Сообщение ivanes » 04 июл 2017, 11:48

Rumpelshtincken писал(а): Толку от личности губернатора, когда в администрации города одни ворюги. Сначала "старую команду" надо пересажать, нужны чистки в их рядах. А в губернаторы было б не плохо пропихнуть человека, которого вообще никто не знает. Главное, чтобы был из коренных и почестнее, как Чумакова, которой памятник стоит на ул. Вокзальной

Пора рязанцам самим оценить деятельность каждого из сем губернаторов.Пора бы показать дурь каждого. За эти годы в Рязани закрыто много предприятий и каждый губернатор внес в это свой вклад.Кто из губернаторов инициировал банкротство предприятий? Как РЗЭП.НИТИ,Центролит,РЛВЗ,мясокомбинат.Кто из губернаторов продал акции рязанских предприятий? Скажем,РНПЗ,САМ,РЛВЗ,Рязцветмет.Про мэра Чумакову.Хочу автора поста спросить: " Что построил из жилья город в эпоху правления Рязанью Н.Чумаковой?Могу сказать,что в этот период до 75% жилищного фонда - фонд ведомственного жилья с инфраструктурой (электроподстанции, тепловые пункты,детские сады,магазины). Городу принадлежали старые постройки.Башмачок построил РЗЭП,Хозмагазин на Фирсова ,12 - ПО "Плазма",аптеку на Первомайке -Красное знамя.ЦСК строили все предприятия Рязани.ЖБИ - весь ж/бетон, Табло -РЗЭП,облицовку туфом-НИТИ,освещение -др.предприятия.Спортлото профинансировало не более 35% всего объема затрат. Все приписали мэру.Вот так выглядело Решение облисполкома о строительстве жилого дома на Фирсова,12.Директору (ФИО) предусмотреть проектом размещение на первом этаже и подвальном помещении магазин.Позже вышло другое постановление: Передать построенный магазин на баланс "Облтара". Т.е город не оплатил ни копейки. Аналогично поступали с другими объектами,которые строились на средства предприятий.В 1993г Указом Ельцина все ведомственные объекты жилищного фонда и другие передать в собственность муниципальных образований.И Рюмин (мэр Рязани) быстро сориентировался и быстро часть распродал.Дом быта на продажу,магазин -на продажу. Все э/подстанции переданы в Рязгорсети. Но для передачи жилых домов он требовал деньги на ремонт. Деньги перечислили,но ремонта дома не увидели долго.