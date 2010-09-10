Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3698
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет

Сообщение Шварц » Сегодня, 16:12

ivanes писал(а):Губернатора избрали,активность на форуме в минусе.Дома строятся.Пора форум закрывать.Кто за это?


Хорошенькое дело :( Как же это, дедушка... :lol:
Вот прям так и переедешь на польский форум, хохотушки разные новоиспеченным панам и панёнкам рассказывать? Краденым глаголом жечь?
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