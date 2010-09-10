Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
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Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
taument писал(а): В банях у чиновников мелких и крупных все самые главные дела делаются, шайки и веники инструменты деловой активности. И секретарши, если чего не так, всегда пособят, направят излишнюю энергию шефа в нужное русло. Народ об этом догадывается.
Народ-то, может, и догадывается... а вы прямо-таки из народа будете, или как? Просто спросил...
taument писал(а):... в бане с секретаршой, одной рукой он мозолит себе фаберже, другой на месте у секретарши...
Ручное управление процессом - это теперь так модно? Скажите, как интересно...
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Что же рязанцы молчали про бани периода СССР. Побывал в такой от РЗЭП.Ныне она уже в собственности областной администрации. Рядом баня от РНПЗ и она приватизирована или национализирована.
Там были шайки,веники,выпивка и женщины. Народ знал и помалкивал. А ныне говорить о банях можно- диктатура.
Если бы у Вас,Шварц была возможность посетить бани,не отказались бы. При диктатуре.
Там были шайки,веники,выпивка и женщины. Народ знал и помалкивал. А ныне говорить о банях можно- диктатура.
Если бы у Вас,Шварц была возможность посетить бани,не отказались бы. При диктатуре.
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
ivanes писал(а):Если бы у Вас,Шварц была возможность посетить бани,не отказались бы. При диктатуре.
Ну да, ну да... а вы, если бы знали весь алфавит и наизусть таблицу умножения, работали бы бухгалтером
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Про телекомпанию ОКА, давно сказано: "Вы напоминаете мне ослиное царство, там кто не осел - урод". Александр Грин.
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
А был ли толк при всех глав -губернаторах рязанской области.
1. Л.Башмаков,Г.Меркулов,И.Ивлев назначены указом Б.Ельцина.
2. Избран в 1996г - В.Любимов. От КПРФ
3.Августе 2004г избран генерал Г.Шпак
4. В 2008 избран и в 2012г переизбран О.Ковалев.
5.Ныне И.о. назначен Н Любимов
Что ждали от ранее побывавшим в кресле главы области и чего ждете от нового губернатора-главы области?
Приватизация жилья прошла с нарушениями федерального закона о проведении капремонта перед приватизацией.
При котором губернаторе закрыли предприятия? РЛВЗ,Цетролит,РЗЭП,РЗАА, мясокомбинат и др.
1. Л.Башмаков,Г.Меркулов,И.Ивлев назначены указом Б.Ельцина.
2. Избран в 1996г - В.Любимов. От КПРФ
3.Августе 2004г избран генерал Г.Шпак
4. В 2008 избран и в 2012г переизбран О.Ковалев.
5.Ныне И.о. назначен Н Любимов
Что ждали от ранее побывавшим в кресле главы области и чего ждете от нового губернатора-главы области?
Приватизация жилья прошла с нарушениями федерального закона о проведении капремонта перед приватизацией.
При котором губернаторе закрыли предприятия? РЛВЗ,Цетролит,РЗЭП,РЗАА, мясокомбинат и др.
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Rumpelshtincken писал(а):Толку от личности губернатора, когда в администрации города одни ворюги. Сначала "старую команду" надо пересажать, нужны чистки в их рядах. А в губернаторы было б не плохо пропихнуть человека, которого вообще никто не знает. Главное, чтобы был из коренных и почестнее, как Чумакова, которой памятник стоит на ул. Вокзальной
Годиков вам сколько, господин публицист?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Годиков вам сколько, господин публицист?[/quote]
А какая разница сколько лет, если правильно рассуждает или точку зрения можно высказывать только с определенного возраста?
А какая разница сколько лет, если правильно рассуждает или точку зрения можно высказывать только с определенного возраста?
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Rumpelshtincken писал(а):Толку от личности губернатора, когда в администрации города одни ворюги. Сначала "старую команду" надо пересажать, нужны чистки в их рядах. А в губернаторы было б не плохо пропихнуть человека, которого вообще никто не знает. Главное, чтобы был из коренных и почестнее, как Чумакова, которой памятник стоит на ул. Вокзальной
Пора рязанцам самим оценить деятельность каждого из сем губернаторов.
Пора бы показать дурь каждого. За эти годы в Рязани закрыто много предприятий и каждый губернатор внес в это свой вклад.Кто из губернаторов инициировал банкротство предприятий? Как РЗЭП.НИТИ,Центролит,РЛВЗ,мясокомбинат.
Кто из губернаторов продал акции рязанских предприятий? Скажем,РНПЗ,САМ,РЛВЗ,Рязцветмет.
Про мэра Чумакову.Хочу автора поста спросить: " Что построил из жилья город в эпоху правления Рязанью Н.Чумаковой?
Могу сказать,что в этот период до 75% жилищного фонда - фонд ведомственного жилья с инфраструктурой (электроподстанции, тепловые пункты,детские сады,магазины). Городу принадлежали старые постройки.
Башмачок построил РЗЭП,Хозмагазин на Фирсова ,12 - ПО "Плазма",аптеку на Первомайке -Красное знамя.
ЦСК строили все предприятия Рязани.ЖБИ - весь ж/бетон, Табло -РЗЭП,облицовку туфом-НИТИ,освещение -др.предприятия.Спортлото профинансировало не более 35% всего объема затрат. Все приписали мэру.
Вот так выглядело Решение облисполкома о строительстве жилого дома на Фирсова,12.
Директору (ФИО) предусмотреть проектом размещение на первом этаже и подвальном помещении магазин.
Позже вышло другое постановление: Передать построенный магазин на баланс "Облтара". Т.е город не оплатил ни копейки. Аналогично поступали с другими объектами,которые строились на средства предприятий.
В 1993г Указом Ельцина все ведомственные объекты жилищного фонда и другие передать в собственность муниципальных образований.И Рюмин (мэр Рязани) быстро сориентировался и быстро часть распродал.Дом быта на продажу,магазин -на продажу. Все э/подстанции переданы в Рязгорсети. Но для передачи жилых домов он требовал деньги на ремонт. Деньги перечислили,но ремонта дома не увидели долго.
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Н.Любимов в качестве возможных сенаторов предложил бывшего губернатора Олега Ковалева, действующего сенатора Игоря Морозова и депутата облдумы Татьяну Гусеву.
Также в выборах участвуют Святослав Голубятников (Партия возрождения России), Сергей Пупков («Справедливая Россия»), Владимир Федоткин (КПРФ) и Александр Шерин (ЛДПР).
Кандидат в рязанские губернаторы от Партии роста Александра Перехватова предложила в качестве сенаторов трех местных предпринимателей. Это Игорь Румянцев, Владимир Тарасов и Вячеслав Хламов
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/7/21/per ... menov.html
Также в выборах участвуют Святослав Голубятников (Партия возрождения России), Сергей Пупков («Справедливая Россия»), Владимир Федоткин (КПРФ) и Александр Шерин (ЛДПР).
Кандидат в рязанские губернаторы от Партии роста Александра Перехватова предложила в качестве сенаторов трех местных предпринимателей. Это Игорь Румянцев, Владимир Тарасов и Вячеслав Хламов
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/7/21/per ... menov.html
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Цитата: "Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет" ну нет в нашем регионе все дороги поменяли, впервые с много много лет.... Любимов тут рулит.... Может быть и дальше что сдвинется с места. Как известно в России имеется проблема -----.... и дороги....
- Vredtech
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Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Троллебус писал(а):.... Любимов тут рулит.... Может быть и дальше что сдвинется с места. Как известно в России имеется проблема -----.... и дороги....
Но ты всё-таки в этом до конца не уверен?
Щаз к выборам много политических на форум приползет )))
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Троллебус писал(а):Цитата: "Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет" ну нет в нашем регионе все дороги поменяли, впервые с много много лет.... Любимов тут рулит.... Может быть и дальше что сдвинется с места. Как известно в России имеется проблема -----.... и дороги....
Что Вы хотите,чтобы Н.Любиомов сдвинул с места? Он сдвинет,если деньги в бюджете будут. Рулить регионом без денег равносильно хождению в магазин с пустым кошельком.
СО- за федеральные деньги, гидроузел на Оке -за федеральные деньги,автокредиты и ипотеку частично оплачивает федеральный бюджет. Там дотации и субвенции.
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Я за Шерина проголосовал.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
volgovod писал(а):Я за Шерина проголосовал.
Хитрый!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
В старых часах на руке было куда лучше...
А это так... гаджет, яблочное пюре
А это так... гаджет, яблочное пюре
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