Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
ivanes писал(а):Губернатора избрали,активность на форуме в минусе.Дома строятся.Пора форум закрывать.Кто за это?
Хорошенькое дело Как же это, дедушка...
Вот прям так и переедешь на польский форум, хохотушки разные новоиспеченным панам и панёнкам рассказывать? Краденым глаголом жечь?
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