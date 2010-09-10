Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
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Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Вы прямо-таки пасетесь в моем профиле Как там, все в порядке... ну, усы, лапы, хвост?
Да я и сейчас не прочь... интересуюсь при случае А вы все пытаетесь учить окружающих, как надо жить?
ivanes писал(а):Вы часто интересовались швейцарскими часами.
Да я и сейчас не прочь... интересуюсь при случае А вы все пытаетесь учить окружающих, как надо жить?
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Интересно, поставят ли в ближайшее время на рязанском кладбище директору телекомпании "Ока" Дрейлиху памятник. В полный рост - в бане с секретаршой, одной рукой он мозолит себе фаберже, другой на месте у секретарши. Надо уважать национальность, зато устремленный миллионодолларовый взгляд в будущее. В банях у чиновников мелких и крупных все самые главные дела делаются, шайки и веники инструменты деловой активности. И секретарши, если чего не так, всегда пособят, направят излишнюю энергию шефа в нужное русло. Народ об этом догадывается.
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
taument писал(а): В банях у чиновников мелких и крупных все самые главные дела делаются, шайки и веники инструменты деловой активности. И секретарши, если чего не так, всегда пособят, направят излишнюю энергию шефа в нужное русло. Народ об этом догадывается.
Народ-то, может, и догадывается... а вы прямо-таки из народа будете, или как? Просто спросил...
taument писал(а):... в бане с секретаршой, одной рукой он мозолит себе фаберже, другой на месте у секретарши...
Ручное управление процессом - это теперь так модно? Скажите, как интересно...
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Что же рязанцы молчали про бани периода СССР. Побывал в такой от РЗЭП.Ныне она уже в собственности областной администрации. Рядом баня от РНПЗ и она приватизирована или национализирована.
Там были шайки,веники,выпивка и женщины. Народ знал и помалкивал. А ныне говорить о банях можно- диктатура.
Если бы у Вас,Шварц была возможность посетить бани,не отказались бы. При диктатуре.
Там были шайки,веники,выпивка и женщины. Народ знал и помалкивал. А ныне говорить о банях можно- диктатура.
Если бы у Вас,Шварц была возможность посетить бани,не отказались бы. При диктатуре.
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
ivanes писал(а):Если бы у Вас,Шварц была возможность посетить бани,не отказались бы. При диктатуре.
Ну да, ну да... а вы, если бы знали весь алфавит и наизусть таблицу умножения, работали бы бухгалтером
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Про телекомпанию ОКА, давно сказано: "Вы напоминаете мне ослиное царство, там кто не осел - урод". Александр Грин.
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
А был ли толк при всех глав -губернаторах рязанской области.
1. Л.Башмаков,Г.Меркулов,И.Ивлев назначены указом Б.Ельцина.
2. Избран в 1996г - В.Любимов. От КПРФ
3.Августе 2004г избран генерал Г.Шпак
4. В 2008 избран и в 2012г переизбран О.Ковалев.
5.Ныне И.о. назначен Н Любимов
Что ждали от ранее побывавшим в кресле главы области и чего ждете от нового губернатора-главы области?
Приватизация жилья прошла с нарушениями федерального закона о проведении капремонта перед приватизацией.
При котором губернаторе закрыли предприятия? РЛВЗ,Цетролит,РЗЭП,РЗАА, мясокомбинат и др.
1. Л.Башмаков,Г.Меркулов,И.Ивлев назначены указом Б.Ельцина.
2. Избран в 1996г - В.Любимов. От КПРФ
3.Августе 2004г избран генерал Г.Шпак
4. В 2008 избран и в 2012г переизбран О.Ковалев.
5.Ныне И.о. назначен Н Любимов
Что ждали от ранее побывавшим в кресле главы области и чего ждете от нового губернатора-главы области?
Приватизация жилья прошла с нарушениями федерального закона о проведении капремонта перед приватизацией.
При котором губернаторе закрыли предприятия? РЛВЗ,Цетролит,РЗЭП,РЗАА, мясокомбинат и др.
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