладбище директору телекомпании "Ока" Дрейлиху памятник. В полный рост - в бане с секретаршой, одной рукой он мозолит себе фаберже, другой на месте у секретарши. Надо уважать национальность, зато устремленный миллионодолларовый взгляд в будущее. В банях у чиновников мелких и крупных все самые главные дела делаются, шайки и веники инструменты деловой активности. И секретарши, если чего не так, всегда пособят, направят излишнюю энергию шефа в нужное русло. Народ об этом догадывается.
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