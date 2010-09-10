Сообщение taument » 05 май 2017, 12:17

Интересно, поставят ли в ближайшее время на рязанском кладбище директору телекомпании "Ока" Дрейлиху памятник. В полный рост - в бане с секретаршой, одной рукой он мозолит себе фаберже, другой на месте у секретарши. Надо уважать национальность, зато устремленный миллионодолларовый взгляд в будущее. В банях у чиновников мелких и крупных все самые главные дела делаются, шайки и веники инструменты деловой активности. И секретарши, если чего не так, всегда пособят, направят излишнюю энергию шефа в нужное русло. Народ об этом догадывается.