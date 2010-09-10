Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3632
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение Шварц » 01 май 2017, 22:02

Вы прямо-таки пасетесь в моем профиле :shock: Как там, все в порядке... ну, усы, лапы, хвост? :lol:

ivanes писал(а):Вы часто интересовались швейцарскими часами.


Да я и сейчас не прочь... интересуюсь при случае :lol: А вы все пытаетесь учить окружающих, как надо жить?
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taument
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 окт 2015, 19:14

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение taument » 43 минуты назад

Интересно, поставят ли в ближайшее время на рязанском кладбище директору телекомпании "Ока" Дрейлиху памятник. В полный рост - в бане с секретаршой, одной рукой он мозолит себе фаберже, другой на месте у секретарши. Надо уважать национальность, зато устремленный миллионодолларовый взгляд в будущее. В банях у чиновников мелких и крупных все самые главные дела делаются, шайки и веники инструменты деловой активности. И секретарши, если чего не так, всегда пособят, направят излишнюю энергию шефа в нужное русло. Народ об этом догадывается.
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